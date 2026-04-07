Đại chiến Barca và Atletico tại Champions League: 10 ngôi sao đối mặt án treo giò Trận tứ kết lượt đi Champions League chứng kiến cuộc khủng hoảng thẻ phạt khi 10 cầu thủ, bao gồm Lamine Yamal, có nguy cơ vắng mặt ở trận lượt về quyết định.

Trận tứ kết Champions League giữa Barcelona và Atletico Madrid không chỉ là cuộc đấu về chiến thuật mà còn là bài toán nhân sự đầy rủi ro. Có tới 10 cầu thủ của cả hai đội đang đứng trước nguy cơ bị treo giò ở trận lượt về nếu phải nhận thêm một tấm thẻ vàng tại Camp Nou. Đây được xem là "báo động đỏ" cho cả HLV Hansi Flick và Diego Simeone trong nỗ lực giành vé vào bán kết.

Nỗi lo về việc bị treo giò ở trận lượt về Champions League đang bủa vây cầu thủ của cả Barca lẫn Atletico.

Atletico Madrid: Hàng phòng ngự đặt trong tình trạng báo động

Đội bóng của HLV Diego Simeone chịu áp lực nặng nề nhất khi có tới 7 cầu thủ nằm trong diện nguy hiểm. Đặc biệt, hệ thống phòng ngự của Atletico Madrid đang lung lay khi ba trung vệ trụ cột bao gồm Marc Pubill, Clement Lenglet và Robin Le Normand đều chỉ cách án treo giò đúng một tấm thẻ vàng. Việc mất đi bất kỳ cái tên nào trong số này cũng sẽ khiến trận lượt về tại Metropolitano trở nên cực kỳ khó khăn.

Bên cạnh hàng thủ, các nhân tố quan trọng khác như Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Giuliano và Thiago Almada cũng phải thi đấu trong sự thận trọng tột độ. Trong đó, Almada – người từng vướng vào những tranh cãi gay gắt với Marc Bernal tại La Liga – sẽ phải kiểm soát cái đầu nóng để không để lại lỗ hổng nơi tuyến giữa.

Barcelona: Nỗi lo mang tên Lamine Yamal

Dù số lượng cầu thủ bị đe dọa ít hơn đối thủ, nhưng tổn thất của Barcelona nếu xảy ra sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cái tên đáng chú ý nhất là Lamine Yamal – ngôi sao trẻ đang giữ vai trò then chốt trong sơ đồ tấn công của Hansi Flick. Trong bối cảnh Raphinha đang gặp chấn thương, sự vắng mặt của Yamal ở lượt về sẽ là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của đội chủ sân Camp Nou.

Ngoài Yamal, tiền vệ Casado và Fermin Lopez cũng nằm trong danh sách có nguy cơ bị treo giò. Với phong cách thi đấu nhiệt huyết và không ngại va chạm, Fermin Lopez rất dễ rơi vào tình huống nhận thẻ phạt, điều có thể khiến anh bỏ lỡ chuyến hành quân đến Madrid vào tuần tới.

Fermin Lopez cũng có nguy cơ bị treo giò.

Áp lực từ vị "vua áo đen" Istvan Kovacs

Một yếu tố khác khiến cả hai đội lo lắng là sự hiện diện của trọng tài Istvan Kovacs. Vị vua áo đen này nổi tiếng với sự nghiêm khắc và những thống kê không mấy thuận lợi cho Atletico Madrid. Trong trận đấu tại Champions League mùa này gặp Galatasaray, ông Kovacs từng rút ra tới 7 thẻ vàng.

Lịch sử cũng chỉ ra rằng Atletico chưa bao giờ giành chiến thắng dưới sự cầm còi của vị trọng tài người Romania này. Điều này buộc các cầu thủ phải học cách kiềm chế cảm xúc trong một trận đấu vốn dĩ luôn căng thẳng và đầy duyên nợ giữa hai gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha.

Thống kê cầu thủ có nguy cơ bị treo giò

Đội bóng Cầu thủ đối mặt án treo giò Atletico Madrid Marc Pubill, Clement Lenglet, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Giuliano, Thiago Almada Barcelona Lamine Yamal, Casado, Fermin Lopez

Khi tấm vé vào bán kết được quyết định sau 180 phút, mỗi tấm thẻ vàng nhận được ở lượt đi đều mang sức nặng nghìn cân. Đây không chỉ là cuộc chiến tìm kiếm bàn thắng mà còn là cuộc chiến cân não để giữ chân các trụ cột cho trận tái đấu sinh tử.