Daejeon Citizen 1-0 Kyoto Sanga: Daejeon Citizen giành chiến thắng Daejeon Citizen gặp Kyoto Sanga tại sân Daejeon World Cup lúc 17:00 ngày 15/09/2026, hứa hẹn màn so tài kịch tính giữa hai đội bóng trong nhóm cạnh tranh thứ hạng.

Daejeon Citizen 1 - 0 Kyoto Sanga Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Daejeon Citizen tiếp đón Kyoto Sanga.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Daejeon Citizen 43% - 57% Kyoto Sanga, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Daejeon Citizen 47% - 53% Kyoto Sanga, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Daejeon Citizen 53% - 47% Kyoto Sanga, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Kyoto Sanga): Souza Alex vào sân thay Everton Maceio.

49' VAR Phút 49': Goal Disallowed - handball — G. Ludwigson (Daejeon Citizen).

49' Daejeon Citizen ép sân Cầm bóng: Daejeon Citizen 57% - 43% Kyoto Sanga, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 1.

57' Thay người Phút 57' (Kyoto Sanga): R. Kato vào sân thay T. Matsuda.

61' Daejeon Citizen ép sân Cầm bóng: Daejeon Citizen 57% - 43% Kyoto Sanga, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 1.

63' Thay người Phút 63' (Kyoto Sanga): Joao Pedro vào sân thay S. Fukuoka.

63' Thay người Phút 63' (Kyoto Sanga): R. Nakano vào sân thay Thiago.

68' Thay người Phút 68' (Daejeon Citizen): Seo Jin-Su vào sân thay Jeong Jae-Hee.

68' Thay người Phút 68' (Daejeon Citizen): Diogo Oliveira vào sân thay Joo Min-Kyu.

73' Daejeon Citizen ép sân Cầm bóng: Daejeon Citizen 59% - 41% Kyoto Sanga, dứt điểm 12 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 1.

78' BÀN THẮNG! Daejeon Citizen (1-0) Phút 78': Victor Bobsin (Daejeon Citizen) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

80' Thay người Phút 80' (Daejeon Citizen): Um Won-Sang vào sân thay Victor Bobsin.

80' Thay người Phút 80' (Daejeon Citizen): Kim Bong-Soo vào sân thay M. Ishida.

80' Thay người Phút 80' (Kyoto Sanga): Rafael Elias vào sân thay S. Nagasawa.

85' Daejeon Citizen ép sân Cầm bóng: Daejeon Citizen 59% - 41% Kyoto Sanga, dứt điểm 16 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 1.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Daejeon Citizen): Kim Jun-Beom vào sân thay G. Ludwigson.

KT Kết thúc: Daejeon Citizen 1-0 Kyoto Sanga Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 18:54 15/09/2026

Đội hình chính thức Daejeon Citizen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Sun-Hong Hwang Kyoto Sanga Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ranko Popovic 1 Lee Chang-geun 6 Yun-seong Kang 45 Chang-rae Ha 98 Anton Kryvotsiuk 16 Myeong-jae Lee 44 Soon-min Lee 8 Victor Bobsin 27 Jae-hee Jeong 7 Masatoshi Ishida 17 Gustav Ludwigson 10 Min-kyu Joo 90 Halls 15 Kodai Nagata 5 Hisashi Appiah Tawiah 40 Yusuke Ishida 44 Kyo Sato 10 Shimpei Fukuoka 14 Thiago 77 Haruki Arai 18 Temma Matsuda 38 Maceió 93 Shun Nagasawa Dự bị Daejeon Citizen 31 Kim Min-Soo 25 Lee Jun-Seo 2 Kyu-hyun Park 3 Min-deok Kim 13 Jin-ya Kim 30 Kim Bong-Soo 77 João Victor 41 Byung-chan Park 19 Jin-su Seo Kyoto Sanga 1 Gakuji Ota 21 Kentaro Kakoi 62 Takaaki Shichi 50 Yoshinori Suzuki 26 Ren Kato 6 João Pedro 48 Ryuma Nakano 31 Sora Hiraga 17 Alex Souza Cập nhật đội hình lúc 16:34 15/09/2026

Daejeon Citizen Thống kê Kyoto Sanga 56% Kiểm soát bóng 44% 17 Dứt điểm 1 2 Trúng đích 1 4 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Victor Bobsin Daejeon Citizen 1 bàn Myeong-jae Lee Daejeon Citizen Điểm 7.5 Anton Kryvotsiuk Daejeon Citizen Điểm 7.2

Daejeon Citizen đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục và cuộc tiếp đón Kyoto Sanga vào lúc 17:00 ngày 15/09/2026 tại sân vận động Daejeon World Cup sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho mục tiêu này. Trước sự chứng kiến của khán giả nhà, đại diện Hàn Quốc đứng trước cơ hội tạo nên bước tiến đáng kể trên bảng thứ bậc nếu thể hiện đúng quyết tâm.

Cục diện bảng xếp hạng và tham vọng bứt phá

Bước vào màn so tài này, khoảng cách giữa đôi bên trên bảng xếp hạng không quá lớn. Kyoto Sanga hiện đứng ở vị trí thứ 4 với 0 điểm, trong khi Daejeon Citizen xếp ngay sau ở vị trí thứ 6 cùng 0 điểm. Việc cả hai đội bóng đều đang nằm ở nửa trên bảng xếp hạng khiến cuộc chạm trán trực tiếp trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Với Daejeon Citizen, mục tiêu thu hẹp khoảng cách và cạnh tranh tấm vé dự đấu trường cúp châu lục đòi hỏi họ phải tận dụng tối đa những trận đấu chạm trán trực tiếp với các đối thủ xếp trên. Dù chỉ kém đối phương hai bậc, tính chất giằng co giữa các vị trí ở tốp đầu đồng nghĩa với việc mỗi sai sót nhỏ đều có thể khiến cục diện đảo chiều nhanh chóng.

Điểm tựa sân nhà và toan tính chiến thuật

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc của sân vận động Daejeon World Cup mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho Daejeon Citizen. Sức ép từ khán đài sẽ là nguồn động lực để đội chủ nhà chủ động thiết lập cấu trúc kiểm soát bóng và đẩy cao cự ly đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ngược lại, Kyoto Sanga với tư cách đội bóng đang giữ vị trí thứ 4 chắc chắn sẽ có những phương án tiếp cận thận trọng. Phải làm khách trên sân của một đối thủ giàu tham vọng, đại diện Nhật Bản nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn nơi tuyến phòng ngự, duy trì khối đội hình chặt chẽ trước khi tìm kiếm cơ hội phản công khi đối phương dâng cao.

Nhận định thế trận

Khi hai đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp ở khu vực đầu bảng chạm trán nhau, thế trận giằng co và nặng tính chiến thuật là kịch bản rất dễ xảy ra. Daejeon Citizen có ưu thế sân bãi cùng quyết tâm áp sát nhóm dẫn đầu, nhưng Kyoto Sanga cũng sở hữu vị trí thuận lợi hơn để chủ động triển khai đấu pháp phòng ngự phản công. Sự tập trung ở các tình huống chuyển trạng thái sẽ là chìa khóa định đoạt cục diện cuộc so tài này.

Daejeon Citizen 5 trận gần nhất H T T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Kyoto Sanga 5 trận gần nhất B B H T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 0 0 0 0 0 0 2 Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 3 Kashiwa Reysol 0 0 0 0 0 0 4 Kyoto Sanga 0 0 0 0 0 0 5 Jeonbuk Motors 0 0 0 0 0 0 6 Daejeon Citizen 0 0 0 0 0 0 7 Pohang Steelers 0 0 0 0 0 0 …