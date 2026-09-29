Đánh giá chi tiết HMD 106 Pure: Điện thoại phổ thông pin rời cùng cổng sạc USB-C giá 300K Mẫu điện thoại cơ bản HMD 106 Pure gây chú ý với cổng USB-C, pin rời 1000mAh và mức giá 300 ngàn đồng nhưng đi kèm hạn chế chỉ hoạt động trên băng tần 2G cũ.

HMD 106 Pure là mẫu điện thoại phổ thông phím bấm truyền thống vừa được thương hiệu HMD âm thầm ra mắt với mức giá khoảng 300 ngàn đồng. Thiết bị hướng đến nhóm người dùng cần một thiết bị phụ nghe gọi cơ bản với điểm nhấn hiếm thấy trong phân khúc là cổng sạc USB-C hiện đại kết hợp thiết kế tháo lắp pin rời.

HMD 106 Pure ra mắt

Thiết kế bàn phím cứng và thông số phần cứng cơ bản

Về tổng thể, HMD 106 Pure sở hữu phom dáng thanh dài cổ điển mang nhiều nét tương đồng với mẫu HMD 101 từng ra mắt trước đây. Máy được trang bị cụm bàn phím vật lý dạng số T9 truyền thống, mang lại cảm giác bấm nảy và tiện lợi cho các nhu cầu nhập liệu nhanh. Sản phẩm cung cấp hai tùy chọn màu sắc ngoại hình gồm xanh mòng két và xám đậm.

Mặt trước của máy là màn hình hiển thị kích thước 1.8 inch với độ phân giải QQVGA (120 x 160 pixel), đáp ứng vừa đủ nhu cầu xem tin nhắn và điều hướng danh bạ. Về mặt phần mềm, máy vận hành trên nền tảng S30+ quen thuộc của HMD, được tối ưu riêng cho các dòng máy cấu hình thấp nhằm đảm bảo độ mượt khi điều hướng menu cơ bản.

Điện thoại mới của HMD có cấu hình cơ bản

Bên trong thiết bị, vi xử lý Unisoc 6531E đảm nhiệm việc xử lý toàn bộ các tác vụ thông thường, tương tự cấu hình từng xuất hiện trên phiên bản HMD 102. Mặt lưng tích hợp một camera độ phân giải khiêm tốn 320 x 240 pixel, chủ yếu đóng vai trò ghi nhận hình ảnh cơ bản trong các tình huống khẩn cấp hơn là phục vụ chụp ảnh chi tiết.

Thông số Chi tiết kỹ thuật HMD 106 Pure Màn hình 1.8 inch, QQVGA (120 x 160 pixel) Vi xử lý Unisoc 6531E Hệ điều hành S30+ Camera sau 320 x 240 pixel Dung lượng pin 1000mAh (pin tháo rời) Cổng kết nối USB-C, giắc cắm tai nghe 3.5mm Bộ nhớ mở rộng Thẻ nhớ microSD tối đa 32GB Mạng di động GSM (2G)

Thời lượng pin 1000mAh kết hợp cổng kết nối USB-C

Ưu điểm đáng giá nhất của HMD 106 Pure nằm ở sự xuất hiện của cổng kết nối chuẩn USB-C. Đây là trang bị hiện đại rất hiếm thấy trên các thiết bị phổ thông có tầm giá dưới 500 ngàn đồng, giúp người dùng tận dụng chung củ sạc và dây cáp với các dòng smartphone đời mới mà không phải tìm kiếm chuẩn cáp Micro-USB cũ.

HMD 106 Pure có thời lượng pin tuyệt vời

Viên pin đi kèm máy có mức dung lượng 1000mAh và được thiết kế theo dạng rời, cho phép tháo nắp lưng thay thế khi cần. Nhờ việc phần cứng tiêu thụ ít điện năng và màn hình nhỏ gọn, thiết bị mang lại thời lượng sử dụng đàm thoại lẫn thời gian chờ dài ngày. Ngoài ra, máy vẫn hỗ trợ giắc cắm âm thanh 3.5mm, khả năng phát đài FM không dây và khe cắm thẻ microSD mở rộng không gian lưu trữ tối đa 32GB.

Rào cản băng tần 2G và định hướng thị trường ngách

Dù sở hữu mức giá hấp dẫn cùng cổng sạc tiện dụng, điểm hạn chế lớn nhất trên HMD 106 Pure là việc máy chỉ hỗ trợ băng tần GSM (2G) truyền thống. Thiết bị hoàn toàn không hỗ trợ các tiêu chuẩn mạng di động thế hệ mới như 3G, 4G hay 5G.

Hạn chế kỹ thuật này khiến chiếc điện thoại không thể hoạt động tại những quốc gia và vùng lãnh thổ đã hoàn tất hoặc đang trong tiến trình tắt sóng 2G. Việc HMD lựa chọn mở bán mẫu máy này đầu tiên tại Pakistan chứng minh chiến lược định vị sản phẩm rất cụ thể, tập trung khai thác các thị trường đang phát triển nơi cơ sở hạ tầng mạng 2G vẫn được duy trì ổn định.