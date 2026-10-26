Đánh giá chi tiết chuột Logitech Pebble Up: Thiết kế nâng vỏ linh hoạt và pin sạc 90 ngày Logitech Pebble Up mang đến giải pháp công thái học nhờ cơ chế nâng vỏ thông minh, cảm biến 4.200 CPI, pin sạc lithium dùng 3 tháng với giá bán 968 ngàn đồng.

Logitech vừa chính thức mở rộng dải thiết bị ngoại vi văn phòng bằng việc trình làng mẫu chuột không dây Pebble Up. Đây là phiên bản kế thừa trực tiếp thế hệ Pebble Mouse 2 M350s từng ra mắt vào năm 2023, mang đến giải pháp dung hòa giữa tính năng di động và trải nghiệm công thái học nhờ cấu trúc cơ khí có thể thay đổi độ cao của vỏ ngoài.

Logitech ra mắt chuột không dây Pebble Up

Cơ chế nâng vỏ linh hoạt giải quyết bài toán công thái học

Điểm hạn chế lớn nhất của các dòng chuột siêu mỏng phẳng truyền thống là việc thiếu điểm tựa cho lòng bàn tay, dễ gây mỏi cơ khi làm việc liên tục. Logitech Pebble Up khắc phục nhược điểm này bằng hệ thống nâng phần vỏ trên, cho phép chuột chuyển đổi nhanh giữa hai trạng thái: dạng phẳng gọn gàng để bỏ túi di chuyển và dạng nâng cao tạo độ cong nâng đỡ bàn tay khi sử dụng tại bàn làm việc.

Dù tích hợp thêm hệ thống bản lề cơ học phục vụ cơ chế nâng hạ, thiết bị vẫn giữ được sự nhỏ gọn với kích thước tổng thể 105.8 x 59.6 x 30 mm. Đáng chú ý, trọng lượng của Pebble Up chỉ đạt 79 gram, tăng vỏn vẹn 3 gram so với mức 76 gram của người tiền nhiệm Pebble Mouse 2 M350s.

Sản phẩm có thiết kế nâng vỏ độc đáo

Khả năng điều khiển chính xác và hỗ trợ phần mềm sâu

Về hiệu năng phần cứng, Logitech Pebble Up được trang bị cảm biến quang học có độ phân giải tối đa 4.200 CPI. Người dùng có thể chủ động tùy chỉnh dải DPI từ mức 400 đến 4.000 nhằm phù hợp với từng độ phân giải màn hình hoặc thói quen di chuột khác nhau.

Hệ thống điều khiển vật lý gồm 4 nút chức năng: phím chuột trái, chuột phải, nút cuộn trang và một phím chuyển đổi DPI chuyên dụng. Trong đó, bánh xe cuộn được thiết kế dạng từng nấc (stepped scroll) giúp thao tác lướt văn bản hay bảng tính đạt độ chuẩn xác cao hơn.

Thông qua ứng dụng Logi Options+ trên Windows và macOS, người dùng có thể gán lại tính năng cho phím DPI và con lăn, đồng thời khai thác các thao tác cử chỉ cùng bộ công cụ tích hợp AI. Đối với các hệ điều hành khác gồm Android, iPadOS, Linux và ChromeOS, thiết bị hoạt động theo chuẩn chuột quang cơ bản không kèm phần mềm tùy biến chuyên sâu.

Logitech Pebble Up có thời lượng pin ấn tượng

Nâng cấp pin sạc Lithium và khả năng chuyển đổi thiết bị

Khác biệt lớn so với việc dùng pin AA rời ở thế hệ Pebble trước, Pebble Up được tích hợp sẵn khối pin sạc lithium polymer dung lượng 290 mAh. Theo số liệu công bố từ hãng, viên pin này cung cấp thời gian vận hành lên đến 90 ngày sau một lần sạc đầy, giảm bớt nhu cầu thay pin định kỳ.

Khả năng giao tiếp ngoại vi tiếp tục là thế mạnh với hai phương thức: sóng Bluetooth Low Energy hoặc kết nối qua đầu thu USB Logi Bolt với cự ly ổn định trong phạm vi 10 mét. Nhờ công nghệ Easy-Switch, thiết bị có thể ghép nối đồng thời tối đa 3 máy tính hoặc máy tính bảng và chuyển đổi qua lại mượt mà chỉ bằng một thao tác nhấn nút.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Logitech Pebble Up

Thông số Chi tiết kỹ thuật Kích thước 105.8 x 59.6 x 30 mm Trọng lượng 79 gram Độ phân giải cảm biến Tối đa 4.200 CPI (Tùy chỉnh 400 - 4.000 DPI) Số lượng nút bấm 4 nút (Trái, Phải, Con cuộn dạng nấc, Nút DPI) Dung lượng pin Lithium polymer 290 mAh (thời lượng khoảng 90 ngày) Kết nối Bluetooth Low Energy, USB Logi Bolt (tối đa 3 thiết bị) Phần mềm hỗ trợ Logi Options+ (Windows, macOS)

Vật liệu thân thiện môi trường và giá bán

Nhằm hướng đến tiêu chuẩn bền vững, Logitech sử dụng nhựa tái chế sau tiêu dùng (PCR) đã qua chứng nhận trên toàn bộ các phiên bản. Cụ thể, phiên bản màu Xám (Graphite Gray) chứa 56% nhựa tái chế, trong khi hai bản màu Hồng (Rose Pink) và Trắng (Pearl White) sở hữu tỷ lệ tái chế đạt mức 43%.

Logitech Pebble Up được mở bán đầu tiên tại thị trường Trung Quốc với mức giá niêm yết 250 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 968 ngàn đồng. Sản phẩm đem lại lựa chọn cân bằng giữa thẩm mỹ tối giản, tính cơ động cao và sự thoải mái khi làm việc văn phòng đa nhiệm.