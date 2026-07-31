Đại chiến Việt Nam vs Singapore tại AFF Cup 2026: Xuân Son và cơ hội khẳng định vị thế Tuyển Việt Nam tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình lúc 20h00 ngày 31/7 tại bảng A AFF Cup 2026 với ưu thế 9 chiến thắng cùng chuỗi 5 trận toàn thắng ấn tượng.

Cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore lúc 20h00 ngày 31/7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình không chỉ là trận cầu tâm điểm của bảng A AFF Cup 2026, mà còn đánh dấu chương mới của một trong những cặp đấu duyên nợ nhất bóng đá Đông Nam Á. Sau chiến thắng hủy diệt 7-0 ở ngày ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang sở hữu mọi lợi thế để nối dài mạch thắng và giành lại ngôi đầu bảng.

Lịch sử đối đầu và cán cân sức mạnh nghiêng về đội bóng áo đỏ

Lịch sử 22 lần chạm trán giữa hai đội chứng kiến sự nhỉnh hơn rõ rệt của Việt Nam với 9 chiến thắng, 9 trận hòa và 4 thất bại. Đặc biệt tại AFF Cup 2024, tuyển Việt Nam đã thể hiện sự áp đảo tuyệt đối khi lần lượt vượt qua Singapore với các tỷ số 2-0 và 3-1, ghi 5 bàn và chỉ lọt lưới 1 lần.

Hiện tại, khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA giữa hai quốc gia cũng lên tới 49 bậc, khi Việt Nam đứng thứ 99 thế giới còn Singapore xếp hạng 148. Theo phân tích từ Siêu máy tính, khả năng giành trọn 3 điểm của tuyển Việt Nam lên tới 75,4%, trong khi cơ hội gây bất ngờ của đội khách chỉ dừng ở mức 8,7% và khả năng chia điểm là 15,9%.

Bài toán chiến thuật: Hàng công biến hóa đấu sức mạnh bóng bổng

Đội tuyển Việt Nam bước vào lượt trận này với phong độ cực kỳ ấn tượng: toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi tổng cộng 21 bàn thắng (trung bình 4,2 bàn/trận) và chỉ để thủng lưới 2 lần. Hàng công dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik thể hiện sự đa dạng đáng nể khi Nguyễn Đình Bắc vừa lập hat-trick, Đỗ Hoàng Hên ghi cú đúp và Nguyễn Xuân Son cũng đã ghi tên mình lên bảng tỷ số ở trận mở màn.

Sự cơ động của Quang Hải cùng Hoàng Đức ở khu trung tuyến giúp tuyến đầu liên tục nhận được những đường chuyền thuận lợi. Ngược lại, Singapore dưới thời HLV Gavin Lee chủ yếu dựa vào lối chơi phòng ngự phản công và các tình huống bóng cố định. Mối đe dọa lớn nhất bên phía đối thủ là tiền đạo Ilhan Fandi, người đã ghi bàn trong cả 2 trận thắng trước Campuchia (2-1) và Timor Leste (2-0).

Tuy nhiên, Singapore đang đối mặt khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Trung vệ trụ cột Safuwan Baharudin và chân sút Ikhsan Fandi không được câu lạc bộ chủ quản nhả về, trong khi thủ môn Rudy Khairullah và hậu vệ Irfan Najeeb vắng mặt do chấn thương. Sự thiếu hụt này khiến chiều sâu đội hình của đội khách bị suy giảm đáng kể.

Thông tin lực lượng và đội hình dự kiến

Bên phía Việt Nam, sự trở lại của Nguyễn Tài Lộc mang đến thêm phương án nhân sự ở tuyến giữa. Dù khả năng ra sân của Đặng Văn Lâm vẫn còn bỏ ngỏ, Patrik Lê Giang vẫn thi đấu vô cùng chắc chắn trong khung gỗ.

Đội tuyển Đội hình dự kiến Việt Nam Patrik Lê Giang, Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son. Singapore Izwan Mahbud, Lionel Tan, Hariss Harun, Irfan Fandi, Nur Adam Abdullah, Shah Shahiran, Kyoga Nakamura, Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart, Ilhan Fandi.

Dự đoán kịch bản và tỷ số trận đấu

Với lợi thế sân nhà Mỹ Đình cùng hàng công đang đạt hiệu suất ghi bàn bùng nổ, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu. Singapore dù sở hữu 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận nhưng khó lòng chống đỡ trước sức ép liên tục của nhà đương kim vô địch.