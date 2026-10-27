Daejeon Citizen 0-1 Vissel Kobe: Vissel Kobe giành chiến thắng
Vissel Kobe còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang hạng 3 với 6 điểm. Trận gặp Daejeon Citizen diễn ra lúc 17:00 ngày 27/10/2026 tại Daejeon World Cup Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Daejeon Citizen tiếp đón Vissel Kobe.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Daejeon Citizen 55% - 45% Vissel Kobe, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0.
- 25'Daejeon Citizen ép sân
Cầm bóng: Daejeon Citizen 50% - 50% Vissel Kobe, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 37'Daejeon Citizen ép sân
Cầm bóng: Daejeon Citizen 48% - 52% Vissel Kobe, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Daejeon Citizen ép sân
Cầm bóng: Daejeon Citizen 48% - 52% Vissel Kobe, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 2 - 3.
- 59'Thay người
Phút 59' (Vissel Kobe): Hyoei Kawabata vào sân thay Mitsuki Hidaka.
- 62'Daejeon Citizen ép sân
Cầm bóng: Daejeon Citizen 50% - 50% Vissel Kobe, dứt điểm 16 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 5.
- 65'Thay người
Phút 65' (Daejeon Citizen): Gustav Ludwigson vào sân thay João Victor.
- 65'Thay người
Phút 65' (Daejeon Citizen): Um Won-Sang vào sân thay Jeong Jae-hee.
- 65'Thay người
Phút 65' (Daejeon Citizen): Seo Jin-Su vào sân thay Kim Jun-Beom.
- 70'Thay người
Phút 70' (Vissel Kobe): Yosuke Ideguchi vào sân thay Kota Watanabe.
- 70'Thay người
Phút 70' (Vissel Kobe): Diego Jara Rodrigues vào sân thay Katsuya Nagato.
- 74'Thẻ vàng
Phút 74': Yuya Kuwasaki (Vissel Kobe) nhận thẻ vàng (Foul).
- 75'Daejeon Citizen ép sân
Cầm bóng: Daejeon Citizen 52% - 48% Vissel Kobe, dứt điểm 17 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 2 - 5.
- 83'BÀN THẮNG! Vissel Kobe (0-1)
Phút 83': Ren Komatsu (Vissel Kobe) lập công (kiến tạo: Gotoku Sakai). Tỷ số: 0 - 1.
- 84'Thay người
Phút 84' (Daejeon Citizen): Joo Min-Kyu vào sân thay Diogo Oliveira.
- 84'Thay người
Phút 84' (Vissel Kobe): João Victor Andrade Caetano vào sân thay Takuya Iwanami.
- 86'Thay người
Phút 86' (Vissel Kobe): Yoshinori Muto vào sân thay Ren Komatsu.
- 88'Thay người
Phút 88' (Daejeon Citizen): Park Byung-chan vào sân thay Lee Soon-min.
- 88'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Daejeon Citizen 52% - 48% Vissel Kobe, dứt điểm 17 - 10 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 2 - 5.
- KTKết thúc: Daejeon Citizen 0-1 Vissel Kobe
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 18:53 27/10/2026
Vissel Kobe đang đứng hạng 3 với 6 điểm và vẫn còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng. Muốn giữ cự ly với nhóm dẫn đầu, đội khách cần một kết quả tích cực trước Daejeon Citizen, đội đang có chuỗi phong độ tốt hơn. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 27/10/2026 tại Daejeon World Cup Stadium.
Vissel Kobe nuôi hy vọng bám đuổi ngôi đầu
Với 6 điểm, Vissel Kobe đang nằm trong nhóm đầu bảng ở vị trí thứ 3. Đây là nền tảng để đội bóng này tiếp tục nuôi tham vọng bám đuổi ngôi đầu, và mỗi trận đấu lúc này đều có giá trị trong việc duy trì khoảng cách với nhóm trên.
Tuy nhiên, phong độ gần đây của Vissel Kobe chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua, sau đó là hai trận thắng liên tiếp và một trận thua ở thời điểm xa nhất.
Chuỗi kết quả lên xuống ấy cho thấy Vissel Kobe chưa tìm được nhịp độ đều đặn. Đội bóng có thể tạo ra những chiến thắng quan trọng, nhưng cũng dễ để mất điểm ở những trận không thuận lợi.
Daejeon Citizen giữ phong độ bất bại
Ở phía bên kia, Daejeon Citizen đang có chuỗi 5 trận gần nhất khá thuyết phục: thắng 3 trận, hòa 2 trận và không thua trận nào. Hai trận gần nhất của đội đều là chiến thắng, trước đó là một trận hòa, một trận thắng và một trận hòa ở thời điểm xa nhất.
Hiện Daejeon Citizen đứng hạng 7 với 4 điểm, kém Vissel Kobe 2 điểm. Khoảng cách này không lớn, nên một chiến thắng trên sân nhà có thể giúp đội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, còn một kết quả không thuận lợi sẽ khiến đội tiếp tục ở nhóm giữa.
Điểm then chốt về chiến thuật
Bài toán lớn nhất của Vissel Kobe là sự ổn định. Đội đã chứng tỏ khả năng thắng khi vào đúng nhịp, nhưng chuỗi kết quả thất thường đòi hỏi sự cẩn trọng trước một đối thủ đang bất bại. Nếu giữ được sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội, đội khách hoàn toàn có thể mang điểm về.
Ngược lại, Daejeon Citizen sẽ tìm cách tận dụng đà tích cực. Việc không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy đội bóng này biết cách giữ kết quả, dù đã có hai trận hòa xen giữa các chiến thắng. Lợi thế thi đấu trên sân quen thuộc cũng có thể giúp chủ nhà tự tin hơn.
Hai đội cách nhau chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng, vì vậy cuộc gặp này hứa hẹn là màn so tài cân bằng. Kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào việc đội nào kiểm soát tốt hơn những khoảnh khắc then chốt.
Nhận định
Vissel Kobe có vị trí cao hơn và mục tiêu bám đuổi ngôi đầu rõ ràng, trong khi Daejeon Citizen sở hữu phong độ tốt hơn với chuỗi 5 trận không thua. Đây là hai lợi thế khác nhau, và chính sự đan xen đó khiến trận đấu khó ngã ngũ.
Nhìn chung, Vissel Kobe cần một màn trình diễn kỷ luật để bảo vệ tham vọng của mình, còn Daejeon Citizen muốn tiếp tục chuỗi tích cực để thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng. Người hâm mộ có thể kỳ vọng một cuộc đấu giằng co và hấp dẫn.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)