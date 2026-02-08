Đại diện Tây Ban Nha đăng quang Nam vương Siêu quốc gia 2026, Nguyễn Hàn Việt dừng bước ở Top 20 Người mẫu Pedro Cordero xuất sắc vượt qua các đối thủ để vinh danh ở ngôi vị cao nhất Mister Supranational 2026. Đại diện Việt Nam Nguyễn Hàn Việt dừng chân tại Top 20.

Đêm chung kết cuộc thi Mister Supranational - Nam vương Siêu quốc gia 2026 đã chính thức khép lại tại Ba Lan. Màn tranh tài năm nay quy tụ hàng loạt thí sinh nổi bật đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó đại diện Việt Nam là nam người mẫu Nguyễn Hàn Việt.

Pedro Cordero đăng quang thuyết phục tại Mister Supranational 2026

Chung cuộc, danh hiệu Nam vương Siêu quốc gia 2026 đã thuộc về người mẫu Pedro Cordero đến từ Tây Ban Nha. Nhờ giữ vững phong độ ổn định, sở hữu ngoại hình ấn tượng cùng màn thể hiện thuyết phục trong suốt hành trình cuộc thi, Pedro Cordero đã vượt qua hàng loạt ứng viên mạnh để bước lên vị trí cao nhất.

Người mẫu Pedro Cordero đến từ Tây Ban Nha giành chiến thắng tại Nam vương Siêu quốc gia 2026.

Bên cạnh ngôi vị Nam vương, các danh hiệu Á vương lần lượt thuộc về:

Á vương 1: Đại diện Nam Phi

Đại diện Nam Phi Á vương 2: Đại diện Trung Quốc

Đại diện Trung Quốc Á vương 3: Đại diện Cộng hòa Dominica

Đại diện Cộng hòa Dominica Á vương 4: Đại diện Mexico

Ngoài ra, ban tổ chức cũng vinh danh danh hiệu Nam vương theo từng khu vực châu lục:

Châu Phi: Đại diện Zambia

Đại diện Zambia Châu Mỹ: Đại diện Brazil

Đại diện Brazil Châu Á: Đại diện Thái Lan

Đại diện Thái Lan Vùng Caribe: Đại diện Curaçao

Đại diện Curaçao Châu Âu: Đại diện Cộng hòa Czech

Đại diện Việt Nam Nguyễn Hàn Việt dừng chân ở Top 20

Về phía Việt Nam, đại diện Nguyễn Hàn Việt chính thức khép lại hành trình tại cuộc thi với thành tích Top 20. Xuyên suốt các hoạt động, nam người mẫu luôn giữ tinh thần thân thiện, chủ động giao lưu và lan tỏa năng lượng tích cực cùng bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, tại phần thi phụ Top Model, anh gây tiếc nuối khi không lọt vào Top 5 chung cuộc.

Nguyễn Hàn Việt lọt Top 20 Nam vương Siêu quốc gia 2026.

Nguyễn Hàn Việt sinh năm 2003, quê Khánh Hòa, cao 1,82 m và mang hai dòng máu Việt - Hàn. Với lợi thế chiều cao và ngoại hình sáng sân khấu, anh từng đăng quang một cuộc thi nam vương trong nước trước khi chính thức đại diện Việt Nam tranh tài tại Mister Supranational 2026.