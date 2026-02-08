Damoth Thongkhamsavath lập cú đúp siêu phẩm, Thanh Hóa hạ gục Công an TPHCM 2-1 Tuyển thủ Lào tỏa sáng rực rỡ với hai pha sút xa đẳng cấp giúp Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng kịch tính ngay trên sân Thống Nhất tại vòng 13 V-League.

Damoth Thongkhamsavath đã có một đêm thi đấu rực chói khi ghi cả hai bàn thắng từ những pha dứt điểm tầm xa đẳng cấp, mang về chiến thắng 2-1 cho Đông Á Thanh Hóa trước Công an TPHCM vào tối ngày 8/2. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng xứ Thanh cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng mà còn để lại nỗi lo lớn cho đội chủ nhà khi tiền đạo chủ lực Tiến Linh dính chấn thương nghiêm trọng.

Thanh Hóa giành chiến thắng ngay trên sân khách.

Màn trình diễn đỉnh cao của tuyển thủ Lào

Dù phải hành quân đến sân khách và bị đánh giá thấp hơn về mặt lực lượng, Đông Á Thanh Hóa đã nhập cuộc đầy tự tin với lối chơi áp sát nhanh. Ngay ở phút thứ 9, sự khác biệt đã được tạo ra bởi Damoth Thongkhamsavath. Tuyển thủ người Lào có pha xử lý bóng tinh tế trước vòng cấm trước khi tung cú sút xa quyết đoán, khiến thủ thành Patrik Lê Giang không có cơ hội cản phá, mở tỷ số cho đội khách.

Tuy nhiên, lợi thế của Thanh Hóa không duy trì được lâu. Chỉ 4 phút sau, từ một tình huống phối hợp bài bản, Ngọc Hà tung quả tạt chuẩn xác để Makrillos băng vào đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1. Bàn thắng sớm giúp trận đấu trở nên sôi động với những pha ăn miếng trả miếng liên tục từ cả hai phía.

Bước ngoặt từ chấn thương của Tiến Linh

Bước sang hiệp hai, kịch bản trận đấu thay đổi đáng kể khi Công an TPHCM chịu tổn thất lớn về nhân sự. Phút 59, tiền đạo Tiến Linh dính chấn thương sau một pha va chạm mạnh và buộc phải rời sân bằng cáng. Việc mất đi mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công khiến đội chủ nhà rơi vào bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Trong khi các chân sút như Khoa Ngô hay Rafael liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, quy luật nghiệt ngã của bóng đá đã trừng phạt đội chủ sân Thống Nhất. Phút 76, nhận đường chuyền từ Doãn Ngọc Tân, Thongkhamsavath một lần nữa chứng minh nhạy bén của mình với cú sút xa hiểm hóc thứ hai trong trận, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-1 cho Thanh Hóa.

Nỗ lực muộn màng và cục diện bảng xếp hạng

Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực ép sân điên cuồng của Công an TPHCM. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Y Êli Niê cùng hệ thống phòng ngự kiên cường của đội khách đã hóa giải mọi nguy hiểm. Những pha cứu thua xuất thần của người gác đền bên phía Thanh Hóa đã làm nản lòng các chân sút đội chủ nhà, bảo toàn thành công 3 điểm quý giá.

Chiến thắng này giúp Đông Á Thanh Hóa vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 12 điểm, thắp sáng hy vọng trong cuộc đua trụ hạng. Ngược lại, thất bại cay đắng ngay trên sân nhà khiến Công an TPHCM tụt xuống vị trí thứ 6, đồng thời đối mặt với bài toán nhân sự hóc búa nếu chấn thương của Tiến Linh kéo dài.