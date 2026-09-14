Đánh giá chi tiết iOS 27: Bước nhảy vọt về trợ lý Siri AI và những nâng cấp hiệu năng mới Hệ điều hành iOS 27 mang đến đột phá với trợ lý Siri AI, mở rộng Apple Intelligence và tối ưu hiệu năng toàn diện trên các thế hệ thiết bị iPhone tương thích.

Apple chính thức phát hành bản cập nhật iOS 27 từ ngày 14/9, ngay sau khi giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone Duo tại sự kiện công nghệ tuần trước. Hệ điều hành mới tập trung tái định hình trải nghiệm người dùng thông qua việc tích hợp sâu các mô hình trí tuệ nhân tạo, tinh chỉnh giao diện hiển thị và gia tăng đáng kể tốc độ phản hồi trên toàn hệ thống.

Để cài đặt phiên bản mới, người dùng có thể truy cập vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Theo công bố kỹ thuật, iOS 27 tương thích với các dòng máy từ iPhone 11 trở lên. Dù vậy, những công nghệ phần cứng phức tạp phục vụ cho Siri AI và cụm tính năng Apple Intelligence đòi hỏi thiết bị tối thiểu từ iPhone 15 Pro hoặc các thế hệ mới hơn.

Siri AI: Bước chuyển mình sang mô hình trợ lý thế hệ mới

Tâm điểm công nghệ lớn nhất trên iOS 27 thuộc về Siri AI. Khác biệt hoàn toàn so với phiên bản truyền thống vốn chỉ giới hạn ở việc thực hiện các câu lệnh đơn lẻ như hẹn giờ hay tra cứu thời tiết, Siri AI được thiết kế theo cấu trúc tương tự các chatbot hiện đại, có khả năng phân tích và xử lý ngôn ngữ tự nhiên đa ngữ cảnh.

Nhờ nền tảng Apple Intelligence, Siri AI khai thác trực tiếp dữ liệu cá nhân được lưu trữ bảo mật ngay trên thiết bị, đồng thời có khả năng nhận biết ngữ cảnh hiển thị trên màn hình thời gian thực để thực hiện các chuỗi tác vụ phức tạp giữa nhiều ứng dụng. Apple cũng bổ sung một ứng dụng Siri riêng biệt, bên cạnh thao tác nhấn giữ nút sườn quen thuộc. Trong giai đoạn đầu triển khai, tính năng này chỉ hỗ trợ tiếng Anh và áp dụng giới hạn số lượng truy vấn mỗi ngày trước khi cung cấp các gói mở rộng trả phí.

Siri AI thông minh hơn trong iOS 27. Ảnh: Apple

Apple Intelligence mở rộng năng lực sáng tạo và tự động hóa

Hệ sinh thái Apple Intelligence tiếp tục nhận được nhiều bổ sung giá trị. Đáng chú ý, ứng dụng Photos được tích hợp hai công cụ xử lý đồ họa Extend và Reframe, giúp mở rộng đường viền khung hình hoặc tái cơ cấu bố cục ảnh bằng thuật toán sinh hình ảnh tự động.

Công cụ Image Playground được tinh chỉnh thuật toán khuếch tán nhằm tạo ra các tác phẩm có độ chân thực và chi tiết cao hơn. Đối với nhu cầu tự động hóa, người dùng ứng dụng Shortcuts giờ đây có thể tạo lập chuỗi lệnh phức tạp chỉ bằng cách nhập mô tả bằng văn bản tự nhiên. Ngoài ra, hệ thống camera an ninh HomeKit Secure Video cũng được bổ sung cơ chế tự động tóm tắt nội dung video bằng AI.

Ngôn ngữ Liquid Glass và bước nhảy vọt về hiệu năng

Ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass ra mắt từ phiên bản tiền nhiệm tiếp tục được hoàn thiện trên iOS 27. Khả năng khúc xạ ánh sáng trên giao diện được xử lý đồng đều hơn, độ tương phản hiển thị gia tăng và các icon ứng dụng có độ sắc nét vượt trội. Người dùng cũng được cung cấp một thanh trượt chuyên dụng để tùy biến độ trong suốt và sắc thái màu sắc theo sở thích.

Về mặt tối ưu hóa hệ thống, iOS 27 mang lại sự cải thiện rõ rệt về thông số kỹ thuật thực tế:

Tác vụ xử lý Mức độ cải thiện hiệu năng Thời gian mở ứng dụng Nhanh hơn tới 30% Tải ảnh trong thư viện Photos Tốc độ tải nhanh hơn tới 70% Truyền tải dữ liệu qua AirDrop Băng thông tăng tốc tới 80%

Toàn bộ các thao tác điều hướng thường nhật cũng được tinh chỉnh để giảm độ trễ phản hồi trên màn hình cảm ứng.

Đột phá kết nối: iPhone Handoff, Find My và CarPlay

Về khả năng kết nối mạng, tính năng iPhone Handoff cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa hai chiếc iPhone mà vẫn sử dụng chung một số điện thoại duy nhất. Tùy chọn này hoạt động dựa trên sự hỗ trợ của nhà mạng và có tính phí dịch vụ. T-Mobile tại Mỹ (mức phí dự kiến 5 USD mỗi tháng) cùng Deutsche Telekom tại Đức là hai đơn vị tiên phong, trước khi Verizon và EE mở rộng triển khai vào cuối năm nay.

Công cụ định vị Find My được nâng cấp tính năng chia sẻ vị trí có điều kiện. Người dùng có thể thiết lập chính xác khoảng thời gian dừng chia sẻ (như 5 ngày 6 giờ) thay vì các mốc cứng nhắc trước đây. Đáng chú ý là khả năng tạm dừng chia sẻ vị trí với một người nhất định đến hết ngày mà không phát thông báo cảnh báo đến đối phương.

Trên phương diện giải trí xe hơi, CarPlay lần đầu tiên hỗ trợ truyền phát video trực tiếp qua AirPlay khi phương tiện dừng đỗ. Các nhà phát triển cũng có thể xây dựng ứng dụng xem video bản địa trên giao diện xe nhằm phục vụ nhu cầu giải trí an toàn trong lúc đỗ chờ hoặc sạc pin xe điện.