Đại tiệc 10 bàn thắng tại Miami: Anh hạ Pháp 6-4 trong trận tranh hạng ba World Cup điên rồ Bukayo Saka lập hat-trick lịch sử giúp tuyển Anh đánh bại Pháp 6-4 tại Miami. Dù Les Bleus thất bại, Kylian Mbappe vẫn chính thức vượt qua Lionel Messi để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Khán giả tại Hard Rock Stadium vừa được chứng kiến một trong những trận tranh hạng ba điên rồ và giàu cảm xúc nhất lịch sử World Cup. Rạng sáng 19/7 (giờ Hà Nội), Anh và Pháp đã gạt bỏ mọi toan tính chiến thuật để cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với tổng cộng 10 bàn thắng được ghi.

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên mức chóng mặt. Những tình huống chuyển trạng thái liên tục khiến hàng thủ hai bên rơi vào trạng thái báo động đỏ. Cường độ thi đấu cao đến mức trọng tài chính thậm chí đã bị căng cơ sau hàng loạt pha tăng tốc để theo kịp diễn biến nhanh như điện xẹt ở hai đầu sân.

Tuyển Anh và Pháp để lại ấn tượng đẹp với lối chơi tấn công rực lửa tại World Cup 2026.

Cú hat-trick lịch sử của Bukayo Saka

Dù không có Harry Kane hay Jude Bellingham trong đội hình xuất phát, "Tam sư" vẫn vận hành trơn tru nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ. Declan Rice sớm mở tỷ số, tiếp nối là bàn thắng của Ezri Konsa. Tuy nhiên, tâm điểm của mọi ánh nhìn chính là Bukayo Saka. Ngôi sao thuộc biên chế Arsenal đã có một đêm diễn thăng hoa với cú hat-trick đầy lạnh lùng.

Với ba pha lập công vào lưới Les Bleus, Saka chính thức ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là cầu thủ thứ tư của đội tuyển Anh lập hat-trick tại một vòng chung kết World Cup. Khả năng chọn vị trí và dứt điểm quyết đoán của tiền đạo này đã trừng phạt những sai lầm sơ đẳng của hàng phòng ngự Pháp, vốn đang lung lay sau thất bại ở bán kết.

Bukayo Saka tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick giúp tuyển Anh áp đảo đối thủ.

Kylian Mbappe: Kỷ lục vĩ đại trong một đêm buồn

Phía bên kia chiến tuyến, Kylian Mbappe một lần nữa chứng minh tại sao anh đang là cầu thủ số một thế giới hiện tại. Một mình tiền đạo sinh năm 1998 đã gồng gánh hàng công Pháp với cú đúp bàn thắng và một đường kiến tạo kiến tạo đẳng cấp, giúp Pháp có thời điểm rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4.

Dù không thể giúp đội nhà giành huy chương đồng, Mbappe đã thiết lập những cột mốc vô tiền khoáng hậu:

Trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Gerd Muller (1970) ghi được 10 bàn thắng trong một kỳ World Cup duy nhất.

Chính thức cán mốc 22 bàn thắng qua các vòng chung kết, vượt qua kỷ lục của Lionel Messi để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Hồi kết của triều đại Didier Deschamps

Trận đấu khép lại khi Jude Bellingham vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn ấn định chiến thắng 6-4 cho tuyển Anh. Kết quả này không chỉ mang về vị trí thứ ba cho đoàn quân của HLV Gareth Southgate mà còn đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên bóng đá Pháp.

Thất bại tại Miami chính thức khép lại triều đại kéo dài 14 năm của Didier Deschamps trên cương vị thuyền trưởng "Les Bleus". Một hành trình đầy vinh quang với chức vô địch World Cup 2018 và Nations League, nhưng lại kết thúc bằng một trận cầu mà hàng thủ Pháp đã hoàn toàn vỡ vụn trước sức trẻ của người Anh.

Dù trận tranh hạng ba thường bị coi là "trận đấu không ai muốn đá", nhưng màn trình diễn của cả Anh và Pháp tại World Cup 2026 đã chứng minh điều ngược lại. Họ đã chơi vì niềm kiêu hãnh và để lại một trong những chương kịch tính nhất trong lịch sử túc cầu giáo.