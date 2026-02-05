Dàn cầu thủ Roy Keane từng đòi MU bán: Chỉ Harry Maguire và Diogo Dalot trụ lại Ba năm sau lời chỉ trích gay gắt của Roy Keane, Manchester United đã thay đổi diện mạo hoàn toàn khi 8 trên 10 cầu thủ bị nêu tên đã hoặc sắp rời Old Trafford.

Năm 2023, huyền thoại Roy Keane từng gây bão dư luận khi yêu cầu Manchester United thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng triệt để với 10 cái tên phải ra đi. Tính đến hiện tại, dự đoán của cựu đội trưởng Quỷ đỏ đã gần như trở thành hiện thực khi chỉ còn hai gương mặt bám trụ lại đội hình chính thức cho mùa giải tới.

Roy Keane không ngần ngại chỉ trích các cầu thủ MU.

Vốn nổi tiếng với cá tính góc cạnh, Roy Keane chưa bao giờ e dè khi đưa ra những nhận xét sắc lẹm về đội bóng cũ. Trong bối cảnh Man Utd trải qua giai đoạn khủng hoảng phong độ, những lời cảnh báo về việc thay máu đội hình của ông ngày càng cho thấy sự chính xác về mặt chiến lược lâu dài của câu lạc bộ.

Harry Maguire và Diogo Dalot: Những người ở lại sau giông bão

Trong số 10 cầu thủ nằm trong danh sách đen của Keane, chỉ có Harry Maguire và Diogo Dalot là hai cái tên chắc chắn tiếp tục cống hiến cho Quỷ đỏ khi mùa giải 2026-2027 khởi tranh. Đây là kết quả bất ngờ đối với nhiều người hâm mộ, đặc biệt là trường hợp của Maguire.

Từng đối mặt với viễn cảnh phải rời đi khi hợp đồng sắp đáo hạn, trung vệ người Anh đã chứng minh giá trị bằng sự hồi sinh mạnh mẽ trên sân cỏ. Việc anh vừa đặt bút ký gia hạn hợp đồng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Trong khi đó, Diogo Dalot vẫn giữ vững vị thế và là nhân tố quan trọng trong kế hoạch nhân sự dài hạn của đội bóng.

Harry Maguire đã bất ngờ hồi sinh trong màu áo Quỷ đỏ.

Trường hợp còn lại là Jadon Sancho. Dù vẫn thuộc biên chế câu lạc bộ nhưng tương lai của cựu sao Dortmund đã sớm được định đoạt. Với việc hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này, Sancho gần như chắc chắn sẽ tìm kiếm bến đỗ mới, khép lại hành trình đầy thăng trầm tại Old Trafford.

Cuộc di cư khỏi Old Trafford và những ngã rẽ sự nghiệp

Ba năm kể từ lời nhận định phũ phàng của Keane, 7 ngôi sao khác đã thực sự phải rời đi với những số phận khác nhau. Cuộc thanh lọc diễn ra đồng bộ từ hàng thủ đến hàng công:

Hàng phòng ngự: Raphael Varane và Jonny Evans đã quyết định treo giày. Đáng chú ý, Evans vẫn tiếp tục gắn bó với đội bóng trong vai trò trợ lý ban huấn luyện. Riêng Victor Lindelof vẫn thi đấu tại Ngoại hạng Anh nhưng đã chuyển sang khoác áo Aston Villa.

Raphael Varane và Jonny Evans đã quyết định treo giày. Đáng chú ý, Evans vẫn tiếp tục gắn bó với đội bóng trong vai trò trợ lý ban huấn luyện. Riêng Victor Lindelof vẫn thi đấu tại Ngoại hạng Anh nhưng đã chuyển sang khoác áo Aston Villa. Tuyến giữa: Christian Eriksen đã sang Đức gia nhập Wolfsburg để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên. Sofyan Amrabat hiện đang khoác áo Real Betis tại Tây Ban Nha dưới dạng cho mượn từ Fenerbahce.

Christian Eriksen đã sang Đức gia nhập Wolfsburg để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên. Sofyan Amrabat hiện đang khoác áo Real Betis tại Tây Ban Nha dưới dạng cho mượn từ Fenerbahce. Hàng tấn công: Antony cũng đã chuyển sang Real Betis để tìm lại cảm hứng chơi bóng. Trong khi đó, Anthony Martial đã chọn một ngã rẽ bất ngờ khi sang Mexico đầu quân cho Monterrey.

Việc thay đổi nhân sự mạnh mẽ này phản ánh quyết tâm của Man Utd trong việc tái cấu trúc đội hình. Với mục tiêu quay trở lại đấu trường Champions League danh giá, Quỷ đỏ dự kiến sẽ tiếp tục có những biến động lớn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè nhằm xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn.