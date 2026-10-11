Đánh giá chi tiết Honda BR-V bản G và L: MPV 7 chỗ gia đình với công nghệ an toàn vượt trội Honda BR-V sở hữu diện mạo SUV thể thao, động cơ 1.5L mạnh 119 mã lực cùng gói Honda Sensing tiêu chuẩn, đi kèm mức giá niêm yết từ 629 triệu đồng tại Việt Nam.

Phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam luôn chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các tên tuổi lớn. Gia nhập đường đua, Honda BR-V mang đến làn gió mới khi kết hợp khéo léo giữa tính thực dụng của dòng xe đa dụng và phong cách khỏe khoắn đặc trưng từ dòng SUV. Mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, phân phối với 2 phiên bản G và L cùng 6 lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm Xanh, Đỏ, Trắng, Bạc, Đen và Xám.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính

Được định vị dưới hai đàn anh HR-V và CR-V, Honda BR-V trực tiếp đối đầu với Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Suzuki Ertiga. Mức giá bán cụ thể cho từng phiên bản như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) Chương trình ưu đãi Honda BR-V G 629 720 708 694 Tặng 100% lệ phí trước bạ Honda BR-V L 705 806 791 778 Tặng 100% lệ phí trước bạ và 01 năm bảo hiểm thân vỏ

*Lưu ý: Bảng giá lăn bánh mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các ưu đãi riêng tại từng đại lý và có thể thay đổi theo trang bị thực tế. Phiên bản màu sơn Trắng ngọc trai sẽ cộng thêm 5 triệu đồng vào giá bán niêm yết.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Honda BR-V

Thông số Honda BR-V G Honda BR-V L Số chỗ ngồi 7 7 Kích thước Dài x Rộng x Cao (mm) 4.490 x 1.780 x 1.685 4.490 x 1.780 x 1.685 Chiều dài cơ sở (mm) 2.700 2.700 Khoảng sáng gầm (mm) 207 207 Bán kính vòng quay tối thiểu (m) 5,3 5,3 Trọng lượng không tải / toàn tải (kg) 1.265 / 1.830 1.265 / 1.830 Động cơ Xăng 1.5L i-VTEC DOHC Xăng 1.5L i-VTEC DOHC Công suất cực đại 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút 145 Nm tại 4.300 vòng/phút Hộp số Tự động vô cấp CVT Tự động vô cấp CVT Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Hệ thống treo Trước / Sau MacPherson / Giằng xoắn MacPherson / Giằng xoắn Phanh Trước / Sau Đĩa / Tang trống Đĩa / Tang trống Kích thước lốp và mâm xe 215/55R17 215/55R17 Mức tiêu thụ nhiên liệu (kết hợp / đô thị / ngoài đô thị) 6,4 / 7,6 / 5,6 lít/100 km 6,4 / 7,6 / 5,6 lít/100 km

Thiết kế ngoại thất đậm chất SUV việt dã

Honda BR-V sở hữu diện mạo cơ bắp, thoát khỏi vẻ ngoài thực dụng thuần túy của các dòng MPV truyền thống. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao đạt 4.490 x 1.780 x 1.685 mm, cùng trục cơ sở 2.700 mm và khoảng sáng gầm xe lên đến 207 mm giúp xe dễ dàng leo vỉa hè hay di chuyển trên địa hình gồ ghề.

Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn gồm các nan ngang xếp tầng liền mạch với hệ thống đèn pha full-LED tự động bật/tắt. Thân xe được nhấn nhá bằng những đường dập nổi kéo dài, tay nắm cửa mạ chrome và bộ mâm hợp kim 17 inch đa chấu tạo điểm nhấn khỏe khoắn.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED đồ họa hiện đại kết hợp cánh lướt gió thể thao và cản sau ốp bạc đồng màu giúp tổng thể phần đuôi xe trông đầm chắc và cân đối hơn.

Không gian nội thất thực dụng theo phong cách rạp chiếu phim

Khoang cabin của BR-V được tối ưu hóa theo triết lý thực dụng của hãng xe Nhật. Khu vực táp-lô bố trí khoa học với màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cụm đồng hồ analogue tích hợp màn hình đa thông tin 4,2 inch hiển thị sắc nét.

Cấu trúc 7 chỗ ngồi được sắp xếp theo kiểu rạp chiếu phim, đưa hàng ghế sau cao hơn hàng ghế trước nhằm mở rộng tầm nhìn cho hành khách. Hàng ghế thứ hai hỗ trợ gập 60:40 và trượt linh hoạt, trong khi hàng ghế thứ ba gập 50:50 đủ không gian cho người cao 1,7 m ngồi vừa vặn. Khoang hành lý có thể nâng dung tích từ 244 lít lên 530 lít khi gập phẳng hàng ghế cuối.

Hiệu năng vận hành và công nghệ an toàn chuẩn 5 sao

Sức mạnh của Honda BR-V đến từ cỗ máy xăng 1.5L i-VTEC DOHC, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Khối động cơ này mang lại khả năng phản hồi chân ga nhạy bén, đồng thời duy trì mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm chỉ 6,4 lít/100 km trên cung đường hỗn hợp.

Điểm giá trị nhất trên mẫu MPV này là gói an toàn chủ động Honda Sensing được trang bị tiêu chuẩn trên cả hai bản G và L, đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Hệ thống bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn và thông báo xe phía trước khởi hành. Bản cao cấp L bổ sung camera quan sát làn đường LaneWatch và 6 túi khí, gia tăng tối đa sự an tâm trên mọi hành trình.