Daejeon Citizen 3-2 Beijing Guoan: Daejeon Citizen giành chiến thắng Daejeon Citizen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, đứng hạng 10 với 4 điểm, kém Beijing Guoan hạng 9 đúng 3 điểm trước giờ bóng lăn 17:00 ngày 24/11/2026.

Daejeon Citizen 3 - 2 Beijing Guoan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Daejeon Citizen tiếp đón Beijing Guoan.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Daejeon Citizen 43% - 57% Beijing Guoan, phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

24' Beijing Guoan ép sân Cầm bóng: Daejeon Citizen 42% - 58% Beijing Guoan, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 0 - 1.

25' BÀN THẮNG! Daejeon Citizen (1-0) Phút 25': Um Won-Sang (Daejeon Citizen) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

32' BÀN THẮNG! Daejeon Citizen (2-0) Phút 32': João Victor (Daejeon Citizen) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

36' BÀN THẮNG! Beijing Guoan (2-1) Phút 36': Béni Nkololo (Beijing Guoan) lập công (kiến tạo: Deng Jiefu). Tỷ số: 2 - 1.

36' Beijing Guoan ép sân Cầm bóng: Daejeon Citizen 38% - 62% Beijing Guoan, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 0 - 2.

42' BÀN THẮNG! Daejeon Citizen (3-1) Phút 42': Masatoshi Ishida (Daejeon Citizen) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Beijing Guoan): Zhang Xizhe vào sân thay Li Lei.

45' Thay người Phút 45' (Beijing Guoan): Cao Yongjing vào sân thay Bai Yang.

45' Thay người Phút 45' (Daejeon Citizen): Park Kyu-Hyun vào sân thay Lee Myung-Jae .

45+1' VAR Phút 45+1': Bàn thắng không được công nhận — João Victor (Daejeon Citizen).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Beijing Guoan ép sân Cầm bóng: Daejeon Citizen 42% - 58% Beijing Guoan, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 1 - 4.

53' BÀN THẮNG! Beijing Guoan (3-2) Phút 53': Chadrac Akolo (Beijing Guoan) lập công (kiến tạo: Zhang Xizhe). Tỷ số: 3 - 2.

55' Thẻ vàng Phút 55': Cho Sung-gwon (Daejeon Citizen) nhận thẻ vàng (Foul).

58' Thẻ vàng Phút 58': Park Kyu-Hyun (Daejeon Citizen) nhận thẻ vàng (Foul).

59' Thay người Phút 59' (Daejeon Citizen): Seo Jin-Su vào sân thay Masatoshi Ishida.

59' Thay người Phút 59' (Daejeon Citizen): Kim Bong-Soo vào sân thay Victor Bobsin.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Daejeon Citizen 43% - 57% Beijing Guoan, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 12 - 5, cứu thua 2 - 4.

61' Thẻ vàng Phút 61': Lee Soon-min (Daejeon Citizen) nhận thẻ vàng (Foul).

71' Thay người Phút 71' (Beijing Guoan): Wang Yu vào sân thay Jeremy Dudziak.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Daejeon Citizen 45% - 55% Beijing Guoan, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 13 - 7, cứu thua 2 - 4.

76' Thay người Phút 76' (Daejeon Citizen): Diogo Oliveira vào sân thay Joo Min-Kyu.

76' Thẻ vàng Phút 76': Dawhan Fran Urano da Purificação Oliveira (Beijing Guoan) nhận thẻ vàng (Foul).

79' Thẻ vàng Phút 79': Boubacar Konte (Beijing Guoan) nhận thẻ vàng (Foul).

79' VAR Phút 79': Thẻ đỏ bị hủy — Boubacar Konte (Beijing Guoan).

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Daejeon Citizen 46% - 54% Beijing Guoan, dứt điểm 10 - 12 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 15 - 9, cứu thua 2 - 4.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Beijing Guoan): Lin Liangming vào sân thay Yue Tze-Nam.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Daejeon Citizen): Kang Yun-sung vào sân thay Um Won-Sang.

KT Kết thúc: Daejeon Citizen 3-2 Beijing Guoan Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 18:55 24/11/2026

Đội hình chính thức Daejeon Citizen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hwang Sun-Hong Beijing Guoan Sơ đồ 4-4-2 · HLV N. Montgomery 1 Lee Chang-Geun 33 Kim Moon-Hwan 45 Ha Chang-Rae 4 Jo Seong-Kwon 16 Lee Myung-Jae 44 Lee Soon-Min 8 Victor Bobsin 11 Um Won-Sang 7 M. Ishida 77 João Victor 10 Joo Min-Kyu 34 Hou Sen 21 Yue Tze Nam 27 Wang Gang 26 Bai Yang 4 Li Lei 28 J. Dudziak 8 A. Konte 23 Dawhan 47 Jiefu Deng 20 B. Nkololo 77 C. Akolo Dự bị Daejeon Citizen 31 Kim Min-Soo 30 Kim Bong-Soo 27 Jeong Jae-Hee 9 Diogo de Oliveira 25 Lee Jun-Seo 19 Seo Jin-Su 17 G. Ludwigson 6 Kang Yun-Sung 3 Kim Min-Duk Beijing Guoan 6 Chi Zhongguo 10 Zhang Xizhe 18 Wang Yu 22 Han Jiaqi 24 Abduhamit Abdugheni 30 Fan Shuangjie 37 Cao Yongjing 41 Xi Cheng 43 X. Xiaoyu Cập nhật đội hình lúc 16:34 24/11/2026

Daejeon Citizen Thống kê Beijing Guoan 46% Kiểm soát bóng 54% 10 Dứt điểm 14 7 Trúng đích 4 2 Phạt góc 1 18 Phạm lỗi 9 3 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật M. Ishida Daejeon Citizen 1 bàn Um Won-Sang Daejeon Citizen 1 bàn C. Akolo Beijing Guoan 1 bàn João Victor Daejeon Citizen 1 bàn B. Nkololo Beijing Guoan 1 bàn Jiefu Deng Beijing Guoan 1 kiến tạo · điểm 6.61

Daejeon Citizen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Beijing Guoan lúc 17:00 ngày 24/11/2026 trên sân Daejeon World Cup Stadium. Đội chủ nhà đứng hạng 10 với 4 điểm, chỉ kém đối thủ ở hạng 9 đúng 3 điểm. Một trận thắng có thể đảo chiều vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Beijing Guoan hiện xếp hạng 9 với 7 điểm, còn Daejeon Citizen ngay phía sau ở hạng 10 với 4 điểm. Khoảng cách 3 điểm tương đương một chiến thắng, nên kết quả trận này tác động trực tiếp đến vị trí của cả hai.

Với Daejeon Citizen, đây là cơ hội rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên ngay trên sân nhà. Với Beijing Guoan, một kết quả tích cực sẽ giúp họ giữ khoảng cách an toàn hơn so với đối thủ đang bám đuổi.

Daejeon Citizen vào trận với hai chiến thắng gần nhất

Trong 5 trận gần đây, Daejeon Citizen thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận mới nhất của họ đều là chiến thắng, cho thấy đội chủ nhà đang có đà đi lên trước khi bước vào cuộc đối đầu này.

Tuy nhiên, chuỗi kết quả trước đó của Daejeon Citizen gồm một trận thua, một trận hòa rồi lại thua. Phong độ của họ vì thế vẫn chưa thực sự ổn định. Việc duy trì sự tập trung và giữ mạch thắng sẽ là bài toán chính với đội bóng này.

Beijing Guoan chưa tìm được sự ổn định

Beijing Guoan cũng có thành tích 5 trận gần nhất tương tự: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Điểm khác biệt nằm ở xu hướng. Đội khách vừa thua trận gần nhất, trước đó thắng một trận rồi lại nếm thêm một thất bại.

Chuỗi kết quả đan xen thắng và thua cho thấy Beijing Guoan chưa tìm được nhịp độ ổn định. Dù vậy, việc đang đứng trên Daejeon Citizen 1 bậc cho thấy họ vẫn nắm lợi thế nhỏ về điểm số.

Yếu tố then chốt của trận đấu

Hai đội có thành tích 5 trận gần nhất giống nhau về số trận thắng, hòa và thua, nên cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ cân bằng. Yếu tố tâm lý có thể tạo khác biệt: Daejeon Citizen mang theo hai chiến thắng liên tiếp, trong khi Beijing Guoan vừa trải qua một trận thua.

Lợi thế sân nhà cũng là điểm cộng cho Daejeon Citizen khi họ cần điểm số để thu hẹp khoảng cách. Về phía Beijing Guoan, phản ứng sau trận thua gần nhất sẽ quyết định họ có giữ được vị trí hạng 9 hay không.

Nhận định

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội ở sát nhau trên bảng xếp hạng, với chênh lệch chỉ 3 điểm và phong độ gần đây khá tương đồng. Daejeon Citizen có đà hưng phấn và lợi thế sân nhà, còn Beijing Guoan có vị trí cao hơn và nhiều lý do để đòi lại thể diện sau trận thua gần nhất. Trận đấu vì vậy hứa hẹn giằng co và có ý nghĩa với cả hai đội.

Daejeon Citizen 5 trận gần nhất T T B H B 4 Trận 1-1-2 T-H-B 2 Ghi (TB 0.5) 4 Thủng lưới Beijing Guoan 5 trận gần nhất B T B H T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vissel Kobe 4 4 0 0 +5 12 T T T T 2 Kashima 4 3 1 0 +10 10 H T T T 3 Gamba Osaka 4 2 2 0 +5 8 H H T T T … 8 Jeonbuk Motors 4 2 1 1 +1 7 T H B T 9 Beijing Guoan 4 2 1 1 0 7 B H T T 10 Daejeon Citizen 4 1 1 2 -2 4 B B H T 11 Công an Hà Nội 4 1 1 2 -3 4 H T B B T …