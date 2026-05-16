Dàn sao bị gạch tên của tuyển Pháp đủ sức cạnh tranh tại World Cup Quyết định chốt danh sách 26 cầu thủ của HLV Didier Deschamps để lại nhiều tiếc nuối khi những cái tên như Eduardo Camavinga, Benjamin Pavard hay Leny Yoro đều phải ngồi nhà.

Hiếm có quốc gia nào sở hữu chiều sâu đội hình dồi dào tài năng như tuyển Pháp. Từng lên ngôi vô địch năm 2018 và giành ngôi á quân năm 2022, "Les Bleus" tiếp tục là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup tại Bắc Mỹ. Với một quốc gia có nguồn nhân sự quá lớn, việc một số tên tuổi lớn và những cầu thủ đang có phong độ cao bị gạch tên ở phút chót là điều khó tránh khỏi.

Pháp sở hữu rất nhiều cầu thủ tài năng.

Sự vắng mặt gây sốc của Eduardo Camavinga

Bất ngờ lớn nhất trong danh sách bị loại chính là tiền vệ Eduardo Camavinga của Real Madrid. Dù đã có hơn 200 lần ra sân cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha và 29 lần khoác áo ĐTQG, cầu thủ 23 tuổi này vẫn không thể thuyết phục được HLV Didier Deschamps sau một mùa giải đầy gian nan tại Madrid.

Bên cạnh đó, ở vị trí thủ môn, Lucas Chevalier cũng phải ngồi nhà dù vừa được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất Ligue 1 mùa giải 2024-25. Dù có thành tích ấn tượng khi chỉ để thủng lưới 13 bàn sau 17 trận tại PSG, Chevalier vẫn bị xếp sau Mike Maignan, Brice Samba và tài năng trẻ Robin Risser trong kế hoạch của Deschamps.

Hàng phòng ngự triệu đô bị bỏ lại

Hàng thủ của đội hình bị loại này cũng khiến nhiều cường quốc phải khao khát. Benjamin Pavard, người hùng với cú nã đại bác tại World Cup 2018, đã không được gọi dù sở hữu kinh nghiệm dày dặn. Ở tuổi 30, anh vừa trải qua mùa giải thi đấu cho Marseille dưới dạng cho mượn từ Inter Milan.

Tại vị trí trung vệ, hai tài năng trẻ Leny Yoro và Castello Lukeba cũng lỡ hẹn. Yoro, viên ngọc quý 20 tuổi đang khoác áo Manchester United, vẫn đang chờ đợi trận ra mắt ĐTQG dù đã có 65 lần ra sân cho Quỷ đỏ. Trong khi đó, Lukeba (RB Leipzig) cũng phải nhường chỗ cho William Saliba và Ibrahima Konate. Ở hành lang cánh trái, Adrien Truffert của Bournemouth là cái tên bị bỏ qua dù đã có màn thích nghi xuất sắc tại Ngoại hạng Anh.

Chiều sâu đáng nể nơi tuyến giữa và hàng công

Ở tuyến giữa, Khephren Thuram không thể hội quân cùng anh trai Marcus Thuram tại World Cup lần này. Tiền vệ đang khoác áo Juventus đã bị loại khỏi danh sách cuối cùng dù là trụ cột tại Serie A. Cùng chung số phận là Corentin Tolisso, đội trưởng của Lyon vừa có mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp với 15 bàn thắng và đóng góp vào hơn 20 pha lập công.

Tolisso đã có mùa giải cá nhân ấn tượng.

Trên hàng công, Florian Thauvin (Lens) và Eli Junior Kroupi (Bournemouth) là hai sự vắng mặt đáng tiếc ở hai cánh. Đặc biệt là trường hợp của Kroupi, ngôi sao 19 tuổi là ứng viên cho giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Ở vị trí trung phong, Esteban Lepaul – cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ligue 1 với 20 bàn thắng – cũng không được trao cơ hội lần đầu tiên khoác áo tuyển Pháp tại một giải đấu lớn.

Có thể thấy, đội hình 11 cầu thủ bị loại này hoàn toàn đủ sức thi đấu sòng phẳng với nhiều đội bóng hàng đầu tại giải đấu sắp tới. Điều này một lần nữa khẳng định sức mạnh và tham vọng cực lớn của bóng đá Pháp trong hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới.