Đại chiến Mike Tyson và Floyd Mayweather hoãn vô thời hạn; McGregor chốt ngày trở lại UFC Người hâm mộ boxing hụt hẫng khi trận Tyson - Mayweather bị hoãn vì chấn thương. Trong khi đó, McGregor đã có lịch UFC và chủ PSG muốn mua NBA Europe.

Trận đại chiến được mong chờ nhất giữa Floyd Mayweather và Mike Tyson đã chính thức bị đình chỉ vô thời hạn sau khi huyền thoại "Mike thép" dính chấn thương trong quá trình tập luyện. Thông tin này mang đến sự hụt hẫng lớn cho giới mộ điệu toàn cầu, những người vốn đang đếm ngược đến ngày dự kiến 25/4.

Mike Tyson dính chấn thương, trận đấu với Mayweather bị hoãn

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc đối đầu giữa hai biểu tượng của làng quyền anh thế giới sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 tới. Tuy nhiên, Mike Tyson vừa xác nhận ông gặp phải vấn đề về sức khỏe khi đang thực hiện các bài tập cường độ cao. Ở tuổi ngoài 50, việc hồi phục chấn thương của Tyson được dự báo sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Đại chiến giữa Tyson và Mayweather hoãn vô thời hạn

Huyền thoại người Mỹ hiện chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc trở lại sàn đấu. Sự cố này khiến các nhà tổ chức phải tạm dừng mọi hoạt động quảng bá cho sự kiện vốn được kỳ vọng sẽ phá vỡ nhiều kỷ lục về doanh thu trả tiền theo lượt xem (PPV).

Conor McGregor ấn định ngày tái xuất lồng bát giác

Bên cạnh tin không vui từ làng boxing, người hâm mộ võ thuật hỗn hợp (MMA) lại nhận được tín hiệu tích cực từ "Gã điên" Conor McGregor. Sau khi Chủ tịch UFC Dana White không thể sắp xếp trận đấu tại Nhà Trắng như mong đợi, võ sĩ người Ireland đã nhanh chóng được chốt lịch thi đấu mới.

Cụ thể, McGregor sẽ chính thức tái xuất trong sự kiện International Fight Week được tổ chức vào ngày 11/7 tại Las Vegas. Hiện tại, danh sách đối thủ tiềm năng của McGregor đang xoay quanh hai cái tên đình đám là Nate Diaz hoặc Max Holloway. Đây đều là những cuộc đối đầu hứa hẹn tạo nên sức hút khổng lồ cho giải đấu UFC trong mùa hè này.

Chủ sở hữu PSG tham vọng thâu tóm thương hiệu NBA Europe

Quỹ đầu tư thể thao Qatar (QSI), đơn vị đứng sau CLB bóng đá PSG, đang cho thấy tham vọng bành trướng tầm ảnh hưởng sang môn bóng rổ chuyên nghiệp. Theo báo chí Pháp, QSI đã chính thức nộp đơn xin nhượng quyền thương hiệu NBA Europe.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh NBA đang ráo riết chuẩn bị kế hoạch mở rộng thị trường tại lục địa già. Dự kiến vào năm 2027, một giải đấu quy mô với 12 đội tham dự thường trực và 4 suất vòng loại sẽ được tổ chức tại Pháp. Sự kết hợp giữa tiềm lực tài chính của giới chủ Qatar và uy tín của thương hiệu NBA được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn bản đồ bóng rổ châu Âu.

Huyền thoại Andre Agassi lãi lớn từ bất động sản

Trong một diễn biến khác, cựu tay vợt số 1 thế giới Andre Agassi vừa chứng minh khả năng đầu tư nhạy bén ngoài sân quần vợt. Truyền thông Mỹ đưa tin, Agassi và vợ đã hoàn tất việc bán khu đất rộng 1,8 mẫu Anh (khoảng 4,4 ha) tại khu vực Summit Club.

Mảnh đất này được bán với giá 18,15 triệu USD, mang về khoản lợi nhuận hơn 12 triệu USD chỉ sau 6 năm. Trước đó vào năm 2018, gia đình huyền thoại này chỉ phải bỏ ra 6 triệu USD để sở hữu khu đất. Thương vụ thành công này tiếp tục khẳng định vị thế của Agassi như một trong những vận động viên giải nghệ có khả năng quản lý tài chính xuất sắc nhất.