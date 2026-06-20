CyberMP: Dự án đưa chế độ chơi nhiều người vào Cyberpunk 2077 với máy chủ riêng CyberMP là dự án mã nguồn mở đầy tham vọng nhằm hiện thực hóa chế độ multiplayer cho Cyberpunk 2077, hỗ trợ máy chủ tùy chỉnh và các tính năng chiến đấu trên xe độc đáo.

Dù CD Projekt Red đã chính thức từ bỏ kế hoạch phát triển chế độ chơi nhiều người (multiplayer) cho Cyberpunk 2077, cộng đồng modder vẫn đang nỗ lực lấp đầy khoảng trống này. Dự án mang tên CyberMP đang đạt được những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một nền tảng mã nguồn mở, cho phép người chơi cùng nhau khám phá Night City trên các máy chủ tùy chỉnh.

CyberMP đang đạt được những bước tiến trong việc xây dựng chế độ chơi nhiều người mã nguồn mở cho Cyberpunk 2077.

Định hướng lối chơi tự do thay vì cốt truyện phối hợp

Khác với kỳ vọng về một chiến dịch co-op theo cốt truyện, CyberMP tập trung vào trải nghiệm thế giới mở (free-roam). Điều này có nghĩa là người chơi hiện tại chưa thể cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ chính tuyến. Thay vào đó, nền tảng này được thiết kế theo hướng sandbox, hỗ trợ các máy chủ nhập vai (roleplaying) và những trải nghiệm do cộng đồng tự tạo, tương tự như mô hình thành công của GTA Online.

Kiến trúc máy chủ và hệ thống chống gian lận chuyên biệt

Một trong những thách thức lớn nhất khi đưa multiplayer vào một tựa game vốn chỉ dành cho chơi đơn là tính bảo mật. Cyberpunk 2077 nguyên bản hoàn toàn thiếu các lớp bảo vệ trước các phần mềm can thiệp (trainers) hoặc mod thay đổi lối chơi. Để giải quyết vấn đề này, đội ngũ CyberMP đang tích hợp trực tiếp một hệ thống chống gian lận (anti-cheat) vào nền tảng.

Bên cạnh đó, cấu trúc máy chủ tự do đã được xây dựng lại từ đầu nhằm tối ưu hóa sự ổn định. Trong tương lai, gói máy chủ này dự kiến sẽ trở thành mã nguồn mở, cho phép người dùng tự vận hành máy chủ riêng hoặc sử dụng khung kỹ thuật này để phát triển các chế độ chơi hoàn toàn mới.

Những đột phá về kỹ thuật trong bản thử nghiệm mới nhất

Theo báo cáo từ đội ngũ phát triển, họ đã khắc phục thành công khoảng 200 lỗi kỹ thuật và triển khai hàng loạt tính năng quan trọng để tăng cường trải nghiệm tương tác giữa các người chơi:

Đồng bộ hóa nhân vật: Đảm bảo ngoại hình và hành động của các người chơi hiển thị chính xác trên máy của nhau.

Đảm bảo ngoại hình và hành động của các người chơi hiển thị chính xác trên máy của nhau. Cải thiện hạ tầng mạng: Tối ưu hóa kết nối cho cả người chơi và phương tiện di chuyển.

Tối ưu hóa kết nối cho cả người chơi và phương tiện di chuyển. Chiến đấu trên xe: Cho phép người chơi sử dụng vũ khí khi đang lái xe hoặc bắn súng từ ghế hành khách.

Cho phép người chơi sử dụng vũ khí khi đang lái xe hoặc bắn súng từ ghế hành khách. Hỗ trợ xe tăng Basilisk: Đồng bộ hóa hoạt động của phương tiện chiến đấu hạng nặng này trong môi trường mạng.

Đồng bộ hóa hoạt động của phương tiện chiến đấu hạng nặng này trong môi trường mạng. Công cụ giao tiếp: Bổ sung tính năng trò chuyện (chat), cải thiện đàm thoại giọng nói và giao diện lớp phủ (overlay) trong game.

Hiện tại, CyberMP vẫn đang trong quá trình phát triển tích cực và chưa được phát hành rộng rãi. Sau các đợt thử nghiệm nội bộ, nhóm phát triển đang chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm giới hạn (semi-open test) cho một số đối tượng nhất định. Nếu giữ vững tiến độ hiện nay, đây có thể trở thành bản mở rộng do cộng đồng tạo ra tham vọng nhất dành cho Cyberpunk 2077.