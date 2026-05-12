Đại chiến Arsenal và PSG vì Julian Alvarez: Mức giá vượt ngưỡng 100 triệu euro Arsenal đối mặt với thử thách cực đại khi PSG gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Julian Alvarez, người đang được Atletico Madrid định giá hơn 100 triệu euro.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang nóng lên với cuộc đối đầu trực tiếp giữa Arsenal và PSG nhằm giành chữ ký của Julian Alvarez. Trong khi đội bóng thành London xem tiền đạo người Argentina là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện đội hình, gã khổng lồ nước Pháp sẵn sàng sử dụng ưu thế tài chính để xoay chuyển cục diện thương vụ.

Arsenal dự kiến phải bỏ ra khoản kinh phí khổng lồ nếu muốn sở hữu chữ ký của Alvarez.

Tham vọng của Mikel Arteta và sức ép từ Paris

HLV Mikel Arteta từ lâu đã dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho tài năng của Julian Alvarez. Arsenal đánh giá chân sút 26 tuổi là bản hợp đồng mang tính chiến lược, có khả năng nâng tầm hàng công của "Pháo thủ" nhờ lối chơi thông minh và sự đa năng. Với Arsenal, việc chiêu mộ Alvarez không chỉ là bổ sung nhân sự mà còn là lời khẳng định tham vọng cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của PSG đã tạo ra một rào cản đáng kể. HLV Luis Enrique coi Alvarez là nhân tố then chốt để xây dựng hệ thống tấn công linh hoạt tại Parc des Princes. Với tiềm lực tài chính dồi dào, nhà vô địch nước Pháp có lợi thế rõ rệt trong việc đáp ứng các yêu cầu về mức phí chuyển nhượng, điều có thể khiến Arsenal gặp khó khăn trong quá trình đàm phán.

Bức tường thép từ Atletico Madrid

Mặc dù nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn, Atletico Madrid vẫn giữ lập trường vô cùng cứng rắn. HLV Diego Simeone xem Julian Alvarez là cầu thủ "không thể đụng đến" và là hạt nhân trong kế hoạch phát triển lâu dài của đội bóng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB Tây Ban Nha hiểu rằng mọi con số đều có thể được cân nhắc nếu xuất hiện một lời đề nghị đủ sức nặng.

Thống kê mùa giải vừa qua của Alvarez là minh chứng rõ nhất cho giá trị của anh. Tuyển thủ Argentina đã ghi tới 20 bàn thắng và đóng góp 10 pha kiến tạo sau 52 lần ra sân trên mọi đấu trường. Sự hiệu quả này biến anh trở thành một trong những tiền đạo toàn diện nhất châu Âu hiện nay, lý giải vì sao cả Arsenal lẫn PSG đều khao khát có được chữ ký của anh.

Rào cản tài chính và dự án thể thao

Mức định giá của Julian Alvarez hiện được cho là đã vượt ngưỡng 100 triệu euro. Đây là một con số khổng lồ có thể thách thức sự kiên nhẫn của bất kỳ đội bóng nào. Với PSG, đây là rào cản có thể giải quyết nhanh chóng nếu họ thực sự quyết tâm làm mới đội hình. Ngược lại, Arsenal sẽ phải đối mặt với bài toán kinh tế phức tạp hơn, đòi hỏi sự cân đối kỹ lưỡng giữa ngân sách và các mục tiêu khác.

Ngoài yếu tố tiền bạc, Arsenal cần phải thuyết phục tiền đạo người Argentina bằng một dự án thể thao hấp dẫn hơn so với sức hút từ Paris hay sự ổn định anh đang có tại Madrid. Trong khi đó, Barcelona dù cũng quan tâm đến Alvarez nhưng tình hình tài chính bết bát khiến khả năng nhập cuộc của đội chủ sân Camp Nou là không cao. Hiện tại, cuộc đua dường như chỉ còn là màn song mã giữa PSG và Arsenal, với quyền quyết định tối thượng vẫn thuộc về Atletico Madrid.