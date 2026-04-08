Đại diện Ecuador Samantha Quenedit Sánchez rút khỏi Miss World 2026 vì sức khỏe Người đẹp Samantha Quenedit Sánchez rút khỏi Miss World 2026 tại Việt Nam do vấn đề sức khỏe chưa thể hồi phục hoàn toàn sau hơn một tháng điều trị.

Người đẹp Samantha Quenedit Sánchez, đại diện chính thức của Ecuador tại Miss World 2026, vừa thông báo rút lui khỏi cuộc thi do điều kiện sức khỏe không đảm bảo. Quyết định được đưa ra ngay trước thềm đấu trường nhan sắc này khởi tranh tại Việt Nam từ ngày 8/8 đến ngày 5/9.

Lý do đại diện Ecuador dừng bước trước thềm cuộc thi

Trên trang cá nhân, Samantha Quenedit Sánchez chia sẻ đây là quyết định vô cùng khó khăn đối với cô sau thời gian chuẩn bị nghiêm túc. Dù rất vinh dự khi được trao cơ hội đại diện quốc gia, người đẹp bắt buộc phải tuân theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Samantha Quenedit Sánchez - đại diện Ecuador thông báo bỏ thi Miss World 2026.

Theo chia sẻ từ người đẹp, cô đã trải qua hơn một tháng điều trị và phục hồi nhưng hiện vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất để cống hiến trọn vẹn tại cuộc thi. Việc di chuyển xa và thực hiện lịch trình hoạt động liên tục có thể gây tác động tiêu cực đến quá trình hồi phục thể lực.

Tổ chức Miss World và đơn vị nắm bản quyền tại Ecuador đã nhận được thông báo, đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với quyết định của Samantha. Cô cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, ê-kíp cùng người hâm mộ đã luôn động viên, đồng hành trong suốt thời gian qua.

Sự ủng hộ từ cộng đồng yêu nhan sắc

Thông tin rút lui của đại diện Ecuador nhận được nhiều sự quan tâm và tiếc nuối từ khán giả quốc tế, bởi cô từng được đánh giá là một trong những ứng viên nổi bật về cả ngoại hình lẫn phong thái.

Nhiều khán giả gửi lời động viên, hỏi thăm tình hình sức khỏe của nàng hậu khi cô thông báo bỏ thi Miss World.

Bên cạnh đó, đông đảo công chúng bày tỏ sự đồng tình với lựa chọn ưu tiên sức khỏe. Lịch trình Miss World diễn ra xuyên suốt gần một tháng với các phần thi cường độ cao đòi hỏi các thí sinh phải giữ vững nền tảng thể lực ổn định.

Khung lịch trình Miss World 2026 tại Việt Nam

Cuộc thi Miss World lần thứ 73 quy tụ dàn thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, với chuỗi sự kiện diễn ra tại nhiều địa phương của Việt Nam:

Ngày 11/8: Lễ khai mạc chính thức tổ chức tại Hạ Long.

Lễ khai mạc chính thức tổ chức tại Hạ Long. Từ ngày 12/8 đến 20/8: Hoạt động tại Hải Phòng, nổi bật là lễ trao dải băng đại diện quốc gia (13/8) và vòng tuyển chọn tài năng Talent Audition (16/8).

Hoạt động tại Hải Phòng, nổi bật là lễ trao dải băng đại diện quốc gia (13/8) và vòng tuyển chọn tài năng Talent Audition (16/8). Từ ngày 20/8 đến đầu tháng 9: Chuỗi hoạt động tại Nha Trang bao gồm Head to Head Challenge, Talent Show, phỏng vấn kín và Dances of the World.

Chuỗi hoạt động tại Nha Trang bao gồm Head to Head Challenge, Talent Show, phỏng vấn kín và Dances of the World. Ngày 5/9: Đêm chung kết trao vương miện.

Đương kim Miss World hiện tại là người đẹp Opal Suchata đến từ Thái Lan, người đã đăng quang tại mùa giải 2025.