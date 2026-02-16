Giải trí Đại Nội Huế miễn vé tham quan di tích cố đô mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 Mùng 1 Tết 2026, Đại Nội Huế miễn vé cho người Việt, trải nghiệm Lễ Đổi gác Ngọ Môn, bắn súng Thần Công, trò chơi cung đình và bắn pháo hoa đêm Giao thừa.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo miễn vé tham quan các điểm di tích trong ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026) dành cho người Việt Nam. Cùng với đó, tại Đại Nội Huế sẽ diễn ra chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm chất Hoàng cung.

Lễ Đổi gác tại Ngọ Môn – Tái hiện nghi thức quân sự Triều Nguyễn

Sáng mùng 1 Tết, tại Ngọ Môn – cổng chính của Hoàng thành Huế sẽ diễn ra Lễ Đổi gác. Đây là nghi thức quân sự truyền thống của Triều Nguyễn, thể hiện sự nghiêm trang, kỷ luật của quân đội triều đình nhằm đảm bảo an ninh Hoàng cung.

Lễ Đổi gác được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phục dựng và tái hiện bởi các nghệ sĩ với trang phục, đạo cụ và nghi lễ đúng nguyên bản. Việc tái hiện này góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử Triều Nguyễn, làm phong phú thêm sản phẩm du lịch Huế.

Bắn súng Thần Công và đón khách quốc tế "xông đất" di sản

Ngay sau Lễ Đổi gác là chương trình bắn súng Thần Công tại Ngọ Môn. Đặc biệt, Trung tâm sẽ tặng quà và đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến "xông đất" di sản Huế.

Ngoài ra còn có chương trình biểu diễn Đại nhạc, Tiểu nhạc, Ca Huế và chương trình nghệ thuật tổng hợp đặc sắc.

Trải nghiệm trò chơi cung đình và lân sư rồng

Đến Đại Nội Huế mùng 1 Tết, du khách còn được trải nghiệm các trò chơi cung đình truyền thống như xăm hường, bài vụ, thả thơ, đầu hồ. Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, Đại Nội Huế tiếp tục với chương trình biểu diễn lân sư rồng và võ thuật truyền thống sôi động.

Đêm Giao thừa: Nghệ thuật và bắn pháo hoa 1.000 quả tầm cao

Đêm 16/2 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Quảng trường Ngọ Môn diễn ra chương trình nghệ thuật đón Giao thừa với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Đặc biệt là màn bắn pháo hoa tầm cao với 1.000 quả tại khu vực Kỳ Đài Huế, chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong thời khắc Giao thừa.

Chuỗi sự kiện "Tết Hoàng cung" những ngày cận Tết

Trước đó, những ngày cận Tết, tại Đại Nội Huế đã diễn ra nhiều lễ nghi được tái hiện: Lễ Thướng Tiêu (dựng cây nêu báo hiệu Tết đến xuân về), Lễ Thiết triều Nguyên đán trước Điện Thái Hòa và chương trình "Tết Hoàng cung" tái hiện không gian Tết truyền thống trong chốn Hoàng cung xưa.

Ngoài ra còn có các chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian, không gian trưng bày tái hiện nếp sống cung đình và dân gian, giúp người dân và du khách cảm nhận rõ hơn nét văn hóa đặc trưng của Huế.