Đánh bại Ninh Bình 2-1, CA TP.HCM lần đầu vô địch Cúp Quốc gia 2025/26 Màn trình diễn xuất thần của Patrik Lê Giang cùng chiến thuật thực dụng của HLV Phùng Thanh Phương đã giúp CA TP.HCM tạo nên cú sốc ngay trên sân khách để lên ngôi vô địch.

Trận chung kết Cúp Quốc gia 2025/26 đã kết thúc với kịch bản đầy bất ngờ khi Câu lạc bộ CA TP.HCM đánh bại đội chủ nhà Ninh Bình với tỷ số 2-1. Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu quốc nội danh giá mà còn đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ của đội bóng thành phố mang tên Bác sau giai đoạn biến động nhân sự cấp thượng tầng.

CLB Công an TP.HCM vô địch cúp Quốc gia.

Sự lên ngôi của lối đá thực dụng

Trước khi trận đấu diễn ra, mọi chỉ số thống kê đều nghiêng về phía Ninh Bình. Đội bóng cố đô không chỉ có lợi thế sân nhà mà còn sở hữu thành tích đối đầu vượt trội tại V-League mùa này với 1 trận thắng và 1 trận hòa trước đối thủ. Tuy nhiên, dưới bàn tay nhào nặn của HLV Phùng Thanh Phương – người tiếp quản chiếc ghế nóng từ HLV Lê Huỳnh Đức – CA TP.HCM đã trình diễn một lối chơi hoàn toàn khác biệt.

Thay vì nỗ lực kiểm soát bóng, CA TP.HCM chủ động nhường thế trận, tổ chức phòng ngự lùi sâu và chờ đợi sơ hở. Sự gắn kết và kỷ luật trong đội hình đã biến họ thành một khối bê tông vững chắc, vô hiệu hóa hoàn toàn các phương án tấn công của đội quân do HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt.

Patrik Lê Giang: Bức tường thành không thể bị xuyên phá

Điểm nhấn lớn nhất trong chiến tích của CA TP.HCM chính là phong độ chói sáng của thủ thành Patrik Lê Giang. Trong một ngày mà các chân sút chủ lực bên phía Ninh Bình như Hoàng Đức hay Gustavo liên tục dứt điểm hiểm hóc, Patrik Lê Giang đã có ít nhất 4 pha cứu thua xuất thần để bảo toàn lợi thế.

Thủ thành Patrik Lê Giang để lại dấu ấn.

Dù phải nhận bàn thua từ chấm phạt đền ở phút 74 sau cú sút của Nguyễn Tài Lộc, Patrik Lê Giang và hàng thủ CA TP.HCM vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Quãng thời gian cuối trận chứng kiến áp lực khủng khiếp từ đội chủ nhà, nhưng sự lăn xả của các hậu vệ đã giúp đội khách đứng vững trước mọi đợt hãm thành.

Tấm vé vươn ra đấu trường khu vực

Chiến thắng 2-1 ngay trên thánh địa của đối phương là thành quả xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể CA TP.HCM. Chức vô địch này không chỉ có ý nghĩa về mặt danh hiệu mà còn mang lại giá trị chiến lược cực lớn cho tương lai đội bóng.

CLB Công an TP.HCM đánh bại Ninh Bình 2-1.

Với danh hiệu này, CA TP.HCM chính thức giành suất đại diện cuối cùng của bóng đá Việt Nam tham dự ASEAN Club Championship mùa giải tới. Đây là cơ hội vàng để đội bóng quảng bá hình ảnh và cọ xát tại sân chơi khu vực, khẳng định vị thế của một thế lực mới đang trỗi dậy mạnh mẽ từ phía Nam.

Nhìn lại hành trình từ một đội bóng thi đấu phập phù đầu mùa đến vị thế nhà vô địch, CA TP.HCM đã chứng minh rằng trong bóng đá, tinh thần kỷ luật và sự thay đổi đúng thời điểm luôn là chìa khóa để mở ra vinh quang.