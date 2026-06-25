Cựu vô địch Wimbledon Marketa Vondrousova bị cấm thi đấu 4 năm vì vi phạm doping Sau 7 tháng điều tra, Marketa Vondrousova nhận án phạt nặng nhất sự nghiệp khi bị đình chỉ thi đấu đến năm 2030, bất chấp những nỗ lực khẳng định sự trong sạch.

Làng quần vợt thế giới vừa đón nhận một cú sốc lớn khi Marketa Vondrousova, nhà vô địch Wimbledon 2023, chính thức nhận án cấm thi đấu kéo dài 4 năm. Quyết định này được đưa ra sau khi tay vợt người Cộng hòa Séc bị cáo buộc từ chối thực hiện một cuộc kiểm tra doping đột xuất tại nhà riêng vào tháng 12 năm ngoái. Với án phạt này, sự nghiệp của ngôi sao 26 tuổi đang đứng trước nguy cơ chấm dứt sớm khi cô chỉ có thể trở lại sân đấu vào năm 2030.

Bản án nghiêm khắc và sự sụp đổ của một tượng đài

Trong kỷ nguyên quần vợt hiện đại, việc một nhà vô địch Grand Slam nhận án phạt đình chỉ lên tới 4 năm là điều cực kỳ hiếm hoi. Án phạt của Vondrousova được đánh giá là nghiêm khắc hơn rất nhiều so với những trường hợp vi phạm doping gần đây của các ngôi sao hàng đầu như Jannik Sinner hay Iga Swiatek – những người chỉ phải nhận mức phạt tính bằng tháng.

Lý do chính dẫn đến mức phạt nặng nề này không phải do kết quả xét nghiệm dương tính, mà là hành vi "từ chối kiểm tra". Theo quy định của Cơ quan Kiểm tra Quốc tế, việc không hợp tác hoặc trốn tránh kiểm tra doping được coi là vi phạm nghiêm trọng tương đương với việc sử dụng chất cấm.

Vondrousova liên tục kêu oan sau khi phải nhận lệnh cấm thi đấu cực nặng.

Lời thanh minh trong nước mắt và những con số biết nói

Ngay sau khi thông tin được công bố, Vondrousova đã đăng tải một tâm thư dài trên Instagram cá nhân để chia sẻ về quãng thời gian 7 tháng điều tra đầy ám ảnh. Cô khẳng định bản thân luôn giữ lương tâm trong sạch và chưa từng sử dụng bất kỳ chất kích thích nào để hỗ trợ thi đấu.

Đáng chú ý, tay vợt người Cộng hòa Séc tiết lộ một chi tiết quan trọng: chỉ 3 ngày sau sự cố dẫn đến án phạt, cô đã thực hiện một cuộc kiểm tra khác và cho kết quả hoàn toàn âm tính. Trong suốt sự nghiệp, cựu số 6 thế giới đã trải qua hàng trăm cuộc kiểm tra đột xuất và chưa từng có tiền lệ vi phạm. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn giữ nguyên quan điểm về việc cô đã vi phạm quy trình kiểm tra tại nhà riêng vào cuối năm 2023.

Marketa Vondrousova và Carlos Alcaraz cùng chức vô địch Wimbledon cách đây 3 năm.

Tương lai mịt mờ của nhà cựu vô địch

Ở tuổi 26, giai đoạn được coi là đỉnh cao sự nghiệp, việc phải rời xa sân đấu 4 năm là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Vondrousova. Khi án phạt kết thúc vào năm 2030, cô sẽ bước sang tuổi 30 – độ tuổi mà việc tìm lại phong độ đỉnh cao sau một thời gian dài gián đoạn là thử thách cực đại.

Vondrousova chia sẻ rằng 7 tháng qua là quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời cô, khiến cô mất đi niềm vui và sự tự tin vốn có. Dù vậy, với sự ủng hộ từ gia đình và người hâm mộ, nhiều chuyên gia nhận định khả năng cao Vondrousova sẽ thực hiện quyền kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để tìm kiếm cơ hội giảm án.

Vụ việc của Marketa Vondrousova một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính nghiêm ngặt của các quy định phòng chống doping trong thể thao chuyên nghiệp. Ngay cả khi không có bằng chứng về việc sử dụng chất cấm, chỉ một sai sót trong quy trình kiểm tra cũng có thể khiến sự nghiệp của một vận động viên hàng đầu tiêu tan trong phút chốc.