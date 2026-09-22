Dagenham & Redbridge 3-0 Waltham Abbey: Dagenham & Redbridge giành chiến thắng Waltham Abbey duy trì phong độ bất bại với một chiến thắng và một trận hòa trước chuyến làm khách trên sân Dagenham & Redbridge lúc 01:45 ngày 23/09/2026.

Dagenham & Redbridge 3 - 0 Waltham Abbey Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Dagenham & Redbridge tiếp đón Waltham Abbey.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Dagenham & Redbridge 3-0 Waltham Abbey Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 05:00 23/09/2026

Cuộc chạm trán giữa Dagenham & Redbridge và Waltham Abbey diễn ra vào lúc 01:45 ngày 23/09/2026 đang hướng sự chú ý về phía đội khách. Waltham Abbey bước vào trận đấu này với sự tự tin lớn nhờ thành tích sân khách đáng nể cùng chuỗi phong độ ổn định, sẵn sàng tạo nên thử thách không nhỏ cho đội chủ nhà.

Bản lĩnh và sự ổn định của Waltham Abbey

Waltham Abbey đang cho thấy tính kỷ luật cao trong lối chơi qua từng trận đấu. Ở hai lần ra sân gần nhất, đội bóng này giành được một chiến thắng cùng một trận hòa, duy trì chuỗi trận bất bại và thể hiện sự vững vàng về mặt tâm lý. Khả năng thích ứng trước các sức ép trên sân khách chính là điểm tựa lớn nhất giúp họ giữ vững cấu trúc đội hình và kiểm soát tốt diễn biến trận đấu.

Sự cân bằng giữa phòng ngự khu vực và khả năng chớp thời cơ đã giúp Waltham Abbey duy trì được nhịp độ thi đấu mong muốn. Khi phải thi đấu xa tổ ấm, đội bóng này thường chủ động chơi chặt chẽ, thu hồi bóng nhanh ở tuyến giữa nhằm giảm tải áp lực cho hàng thủ, tạo tiền đề để tổ chức các đợt phản công nhanh.

Dagenham & Redbridge nỗ lực tìm kiếm sự đột phá

Ở chiều ngược lại, Dagenham & Redbridge có điểm tựa sân bãi nhưng vẫn cần thêm sự sắc bén để định đoạt kết quả. Trận hòa ở lần ra sân gần nhất cho thấy đội chủ nhà sở hữu nền tảng tổ chức không tồi, song việc thiếu đi các phương án tiếp cận cầu môn đa dạng khiến họ gặp khó trong việc tạo ra bước ngoặt quyết định.

Việc được thi đấu trên sân nhà đòi hỏi Dagenham & Redbridge phải chủ động gia tăng nhịp độ và kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu dâng cao đội hình mà không đảm bảo cự ly an toàn trước các pha chuyển đổi trạng thái của đối phương, đội bóng này hoàn toàn có thể rơi vào bẫy phản công.

Tương quan cân bằng và dự báo thế trận

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đã kết thúc với kết quả hòa, khi mỗi bên đều chia điểm sau một thế trận chặt chẽ và toan tính. Điều này phản ánh sự tương đồng đáng kể về mặt tổ chức lẫn sự thận trọng trong cách tiếp cận trận đấu của cả hai ban huấn luyện.

Với phong độ tích cực gần đây, Waltham Abbey nhiều khả năng sẽ tiếp tục ưu tiên sự chắc chắn nơi hậu tuyến trước khi bung sức tìm kiếm sơ hở của chủ nhà. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế giằng co quyết liệt, nơi bản lĩnh và sự chuẩn xác trong từng tình huống then chốt sẽ đóng vai trò quyết định cục diện chung cuộc.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Dagenham & Redbridge · 0 thắng 1 hòa Waltham Abbey · 0 thắng Waltham Abbey 1 - 1 Dagenham & Redbridge Hòa

Dagenham & Redbridge 5 trận gần nhất H B B H T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Waltham Abbey 5 trận gần nhất H T T T B 2 Trận 1-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới