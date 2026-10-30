Đặc quyền gói dịch vụ Premium Service cho OPPO Find X10 Series: Hỗ trợ toàn cầu 24 tháng Gói dịch vụ Premium Service cho dòng OPPO Find X10 cung cấp bảo hành 24 tháng toàn cầu, sửa chữa tận nơi trong 90 phút và ưu đãi giảm 20% chi phí linh kiện.

Hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi đóng vai trò then chốt trong trải nghiệm của phân khúc smartphone cao cấp. Cùng với sự xuất hiện của bộ đôi Find X10 và Find X10 Pro Max, OPPO đã công bố gói dịch vụ Premium Service nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn chăm sóc người dùng thông qua việc kéo dài thời gian bảo vệ và đơn giản hóa quy trình sửa chữa.

Chế độ bảo hành 24 tháng với phạm vi hỗ trợ toàn cầu

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chính sách hậu mãi của OPPO Find X10 Series là thời hạn bảo hành tiêu chuẩn được nâng lên mức 24 tháng, gấp đôi so với chu kỳ 12 tháng thông thường trên thị trường. Việc nhân đôi thời gian bảo hộ giúp người dùng an tâm khai thác tối đa hiệu năng thiết bị trong thời gian dài mà không phải bận tâm về các lỗi kỹ thuật phát sinh từ phía nhà sản xuất.

OPPO mang đến gói dịch vụ và bảo hành cao cấp cho dòng Find X10

Bên cạnh thời hạn kéo dài, chính sách bảo hành toàn cầu là một lợi thế quan trọng đối với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển. Dù đang đi công tác hay du lịch quốc tế, thiết bị vẫn được bảo đảm quyền lợi kiểm tra và xử lý lỗi phần cứng tại các trung tâm bảo hành ủy quyền của OPPO trên toàn thế giới.

Rút ngắn quy trình sửa chữa với dịch vụ hỗ trợ tận nơi 90 phút

Để giải quyết bài toán gián đoạn công việc khi thiết bị gặp sự cố, OPPO triển khai giải pháp dịch vụ tận nơi với cam kết phản hồi trong 90 phút. Người dùng không nhất thiết phải trực tiếp đến trung tâm dịch vụ khách hàng như các phương thức truyền thống.

Thay vào đó, kỹ thuật viên có thể đến hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ hoặc nhận máy và giao lại tận nhà theo khung giờ hẹn trước. Quy trình này giúp tối ưu hóa thời gian, bảo đảm tính liên tục cho các tác vụ công việc và sinh hoạt hàng ngày của người sở hữu máy.

OPPO Find X10 Series vừa cập bến thị trường Việt Nam

Chính sách ưu đãi chi phí bảo trì và linh kiện thay thế

Ngoài thời gian bảo hành và dịch vụ vận chuyển tiện lợi, gói chăm sóc khách hàng mới còn bao gồm nhiều ưu đãi tài chính thiết thực cho người dùng OPPO Find X10 Series trong suốt vòng đời sử dụng.

Hạng mục dịch vụ Quyền lợi từ gói Premium Service Thời hạn bảo hành 24 tháng hỗ trợ trên phạm vi toàn cầu Tốc độ xử lý tận nơi Hỗ trợ kỹ thuật hoặc giao nhận trong 90 phút Bảo vệ màn hình Miễn phí dán màn hình cao cấp chống trầy xước Sửa chữa ngoài bảo hành Giảm trực tiếp 20% chi phí linh kiện thay thế

Khách hàng được hỗ trợ dán màn hình cao cấp hoàn toàn miễn phí, góp phần hạn chế tối đa nguy cơ trầy xước trong điều kiện sử dụng thực tế. Đối với những trường hợp hư hại nằm ngoài phạm vi bảo hành tiêu chuẩn, người dùng được giảm 20% chi phí linh kiện thay thế chính hãng, qua đó tiết kiệm đáng kể ngân sách bảo dưỡng thiết bị.