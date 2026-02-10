Damoth Thongkhamsavath: Ngôi sao gốc Việt ghi dấu ấn lịch sử tại V-League Tiền vệ Damoth Thongkhamsavath tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Thanh Hóa, trở thành cầu thủ Lào đầu tiên ghi bàn và tạo nên cột mốc đặc biệt tại giải bóng đá Việt Nam.

Trong bối cảnh CLB Thanh Hóa đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng, sự xuất hiện và tỏa sáng của Damoth Thongkhamsavath đã mang lại chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước CLB Công an TP.HCM ngay tại sân Thống Nhất. Hai cú sút xa đẳng cấp của tiền vệ trẻ này không chỉ mang về 3 điểm mà còn chính thức giới thiệu một tài năng đặc biệt đến với người hâm mộ V-League.

Damoth Thongkhamsavath gây tiếng vang ở V-League.

Nguồn gốc đặc biệt và lợi thế tại V-League

Damoth Thongkhamsavath sinh năm 2004 tại Lào, nhưng mang trong mình dòng máu Việt Nam với ông bà ngoại là người gốc tỉnh Quảng Bình. Chính gốc gác này đã giúp anh được đăng ký thi đấu dưới tư cách cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam. Đây là một lợi thế chiến lược cho CLB Thanh Hóa khi Damoth không chiếm suất ngoại binh, giúp đội bóng linh hoạt hơn trong việc sắp xếp đội hình.

Đáng chú ý, việc gia nhập đội bóng xứ Thanh cũng giúp Damoth ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Lào đầu tiên thi đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam. Sự hòa nhập nhanh chóng của anh cho thấy tiềm năng to lớn của các cầu thủ khu vực khi được trao cơ hội phù hợp.

Hành trình từ thần đồng bóng đá Lào đến ngôi sao ĐTQG

Trước khi chuyển đến Việt Nam, Damoth Thongkhamsavath đã sở hữu bảng thành tích ấn tượng tại quê nhà. Trưởng thành từ lò đào tạo CLB Ezra, anh được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá xứ Triệu Voi hiện nay.

Tại mùa giải 2024/25 ở Lào, tiền vệ này đã ghi được 8 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo chỉ sau 13 trận, trực tiếp đưa CLB Ezra lên ngôi vô địch và cá nhân anh giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" ở tuổi 21. Ở cấp độ quốc tế, Damoth đã có 17 lần khoác áo ĐTQG Lào, từng ghi bàn vào lưới Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Damoth Thongkhamsavath là tài năng của bóng đá Lào.

Biểu tượng của tinh thần vượt khó tại Thanh Hóa

Màn trình diễn của Damoth càng trở nên giá trị khi CLB Thanh Hóa đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất về lực lượng. Trước vòng 13, đội bóng chỉ còn đúng 17 cầu thủ trong danh sách đăng ký và vỏn vẹn 14 người đủ thể lực thi đấu. Thậm chí, thủ môn dự bị Trịnh Xuân Hoàng đã phải chuẩn bị sẵn áo đấu cầu thủ để vào sân đá tiền đạo nếu cần thiết.

Trong hoàn cảnh kịch tính đó, những cú dứt điểm quyết đoán của Damoth Thongkhamsavath đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng. Từ một tân binh mới chân ướt chân ráo đến Việt Nam, tiền vệ 21 tuổi này đang dần trở thành biểu tượng mới cho tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của đội bóng xứ Thanh.