Đánh giá chi tiết Google Pixel 11 Pro: Camera zoom 120x và đột phá với dải đèn Pixel Glow Tài liệu quảng cáo rò rỉ hé lộ Google Pixel 11 Pro với vi xử lý Tensor G6, khả năng zoom kỹ thuật số 120x cùng thiết kế dải đèn LED Pixel Glow độc đáo.

Những thông tin rò rỉ mới nhất từ chuyên gia tin đồn Evan Blass (@evleaks) đã mang đến cái nhìn toàn diện về Google Pixel 11 Pro thông qua loạt tài liệu quảng cáo chính thức. Mẫu điện thoại cao cấp thế hệ mới của Google hứa hẹn tạo nên bước ngoặt lớn nhờ thiết kế camera kính liền khối, dải đèn LED tương tác thông minh và khả năng zoom nhiếp ảnh vượt trội.

Ảnh quảng cáo Google Pixel 11 Pro

Đột phá thiết kế với dải đèn LED Pixel Glow và mặt lưng kính nguyên khối

Google Pixel 11 Pro sở hữu điểm nhấn khác biệt hoàn toàn so với các thế hệ trước nhờ dải đèn LED RGB dạng tròn mang tên "Pixel Glow" được bố trí ở mặt lưng. Hệ thống đèn này không chỉ gia tăng tính thẩm mỹ mà còn đóng vai trò hiển thị các thông báo quan trọng như cuộc gọi, tin nhắn cũng như các tương tác tác vụ thông minh.

Bên cạnh đó, cụm camera phía sau đã loại bỏ phần khung kim loại ở viền phải, thay vào đó là lớp kính che phủ liền mạch. Mặc dù cụm camera có nhô cao hơn đôi chút so với phiên bản Pixel 10 Pro, sự thay đổi này mang lại cho thiết bị diện mạo tổng thể hiện đại, tinh tế và đồng nhất hơn.

Nâng cấp nhiếp ảnh với khả năng zoom 120x và vi xử lý Tensor G6

Về khả năng xử lý hình ảnh, tài liệu rò rỉ xác nhận ống kính tele trên Pixel 11 Pro sẽ hỗ trợ tính năng zoom kỹ thuật số lên đến 120x. Điều này cho phép thiết bị thu lại các chi tiết ở khoảng cách cực xa với độ nét cao, đáp ứng tối đa nhu cầu chụp ảnh chuyên nghiệp của người dùng.

Cung cấp sức mạnh phần cứng cho máy là bộ vi xử lý Tensor G6 do Google tự phát triển, kết hợp cùng hệ thống trí tuệ nhân tạo Gemini Intelligence thế hệ mới. Sự kết hợp giữa con chip tối ưu riêng và AI tiên tiến được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể hiệu năng xử lý tác vụ cũng như khả năng tối ưu hóa hình ảnh thực tế.

Thời điểm ra mắt chính thức

Dựa trên thông tin từ tài liệu tiếp thị, chuỗi sản phẩm Pixel 11 series dự kiến sẽ được Google chính thức trình làng vào ngày 12 tháng 8. Với những cải tiến vượt trội về cả phần cứng lẫn tính năng AI, Pixel 11 Pro hứa hẹn sẽ là chiếc flagship tâm điểm trên thị trường smartphone trong giai đoạn nửa cuối năm.