Dàn mỹ nhân tuổi teen hứa hẹn khuấy đảo Roland Garros 2026 Roland Garros 2026 không chỉ là cuộc đua vô địch mà còn là sân khấu của những tài năng trẻ 17-19 tuổi. Sáu 'đóa hồng' triển vọng sẵn sàng tạo nên địa chấn tại Paris ngay từ vòng mở màn.

Roland Garros 2026 chính thức khởi tranh vòng đấu chính thức tại tổ hợp đất nện Porte d'Auteuil từ ngày 24/5. Bên cạnh cuộc đua khốc liệt của những tay vợt hàng đầu, giải đấu năm nay chứng kiến sự đổ bộ mạnh mẽ của lứa vận động viên trẻ tuổi. Sáu gương mặt trong độ tuổi từ 17 đến 19 không chỉ sở hữu nhan sắc thu hút truyền thông mà còn mang trong mình tham vọng lật đổ sự thống trị của các đàn chị kỳ cựu.

Thế hệ tài năng mới thách thức các hạt giống hàng đầu

Giới chuyên môn nhận định đây là kỳ Grand Slam có sự chuyển giao thế hệ rõ nét. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào Emerson Jones, tay vợt 17 tuổi người Úc. Cựu số 1 trẻ thế giới sẽ có bài kiểm tra khó khăn nhất sự nghiệp khi đối đầu trực tiếp với nhà đương kim vô địch Iga Swiatek ngay tại vòng 1, dự kiến diễn ra vào ngày 25/5.

Tại khu vực sân nhà, Ksenia Efremova là niềm hy vọng lớn của quần vợt Pháp. Tay vợt 17 tuổi gốc Nga, học trò ưu tú của học viện Mouratoglou, sở hữu lối chơi hiện đại và gương mặt thanh tú. Cô sẽ có màn thử lửa quan trọng trước đàn chị Sorana Cirstea vào lúc 20h30 ngày 24/5.

Những ứng viên nặng ký cho cú sốc tại Paris

Đến từ Mỹ, Iva Jovic (18 tuổi) bước vào giải đấu với vị thế hạt giống số 17. Jovic mang vẻ đẹp hiện đại, thanh lịch và được đánh giá là nhân tố có khả năng phá vỡ thế độc tôn của nhóm hạt giống hàng đầu nhờ lối chơi ổn định và tâm lý vững vàng.

Trong khi đó, Lilli Tagger (18 tuổi, Áo) – đương kim vô địch giải trẻ Roland Garros – đã khẳng định bản lĩnh bằng việc vượt qua vòng loại đầy thuyết phục. Cô gái mang dòng máu Trung Âu này đã sẵn sàng tạo nên cú sốc trước hạt giống số 32 Wang Xinyu trong trận ra quân diễn ra lúc 16h ngày 24/5.

Ứng cử viên đáng gờm nhất trong nhóm tuổi teen là Mirra Andreeva (19 tuổi, Nga). Giữ vị trí hạt giống số 8, Andreeva không còn là ẩn số mà đã vươn tầm thành ngôi sao thực thụ. Vẻ ngoài trong trẻo như búp bê của cô hoàn toàn tương phản với phong cách thi đấu sắc sảo trên mặt sân đất nện.

Cuối cùng là Tereza Valentova, đại diện 19 tuổi đến từ Cộng hòa Séc. Với chiều cao 1m76 lý tưởng và đường nét gương mặt sắc sảo, Valentova được dự đoán sẽ khiến đối thủ Magda Linette phải gặp nhiều khó khăn trong trận đấu diễn ra lúc 17h ngày 24/5. Sự xuất hiện của những tài năng trẻ này hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ Roland Garros đầy kịch tính và mới mẻ.