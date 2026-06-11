Dải smartphone Motorola 2026 cập bến Việt Nam: Pin khủng 7.000 mAh và màn hình 6.200 nits Motorola chính thức ra mắt loạt điện thoại mới năm 2026 tại Việt Nam với mức giá từ 5,8 triệu đồng, sở hữu công nghệ pin silicon-carbon tiên tiến và chip Snapdragon thế hệ mới nhất.

Kể từ khi trở lại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2025, Motorola đã nhanh chóng tạo được sức hút lớn. Trong danh mục sản phẩm năm 2026, hãng tiếp tục mở rộng với bốn mẫu smartphone mới, chú trọng vào thời lượng pin, độ bền chuẩn quân đội và khả năng hiển thị vượt trội trong nhiều phân khúc giá.

Motorola Signature: Đột phá công nghệ hiển thị và hiệu năng 3nm

Nằm ở phân khúc cao cấp nhất, Motorola Signature phiên bản 12GB/256GB được chào bán với giá từ 16,98 triệu đồng. Đây là thiết bị định hình lại tiêu chuẩn hiển thị với màn hình Extreme AMOLED 6,8 inch, đạt độ sáng tối đa lên tới 6.200 nits và tần số quét 165 Hz. Đáng chú ý, tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt 92%, vượt qua con số 90,7% của iPhone 17 Pro Max.

Về độ bền, máy sử dụng khung hợp kim nhôm kết hợp kính Gorilla Glass Victus 2, đạt chuẩn quân đội MIL-STD 810H và chuẩn kháng nước/bụi IP68, IP69. Thiết bị cho phép nhận cảm ứng ngay cả khi màn hình đang ướt, một tính năng thực dụng cho môi trường nóng ẩm.

Điện thoại Motorola Signature (Ảnh: GSMArena).

Sức mạnh bên trong đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 (tiến trình 3nm), đi kèm hệ thống tản nhiệt ArcticMesh sử dụng kim loại lỏng. Hệ thống camera trang bị cảm biến chính Sony LYTIA 828 50 MP, hỗ trợ quay video 8K Dolby Vision. Máy sử dụng viên pin silicon-carbon 5.200 mAh, hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 90W.

Motorola Edge 70 và Edge 70 Fusion: Sự cân bằng ở phân khúc tầm trung

Với mức giá từ 10,4 triệu đồng, Motorola Edge 70 sở hữu màn hình pOLED 6,67 inch độ sáng 4.500 nits. Máy vận hành bởi chip Snapdragon 7 Gen 4, đi kèm RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB. Dù ở phân khúc thấp hơn Signature, Edge 70 vẫn duy trì chuẩn độ bền MIL-STD 810H và kháng nước IP69.

Điện thoại Motorola Edge 70 (Ảnh: GSMArena).

Bên cạnh đó, mẫu Edge 70 Fusion (dự kiến giá từ 11,49 triệu đồng) là lựa chọn nâng cấp đáng giá với viên pin lên tới 7.000 mAh và sạc nhanh 68W. Máy trang bị chip Snapdragon 7s Gen 3, màn hình AMOLED 144Hz và camera chính Sony Lytia 710 hỗ trợ màu sắc chuẩn Pantone.

Điện thoại Motorola Edge 70 Fusion (Ảnh: GSMArena).

Motorola G57 Power 5G: Pin 7.000 mAh trong tầm giá 5,8 triệu đồng

Motorola G57 Power 5G là mẫu điện thoại phổ thông gây ấn tượng mạnh nhất với viên pin silicon-carbon dung lượng 7.000 mAh. Công nghệ này giúp máy duy trì độ mỏng cần thiết nhưng vẫn đảm bảo thời gian sử dụng vượt trội. Máy hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 30W và kết nối 5G thông qua chip Snapdragon 6s Gen 4.

Điện thoại Motorola G57 Power 5G (Ảnh: GSMArena).

Màn hình của G57 Power 5G có kích thước 6,72 inch, độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120 Hz. Trong tầm giá dưới 6 triệu đồng, thiết bị vẫn được trang bị camera chính 50 MP Sony LYTIA 600 và đạt độ bền chuẩn quân đội cùng khả năng kháng nước IP64.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật chính

Thông số Motorola Signature Edge 70 G57 Power 5G Vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 Snapdragon 7 Gen 4 Snapdragon 6s Gen 4 Màn hình 6.8" AMOLED 165Hz 6.67" pOLED 120Hz 6.72" 120Hz Độ sáng tối đa 6.200 nits 4.500 nits N/A Dung lượng pin 5.200 mAh 5.000 mAh 7.000 mAh Sạc nhanh 90W 68W 30W Giá tham khảo Từ 16,98 triệu đồng Từ 10,4 triệu đồng Từ 5,8 triệu đồng

Loạt sản phẩm mới năm 2026 cho thấy chiến lược tập trung vào tính thực dụng của Motorola tại Việt Nam, đặc biệt là việc phổ cập công nghệ pin dung lượng cao và tiêu chuẩn độ bền quân đội lên các dòng máy phổ thông.