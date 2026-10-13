Đánh giá cấu hình OPPO Reno X: Màn hình phẳng tỷ lệ lạ, camera 200MP và thỏi pin 7.000 mAh OPPO Reno X rò rỉ thông số ấn tượng với vi xử lý Dimensity 9000, màn hình 120Hz dạng thanh rộng, cụm camera kép 200MP và viên pin dung lượng khủng 7.000 mAh.

OPPO Reno X là thiết bị di động mới nhất vừa lộ diện thông số kỹ thuật qua các nguồn tin rò rỉ, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý về ngôn ngữ thiết kế lẫn trang bị phần cứng trong dòng sản phẩm Reno. Thay vì theo đuổi tỷ lệ thuôn dài quen thuộc, mẫu smartphone dạng thanh rộng này sở hữu màn hình phẳng 120Hz, bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9000, hệ thống camera kép 200MP cùng viên pin dung lượng lên tới 7.000 mAh.

Thiết kế dạng thanh rộng và tỷ lệ hiển thị khác biệt

Điểm nhấn đầu tiên trên OPPO Reno X nằm ở kích thước màn hình phẳng 6.35 inch hỗ trợ tần số quét 120Hz. Đáng chú ý, nguồn tin rò rỉ cho biết máy sẽ áp dụng tỷ lệ khung hình 16:9 hoặc 16:10, khác biệt hoàn toàn so với tỷ lệ màn hình dài 20:9 phổ biến trên thị trường hiện nay. Để so sánh, đối thủ trong cùng phân khúc là Huawei Pura X View hiện sử dụng tỷ lệ 5:3, nằm ở khoảng giữa hai tỷ lệ kể trên.

Thiết kế tỷ lệ rộng này mang lại không gian hiển thị thông tin bề ngang thoải mái hơn khi duyệt văn bản hoặc xem các nội dung video tiêu chuẩn. Ngoài ra, thiết bị dự kiến sẽ được gia cố độ bền bằng khung viền kim loại chắc chắn, đem lại cảm giác cầm nắm đầm tay và cứng cáp.

OPPO Reno X sẽ có màn hình rộng độc đáo

Hiệu năng từ vi xử lý Dimensity 9000 và hệ thống camera 200MP

Về khả năng xử lý, OPPO trang bị cho Reno X vi xử lý thuộc dòng MediaTek Dimensity 9000 series. Dòng chip hiệu năng cao này đảm bảo khả năng vận hành mượt mà cho các tác vụ tính toán nặng và tối ưu hóa điện năng tiêu thụ cho màn hình 120Hz.

Hệ thống nhiếp ảnh là nâng cấp vượt bậc của thiết bị. Cụm camera sau sở hữu các cảm biến độ phân giải lớn bao gồm:

Camera chính 200MP: Tích hợp công nghệ chống rung quang học (OIS) giúp giảm thiểu hiện tượng rung nhòe khi chụp thiếu sáng hoặc quay video.

Tích hợp công nghệ chống rung quang học (OIS) giúp giảm thiểu hiện tượng rung nhòe khi chụp thiếu sáng hoặc quay video. Camera góc siêu rộng 50MP: Đảm bảo khả năng chụp phong cảnh và ảnh nhóm với độ chi tiết cao.

Đảm bảo khả năng chụp phong cảnh và ảnh nhóm với độ chi tiết cao. Camera tele tiềm vọng 200MP: Nâng cao năng lực thu phóng tầm xa, duy trì độ nét vượt trội mà hiếm mẫu máy tầm trung nào được trang bị.

Pin 7.000 mAh và chiến lược phân khúc mới của OPPO

Một điểm đột phá khác là việc OPPO dự kiến tích hợp thỏi pin có dung lượng lên đến 7.000 mAh. Mức dung lượng này giải quyết triệt để vấn đề thời gian sử dụng, đáp ứng cường độ làm việc liên tục trong nhiều ngày cho người dùng.

Việc đưa những thông số cao cấp như camera tiềm vọng 200MP và pin 7.000 mAh vào dòng Reno thay vì giữ độc quyền cho dòng flagship Find phản ánh chiến lược tăng cường sức cạnh tranh của OPPO, giúp người dùng tiếp cận những công nghệ đỉnh cao ở phân khúc dễ chịu hơn.

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của OPPO Reno X