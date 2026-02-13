Đại chiến tennis Rotterdam và Dallas Open: De Minaur đấu Zandschulp, Fritz so tài Korda Loạt trận tứ kết Rotterdam, Dallas và bán kết Qatar Open 2026 hứa hẹn kịch tính với sự góp mặt của các ngôi sao Alex De Minaur, Felix Auger-Aliassime và Taylor Fritz.

Làng banh nỉ thế giới đang hướng về các sân đấu trong nhà tại Rotterdam, Dallas và Doha, nơi những cuộc đối đầu then chốt diễn ra vào tối 13/2 và rạng sáng 14/2. Tâm điểm là màn chạm trán giữa tốc độ của Alex De Minaur và sức mạnh của Taylor Fritz tại các vòng đấu loại trực tiếp.

Tứ kết Rotterdam Open: Thử thách cho chủ nhà Zandschulp

Vào khoảng 20h30 ngày 13/2, Alex De Minaur sẽ bước vào trận tứ kết Rotterdam Open gặp tay vợt chủ nhà Botic Van De Zandschulp. De Minaur đang duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc sau chiến thắng thuyết phục trước Stan Wawrinka. Khả năng di chuyển bao sân và trả giao bóng ở nhịp độ cao là vũ khí giúp tay vợt người Australia kiểm soát các trận đấu trên mặt sân cứng trong nhà.

De Minaur (bên trái) sẽ chạm trán tay vợt chủ nhà De Zandschulp (bên phải)

Ngược lại, Van De Zandschulp dù vừa tạo nên cú sốc khi loại Stefanos Tsitsipas nhưng vẫn bộc lộ sự phụ thuộc lớn vào hiệu suất giao bóng một. Lịch sử đối đầu đang ủng hộ tuyệt đối cho De Minaur với 3 trận toàn thắng. Trong điều kiện thi đấu cần sự bền bỉ, tay vợt Australia được dự đoán sẽ khiến đối thủ hụt hơi trong các pha bóng bền.

Đại chiến giữa Griekspoor và Auger-Aliassime

Vào lúc 1h30 sáng 14/2, một trận tứ kết khác tại Rotterdam sẽ diễn ra giữa Tallon Griekspoor và hạt giống số hai Felix Auger-Aliassime. Auger-Aliassime đang được đánh giá là một trong những "ông vua" sân đấu trong nhà hiện nay với chuỗi phong độ giao bóng gần như hoàn hảo. Trong khi đó, Griekspoor sẽ phải dựa rất nhiều vào sự cổ vũ của khán giả nhà để hy vọng tạo nên bất ngờ trước lối chơi đầy sức mạnh của tay vợt Canada.

Nội chiến Mỹ tại Dallas Open: Fritz khẳng định vị thế

Tại Dallas Open, trận tứ kết tâm điểm lúc 2h30 sáng 14/2 là cuộc đọ sức giữa Taylor Fritz và Sebastian Korda. Fritz hiện đang duy trì vị thế tay vợt số một Mỹ với hiệu suất giao bóng một cực cao, giúp anh chưa phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất break-point từ đầu giải.

Fritz (bên trái) cần chứng minh vị thế tay vợt số 1 của Mỹ trước Korda (bên phải)

Dù Korda có lối đánh kỹ thuật và khả năng điều tiết nhịp độ tốt, anh vẫn thường xuyên gặp khó khăn trước những cú giao bóng sấm sét của Fritz. Với thành tích đối đầu 3-1 nghiêng về Fritz, tay vợt này đang nắm lợi thế lớn để tiến sâu vào vòng bán kết.

Bán kết WTA 1000 Qatar Open: Sức trẻ đối đầu kinh nghiệm

Tại Doha, hai trận bán kết đơn nữ cũng thu hút sự chú ý đặc biệt:

Victoria Mboko vs. Jelena Ostapenko (22h, 13/2): Tài năng trẻ 19 tuổi Mboko đang là hiện tượng của giải với lối đánh tấn công rực lửa. Tuy nhiên, sự già dơ của Ostapenko trên mặt sân Doha sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho tay vợt trẻ này.

Tài năng trẻ 19 tuổi Mboko đang là hiện tượng của giải với lối đánh tấn công rực lửa. Tuy nhiên, sự già dơ của Ostapenko trên mặt sân Doha sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho tay vợt trẻ này. Maria Sakkari vs. Karolina Muchova (23h30, 13/2): Sakkari đang hưng phấn sau khi loại Iga Swiatek, nhưng Muchova mới là người nắm giữ lợi thế tâm lý với thành tích đối đầu 4-0. Khả năng biến hóa trong lối chơi của Muchova thường khiến Sakkari gặp lúng túng.

Lịch thi đấu tennis chi tiết ngày 13/2 và 14/2