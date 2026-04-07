Đại chiến Djokovic và Tsitsipas hâm nóng vòng 2 Wimbledon 2026 Tâm điểm tennis thế giới ngày 1/7 đổ dồn về London khi Novak Djokovic chạm trán Stefanos Tsitsipas. Cùng lúc đó, ngày hội bóng đá World Cup tiếp tục sôi động với loạt kết quả bất ngờ từ các ông lớn.

Wimbledon 2026 đang chứng kiến những diễn biến kịch tính ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Tâm điểm của ngày thi đấu 1/7 chính là cuộc đọ sức giữa huyền thoại Novak Djokovic và hạt giống người Hy Lạp Stefanos Tsitsipas. Đây không chỉ là trận chiến giành vé vào vòng tiếp theo mà còn là bài kiểm tra thực lực quan trọng cho tham vọng vô địch của cả hai tay vợt.

Tâm điểm Wimbledon: Djokovic đối đầu Tsitsipas

Novak Djokovic, với kinh nghiệm dày dặn và bản lĩnh của tay vợt sở hữu nhiều Grand Slam nhất lịch sử, vẫn đang cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc trên mặt sân cỏ. Trong khi đó, Stefanos Tsitsipas với lối chơi hào hoa nhưng không kém phần mạnh mẽ, luôn là đối thủ khó chịu đối với bất kỳ ai. Trận đấu này được dự báo sẽ kéo dài và cần đến những khoảnh khắc xuất thần để phân định thắng thua.

Lịch thi đấu vòng 1/64 và 1/32 đơn nam tại Wimbledon 2026.

Bên cạnh trận cầu đinh này, lịch thi đấu ngày 1/7 còn chứng kiến nhiều tay vợt hàng đầu khác xuất trận tại các nội dung đơn nam và đơn nữ. Các sân đấu tại London hứa hẹn sẽ bùng nổ với những loạt giao bóng sấm sét và những pha cứu bóng đẳng cấp thế giới.

Lịch thi đấu các trận đơn nữ trong ngày 1/7.

Cập nhật kết quả World Cup: Các ông lớn khẳng định sức mạnh

Song song với không khí sôi động tại Wimbledon, đấu trường World Cup cũng đang bước vào giai đoạn phân loại quyết liệt. Trong những lượt trận vừa qua, các đội bóng được đánh giá cao hơn đa phần đều giành được kết quả thuận lợi, dù gặp không ít khó khăn trước sự vươn lên của các đội bóng cửa dưới.

Đáng chú ý, đội tuyển Argentina đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Jordan. Trong khi đó, đội tuyển Pháp cũng khẳng định sức mạnh ứng cử viên vô địch bằng thắng lợi áp đảo 3-0 trước Thụy Điển. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi đội tuyển Đức để thua sát nút 1-2 trước Paraguay, một kết quả làm đảo lộn nhiều dự đoán của giới chuyên môn.

Bảng tổng hợp kết quả World Cup gần đây

Đội 1 Tỷ số Đội 2 Jordan 1 - 3 Argentina Nam Phi 0 - 1 Canada Brazil 2 - 1 Nhật Bản Đức 1 - 2 Paraguay Hà Lan 1 - 2 Ma Rốc Pháp 3 - 0 Thụy Điển Anh 2 - 1 D.R. Congo Bỉ 3 - 2 Senegal

Đội tuyển Anh vừa có chiến thắng vất vả 2-1 trước D.R. Congo.

Lịch thi đấu World Cup những ngày tới

Người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ tiếp tục được thưởng thức những bữa tiệc bóng đá thịnh soạn trong những ngày tới. Trận cầu được mong chờ nhất là cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Croatia vào rạng sáng ngày 3/7, nơi các ngôi sao hàng đầu sẽ trực tiếp so tài.

03/07 - 02:00: Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha vs Áo 03/07 - 06:00: Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha vs Croatia 03/07 - 10:00: Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ vs Algeria 04/07 - 01:00: Úc vs Ai Cập

Úc vs Ai Cập 04/07 - 05:00: Argentina vs Cape Verde

Với mật độ thi đấu dày đặc ở cả hai môn thể thao vua và tennis, người hâm mộ đang trải qua một mùa hè rực lửa với những cung bậc cảm xúc khác nhau từ London cho đến các sân vận động World Cup.