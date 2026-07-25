Dàn sao trẻ MU rực sáng trong trận thắng 5-0, Carrick hào hứng khen ngợi HLV Michael Carrick bày tỏ sự phấn khích khi các cầu thủ trẻ Manchester United thi đấu bùng nổ, đóng góp công lớn vào chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Rosenborg.

Sau thất bại 0-1 trước Wrexham ở trận ra quân chuỗi giao hữu tiền mùa giải, Manchester United đã tìm lại niềm vui thắng trận bằng màn đè bẹp Rosenborg 5-0 ngay trên sân Lerkendal. Sự tỏa sáng rực rỡ của lực lượng măng non chính là điểm nhấn lớn nhất trong thắng lợi đậm đà này.

Sự áp đảo của các tài năng trẻ

Dù HLV Michael Carrick tung vào sân đội hình xuất phát có sự xuất hiện của nhiều trụ cột như Harry Maguire, Leny Yoro, Luke Shaw, Andrey Santos hay Mason Mount, tiêu điểm của trận đấu lại thuộc về những gương mặt trẻ. Ngoại trừ Joshua Zirkzee (25 tuổi) ghi bàn, toàn bộ những cái tên còn lại xuất hiện trên bảng tỷ số gồm Shea Lacey, Jacob Devaney, Harry Amass và Ethan Williams đều mới tròn 19 tuổi.

Carrick hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ảnh: Getty Images.

Đặc biệt trong hiệp hai, sự xuất hiện của bộ đôi hậu vệ biên Jaydan Kamason và Harry Amass đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Hai cầu thủ này trực tiếp in dấu giày vào 4 bàn thắng, trong đó Kamason sở hữu cú đúp kiến tạo, còn Amass đóng góp 1 bàn thắng cùng 1 đường chuyền thành bàn. Tuyến giữa của Quỷ đỏ cũng thi đấu thanh thoát hơn khi cặp anh em song sinh Jack và Tyler Fletcher được tung vào sân từ phút 60.

Sự hài lòng từ HLV Michael Carrick

Chứng kiến các học trò trẻ tuổi thi đấu thăng hoa, HLV Michael Carrick không giấu được sự tự hào. Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia này chia sẻ: "Khi thấy các cầu thủ trẻ tự do thể hiện bản thân và liên tục thúc đẩy bản thân tốt hơn, tôi cảm thấy rất hào hứng. Một số pha bóng trong hiệp hai thực sự rất hay."

Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng của MU cũng đánh giá cao sự chuẩn bị của toàn đội trước thềm mùa giải mới: "Các cầu thủ giàu kinh nghiệm đang dần tìm lại nhịp độ và duy trì trạng thái tốt. Tất cả các cầu thủ trẻ đều có tiềm năng theo những cách khác nhau, và họ chắc chắn đã nỗ lực hết mình để phát huy tối đa tiềm năng đó."

Ngoài hàng công thi đấu bùng nổ, HLV Carrick cũng dành lời khen cho thủ môn Radek Vitek – người đã thi đấu hơn 70 phút chắc chắn và giữ sạch lưới trước khi nhường chỗ cho Dermot. Vitek vừa trải qua mùa giải 2025-26 thi đấu dưới dạng cho mượn tại Bristol City với 12 trận giữ sạch lưới sau 41 lần ra sân.

Chiến thắng 5-0 trước Rosenborg mang lại tâm lý tích cực cho Manchester United. Thầy trò HLV Carrick sẽ còn 4 trận giao hữu thử lửa với Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Leeds United và AC Milan trước khi bước vào chiến dịch chính thức.