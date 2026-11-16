Đăng ký hiến tạng trên iPhone: Tính năng trong ứng dụng Sức khỏe chỉ dành cho người dùng tại Mỹ Apple tích hợp tính năng đăng ký hiến tạng vào Medical ID từ iOS 10 năm 2016, kết nối National Donate Life Registry nhưng chỉ áp dụng cho người dùng tại Mỹ.

Tính năng đăng ký hiến tạng trên iPhone không phải công nghệ mới. Apple đã đưa chức năng này vào ứng dụng Sức khỏe (Health) từ tháng 7/2016, cho phép người dùng tại Mỹ đăng ký nguyện vọng hiến tạng, mô và giác mạc ngay trên điện thoại. Tuy nhiên, chức năng này chỉ hoạt động trong hệ thống đăng ký của Mỹ, không mặc định áp dụng cho người dùng ở các quốc gia khác.

Ảnh minh hoạ.

Từ iOS 10 đến National Donate Life Registry: dữ liệu đi đâu sau vài thao tác?

Tính năng được tích hợp từ phiên bản iOS 10, là kết quả hợp tác giữa Apple và Donate Life America, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực vận động hiến tặng nội tạng tại Mỹ.

Theo trang hỗ trợ chính thức của Apple được bài báo gốc dẫn lại, chức năng đăng ký hiến tạng chỉ dành cho người dùng tại Mỹ. Sau khi hoàn tất các bước đăng ký trong ứng dụng, thông tin được chuyển trực tiếp đến National Donate Life Registry, hệ thống đăng ký hiến tặng quốc gia do Donate Life America quản lý.

Nhờ được tích hợp vào ứng dụng có sẵn trên iPhone, người dùng tại Mỹ không cần truy cập một trang web riêng để làm thủ tục. Họ cũng có thể tìm hiểu về hiến tặng tạng, mô và giác mạc trước khi quyết định đăng ký.

Vì sao Apple đưa hiến tạng lên điện thoại từ gần một thập kỷ trước?

Khi giới thiệu chức năng này năm 2016, Apple và Donate Life America kỳ vọng việc đơn giản hóa quy trình đăng ký sẽ khuyến khích nhiều người tham gia hiến tạng hơn.

Theo số liệu Donate Life America công bố tại thời điểm đó, hơn 120.000 người Mỹ đang chờ được ghép tạng. Trung bình cứ 10 phút lại có thêm một người vào danh sách chờ, trong khi mỗi giờ có một người tử vong do không được ghép tạng kịp thời.

Trong bối cảnh nhu cầu ghép tạng vượt quá nguồn hiến tặng, việc cho phép đăng ký ngay trên điện thoại được xem là giải pháp giúp người dùng tiếp cận quy trình thuận tiện hơn.

Giới hạn quan trọng: có iPhone chưa chắc đăng ký được

Cần phân biệt rõ đây là tính năng được triển khai thông qua hệ thống đăng ký tại Mỹ. Việc sử dụng iPhone hoặc có sẵn ứng dụng Sức khỏe không đồng nghĩa người dùng ở quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, có thể đăng ký theo cơ chế này.

Medical ID: lớp thông tin y tế khẩn cấp ngay trên màn hình khóa

Tính năng đăng ký hiến tạng được Apple tích hợp vào Medical ID (ID y tế), một phần của ứng dụng Sức khỏe. Medical ID cho phép lưu các thông tin quan trọng liên quan đến sức khỏe, gồm tình trạng bệnh lý, thuốc đang sử dụng, tiền sử dị ứng, nhóm máu và số điện thoại liên hệ khẩn cấp.

Khi xảy ra tai nạn hoặc tình huống cần cấp cứu, nhân viên hỗ trợ có thể xem những thông tin mà chủ thiết bị cho phép hiển thị trên màn hình khóa mà không cần mở khóa iPhone. Cơ chế này đặc biệt hữu ích khi người dùng bất tỉnh hoặc không thể tự cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe.

Hai chức năng cùng nằm trong ứng dụng Sức khỏe nhưng khác mục đích

Dù cùng nằm trong ứng dụng Sức khỏe, hai chức năng có vai trò khác nhau, như bảng dưới đây.

Tiêu chí Medical ID Đăng ký hiến tạng Mục đích Cung cấp dữ liệu y tế phục vụ cấp cứu Ghi nhận nguyện vọng hiến tạng, mô và giác mạc Nơi dữ liệu được gửi tới Hiển thị trên màn hình khóa theo thiết lập của chủ máy National Donate Life Registry do Donate Life America quản lý Phạm vi áp dụng theo nguồn tin Không nêu giới hạn quốc gia Chỉ dành cho người dùng tại Mỹ

Vì vậy, người dùng cần phân biệt việc khai báo thông tin y tế trên iPhone với thủ tục đăng ký hiến tạng qua hệ thống được công nhận tại quốc gia mình sinh sống.