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Đăng kiểm thời “không giấy”

Nguyễn Thị Tâm - 03/06/2026 17:46
Đăng kiểm “không giấy” đã giúp giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực giao thông vận tải.
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