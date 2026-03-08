Đại diện Vinicius Junior phản pháo dữ dội trước tin đồn chuyển nhượng sang Arsenal Roc Nation Sports chỉ trích truyền thông đưa tin sai sự thật về Vinicius Junior, trong bối cảnh Arsenal đang theo dõi sát sao ngôi sao của Real Madrid.

Công ty đại diện của Vinicius Junior vừa đưa ra tuyên bố phản pháo mạnh mẽ trước những thông tin liên quan đến việc ngôi sao này chuyển tới Arsenal, gọi đó là các báo cáo sai sự thật. Động thái cứng rắn này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hợp đồng giữa chân sút người Brazil và Real Madrid xuất hiện dấu hiệu bế tắc, thu hút sự chú ý từ nhiều ông lớn tại châu Âu.

Vinicius là ưu tiên của Arsenal.

Phản ứng gay gắt từ phía đại diện

Trước làn sóng đồn đoán bùng nổ về tương lai của Vinicius Junior, Roc Nation Sports International – công ty đại diện do ông trùm âm nhạc Jay-Z sáng lập – đã lên tiếng yêu cầu truyền thông nâng cao trách nhiệm đưa tin. Tuyên bố xuất hiện đúng thời điểm các tin đồn liên quan đến việc tuyển thủ Brazil rời sân Santiago Bernabeu lên đến đỉnh điểm.

Ông Michael Yormark, Chủ tịch Roc Nation Sports International, công khai chỉ trích trên mạng xã hội rằng toàn bộ đội ngũ không thể ngồi yên khi các phương tiện truyền thông xuất bản những thông tin thiếu căn cứ. Lãnh đạo đại diện nhấn mạnh các báo cáo không xác thực đã gây xáo trộn, mang tính phỉ báng và làm ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng của công ty.

Arsenal theo sát diễn biến hợp đồng tại Real Madrid

Bất chấp lời phủ nhận từ đại diện, tương lai của chân sút 26 tuổi vẫn là chủ đề nóng tại giải Ngoại hạng Anh. Tiến trình gia hạn hợp đồng giữa Vinicius và Real Madrid đang rơi vào trạng thái đình trệ khi hai bên chưa tìm được tiếng nói chung cho thỏa thuận tiếp theo.

Sự bế tắc này đã đưa tiền đạo người Brazil vào tầm ngắm của ban lãnh đạo Arsenal. Đội chủ sân Emirates sẵn sàng phá vỡ cấu trúc lương hiện tại và kết hợp các thỏa thuận quyền hình ảnh giá trị để theo đuổi chữ ký của ngôi sao này. Mặc dù Pháo thủ đang theo dõi chặt chẽ mọi chuyển động tại Bernabeu, hai câu lạc bộ hiện chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào.