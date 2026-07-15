Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động: Lịch chiếu và chi tiết bom tấn hành động của So Ji Sub Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động (Agent Kim Reactivated) đánh dấu sự trở lại của tài tử So Ji Sub trong vai cựu điệp viên ẩn danh giải cứu con gái. Bộ phim gồm 10 tập, phát sóng vào khung giờ tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên kênh SBS từ cuối tháng 6/2026.

Được kỳ vọng là tâm điểm của màn ảnh Hàn Quốc mùa hè năm 2026, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động (Agent Kim Reactivated) do nhà đài SBS sản xuất mang đến một câu chuyện hành động, giật gân đầy kịch tính. Phim không chỉ khai thác những góc khuất trong thế giới điệp viên mà còn nhấn mạnh tình phụ tử thiêng liêng giữa lằn ranh sinh tử.

Cốt truyện: Khi quả bom hẹn giờ thức tỉnh

Nội dung phim xoay quanh Trưởng phòng Kim, một người cha đơn thân đang tận tụy nuôi dạy cô con gái Min Ji. Dưới vỏ bọc là nhân viên tại một ngân hàng tiết kiệm nhỏ, ít ai biết rằng anh từng là một điệp viên huyền thoại đang nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Triều Tiên. Cuộc sống bình lặng của anh bị đảo lộn hoàn toàn khi Min Ji đột ngột mất tích.

Lịch chiếu phim Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động (Agent Kim Reactivated)

Để cứu con gái, Kim buộc phải rũ bỏ lớp mặt nạ bình thường, đánh thức bản năng sát thủ và kỹ năng tác chiến đỉnh cao. Hành trình này không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để đối đầu với những kẻ thù trong bóng tối mà còn là sự đánh đổi để bảo vệ bí mật quá khứ có thể hủy hoại cả hai cha con bất cứ lúc nào.

Dàn diễn viên thực lực và sự tái xuất của So Ji Sub

Sức hút của Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động nằm ở dàn diễn viên giàu kinh nghiệm, đảm bảo sự cân bằng giữa những pha hành động nghẹt thở và chiều sâu tâm lý nhân vật.

Dàn diễn viên trong Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động Sự tái xuất đầy nội lực

So Ji Sub (vai Trưởng phòng Kim): Nam tài tử lột tả sự chuyển biến từ một người cha thầm lặng thành một chiến binh thực thụ. Đây được xem là vai diễn đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ của anh với thể loại hành động.

Nam tài tử lột tả sự chuyển biến từ một người cha thầm lặng thành một chiến binh thực thụ. Đây được xem là vai diễn đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ của anh với thể loại hành động. Choi Dae Hoon (vai Seong Han Su): Một nhân vật chủ chốt tạo nên những nút thắt kịch tính trong quá trình truy tìm sự thật của nhân vật chính.

Một nhân vật chủ chốt tạo nên những nút thắt kịch tính trong quá trình truy tìm sự thật của nhân vật chính. Yoon Kyung Ho (vai Park Jin Cheol): Một mắt xích quan trọng liên quan đến quá khứ điệp viên của Kim.

Một mắt xích quan trọng liên quan đến quá khứ điệp viên của Kim. Joo Sang Wook (vai Ju Gang Chan): Nhân vật mang đến những diễn biến bất ngờ và góc khuất cho mạch phim.

Nhân vật mang đến những diễn biến bất ngờ và góc khuất cho mạch phim. Son Na Eun (vai Jung Sang A): Nữ chính đóng vai trò then chốt trong hành trình giải cứu đầy hiểm nguy.

Chi tiết lịch phát sóng phim Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động

Bộ phim có tổng cộng 10 tập, được dán nhãn 15+ do có nhiều cảnh hành động cường độ cao. Phim được phát sóng định kỳ vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên hệ thống truyền hình SBS.

Tuần phát sóng Thứ Sáu (Tối) Thứ Bảy (Tối) Tuần 1 26/06/2026 (Tập 1) 27/06/2026 (Tập 2) Tuần 2 03/07/2026 (Tập 3) 04/07/2026 (Tập 4) Tuần 3 10/07/2026 (Tập 5) 11/07/2026 (Tập 6) Tuần 4 17/07/2026 (Tập 7) 18/07/2026 (Tập 8) Tuần 5 24/07/2026 (Tập 9) 25/07/2026 (Tập 10 - Kết thúc)

Với nhịp độ nhanh và kịch bản chặt chẽ, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động hứa hẹn sẽ là một trong những tác phẩm hành động đáng xem nhất của điện ảnh truyền hình Hàn Quốc trong năm 2026.