Đánh giá cấu hình smartphone 15 triệu: iPhone 16e đối đầu POCO X8 Pro Max, Xiaomi 15T Pro Phân khúc 15 triệu đồng chứng kiến cuộc đua kỹ thuật giữa chip Apple A18, Dimensity 9500s cùng loạt trang bị pin 10.000mAh và ống kính hợp tác Leica, ZEISS.

Phân khúc điện thoại thông minh tầm giá 14–15 triệu đồng tại Việt Nam vào tháng 10/2026 đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt về thông số kỹ thuật sau các đợt điều chỉnh giá từ đại lý. Người tiêu dùng hiện không còn bị giới hạn trong việc lựa chọn nền tảng Android khi Apple cũng góp mặt với đại diện iPhone 16e. Tuy nhiên, mỗi thiết bị trong nhóm này lại mang một định hướng phần cứng hoàn toàn khác nhau, buộc người mua phải cân nhắc kỹ giữa hiệu năng vi xử lý, dung lượng bộ nhớ, tần số quét màn hình và hệ thống quang học.

iPhone 16e: Nền tảng Apple A18 và bài toán đánh đổi phần cứng

iPhone 16e bản 128GB VN/A định vị là giải pháp tiếp cận hệ sinh thái Apple với mức chi phí hợp lý hơn dòng cao cấp. Máy sở hữu sức mạnh từ vi xử lý Apple A18 kết hợp màn hình OLED kích thước 6,1 inch và camera chính Fusion 48MP. Sự kết hợp này mang lại khả năng xử lý mượt mà cho các tác vụ thường nhật, quay phim chất lượng cao cùng sự đồng bộ sâu sắc với các thiết bị ngoại vi như MacBook, Apple Watch và AirPods.

iPhone 16e của Apple. Ảnh: The Verge

Mặc dù chiếm ưu thế về tính ổn định dài hạn và thiết kế nhỏ gọn, phiên bản hơn 14 triệu đồng này bộc lộ những giới hạn kỹ thuật đáng kể khi đặt cạnh thế giới Android. Thiết bị chỉ có dung lượng lưu trữ 128GB, màn hình dừng lại ở tần số quét 60Hz và thiếu vắng hoàn toàn ống kính góc siêu rộng cũng như ống kính tele chuyên dụng. Với nhóm người dùng đòi hỏi không gian lưu trữ dữ liệu lớn hoặc mong muốn trải nghiệm vuốt chạm tốc độ cao, iPhone 16e đòi hỏi sự đánh đổi rõ rệt.

POCO X8 Pro Max: Trọng tâm hiệu năng và bộ nhớ lưu trữ 512GB

Ở phân khúc dành cho game thủ và người dùng ưu tiên xử lý nặng, POCO X8 Pro Max bản 12GB RAM cùng 512GB ROM là cái tên nổi bật. Sau đợt giảm giá hơn 16% (giảm khoảng 3 triệu đồng), mẫu máy hiện có giá tham khảo xấp xỉ 15 triệu đồng. Cấu hình phần cứng là điểm sáng cốt lõi với vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s đi kèm màn hình AMOLED 6,83 inch, độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 120Hz.

POCO X8 Pro Max là ứng viên sáng giá cho game thủ.

Bộ nhớ trong 512GB mang đến lợi thế thực tế vượt trội so với các đối thủ 128GB hay 256GB, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cài đặt hàng loạt tựa game dung lượng nặng hoặc lưu trữ video chất lượng cao mà không cần giải phóng bộ nhớ định kỳ. Dù vậy, kích thước màn hình lớn cũng tạo ra rào cản khi thao tác bằng một tay, đồng thời hệ thống camera của máy đòi hỏi trải nghiệm thực tế để kiểm chứng khả năng chụp chân dung và thiếu sáng.

Xiaomi 15T Pro: Sự cân bằng giữa Dimensity 9400+ và camera Leica

Nhỉnh hơn một chút so với mốc 15 triệu đồng, Xiaomi 15T Pro bản 12GB/256GB mang đến cách tiếp cận toàn diện hơn. Máy được trang bị chip xử lý MediaTek Dimensity 9400+, màn hình AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1.5K cùng tần số quét đạt đỉnh 144Hz. Thông số này đảm bảo khả năng xử lý mượt mà từ game đồ họa phức tạp đến biên tập hình ảnh và video nhanh chóng.

Xiaomi 15T Pro có màn hình AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1.5K và tần số quét tối đa 144Hz.

Điểm khác biệt quan trọng của Xiaomi 15T Pro nằm ở sự hợp tác quang học cùng Leica. Cụm camera gồm cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS), camera tele 50MP và camera siêu rộng 12MP. Cụm ba ống kính đa tiêu cự này giúp máy vượt trội hơn POCO X8 Pro Max về tính đa dụng trong nhiếp ảnh đường phố, chân dung và chụp xa.

realme P4 Power và vivo V60: Hai thái cực pin khủng và chân dung chuyên sâu

Nhóm thiết bị Android ở tầm giá này còn phân hóa rõ nét qua hai đại diện realme P4 Power 5G và vivo V60 5G, phục vụ những tệp khách hàng có mục đích sử dụng đặc thù.

realme P4 Power 5G 12GB/256GB có giá tham khảo chạm mốc 15 triệu đồng.

realme P4 Power 5G (12GB/256GB) gây chú ý lớn với viên pin dung lượng lên tới 10.000 mAh tích hợp công nghệ sạc nhanh 80W, kết hợp màn hình 144Hz và camera chính 50MP chống rung OIS. Đây là cấu hình lý tưởng cho những ai thường xuyên di chuyển hoặc làm việc ngoài trời liên tục. Tuy nhiên, thỏi pin kích thước lớn khiến thiết bị có độ dày và trọng lượng đáng kể, đồng thời chip Dimensity 7400 Ultra chỉ dừng ở mức tầm trung, khó cạnh tranh hiệu năng với các dòng chip flagship.

vivo V60 tập trung vào trải nghiệm camera, đặc biệt là chụp chân dung với hệ thống quang học hợp tác cùng ZEISS.

Trái lại, vivo V60 5G (12GB/256GB) sử dụng vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 và tập trung toàn lực vào khả năng chụp ảnh với hệ thống ống kính hợp tác cùng ZEISS. Trang bị camera tele 50MP hỗ trợ zoom quang học giúp xử lý ảnh chụp chân dung tự nhiên và sắc nét. Điểm hạn chế của máy nằm ở sức mạnh xử lý đồ họa khi chơi game nặng, phù hợp hơn với người dùng coi trọng độ hoàn thiện thiết kế và nhiếp ảnh.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật chi tiết

Mẫu điện thoại Vi xử lý Bộ nhớ (RAM/ROM) Màn hình Hệ thống camera nổi bật Điểm nhấn đặc thù iPhone 16e Apple A18 128GB OLED 6,1 inch, 60Hz Chính 48MP Fusion Hệ điều hành iOS, gọn nhẹ POCO X8 Pro Max Dimensity 9500s 12GB / 512GB AMOLED 6,83 inch 1.5K, 120Hz Đang cập nhật chi tiết Bộ nhớ 512GB, cấu hình game Xiaomi 15T Pro Dimensity 9400+ 12GB / 256GB AMOLED 6,83 inch 1.5K, 144Hz Chính 50MP OIS + Tele 50MP + 12MP góc rộng Leica Cân bằng hiệu năng và nhiếp ảnh realme P4 Power 5G Dimensity 7400 Ultra 12GB / 256GB Tần số quét 144Hz Chính 50MP OIS Pin 10.000 mAh, sạc 80W vivo V60 5G Snapdragon 7 Gen 4 12GB / 256GB Tiêu chuẩn phân khúc Tele 50MP zoom quang, quang học ZEISS Tối ưu chụp ảnh chân dung

Nhìn chung, trong tầm giá khoảng 15 triệu đồng hiện nay, không có mẫu máy nào hoàn hảo toàn diện. Người dùng cần xác định rõ nhu cầu trọng tâm: sự mượt mà và hệ sinh thái của iOS (iPhone 16e), hiệu năng chơi game kèm bộ nhớ lớn (POCO X8 Pro Max), khả năng quay chụp đa dụng (Xiaomi 15T Pro, vivo V60) hay thời lượng pin cực đại (realme P4 Power). Khi mua sắm trong các đợt giảm giá, việc xác minh kỹ chính sách bảo hành chính hãng và tình trạng thiết bị mới nguyên hộp là điều kiện tiên quyết để đảm bảo quyền lợi kỹ thuật lâu dài.