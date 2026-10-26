Đánh giá chi tiết Kia K3 1.6 Turbo GT: Thiết kế thể thao, trang bị hiện đại và giá lăn bánh Kia K3 gây ấn tượng với phong cách thể thao, động cơ tăng áp 201 mã lực trên bản GT và mức giá từ 584 triệu đồng, tăng sức ép lên các đối thủ cùng phân khúc C.

Kia K3 là phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ (facelift) được Thaco Auto giới thiệu nhằm thay thế mẫu Cerato, đồng thời đồng bộ hóa danh xưng với thị trường quốc tế. Mẫu sedan cỡ C này tiếp tục được lắp ráp trong nước với nhiều tinh chỉnh mang tính đột phá về thiết kế, đi kèm danh sách trang bị công nghệ phong phú để cạnh tranh trực tiếp cùng Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic và Hyundai Elantra.

Diện mạo sắc sảo và đậm chất thể thao

Về ngoại hình, Kia K3 duy trì kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.640 x 1.800 x 1.450 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm. Dù giữ nguyên cấu trúc khung gầm, diện mạo của xe được làm mới hoàn toàn với logo Kia nhận diện mới và hệ thống chiếu sáng thanh mảnh nối liền lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng.

Trên các phiên bản Deluxe và Luxury, cụm đèn chiếu sáng trước sử dụng bóng halogen projector. Trong khi đó, bản 1.6 Premium và 1.6 Turbo GT được trang bị cụm đèn full-LED tự động bật tắt kết hợp dải đèn định vị ban ngày dạng đứt đoạn cá tính. Điểm nhấn thể thao thể hiện rõ trên bản GT với đường viền đỏ nổi bật tại lưới tản nhiệt và hốc đèn sương mù. Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch đi cùng bộ lốp kích thước 225/45R17.

Không gian nội thất thực dụng cùng tiện nghi phong phú

Bước vào khoang cabin, triết lý thiết kế hướng đến sự tiện dụng và trải nghiệm công nghệ cho người trẻ tiếp tục được phát huy. Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước lên tới 10,25 inch trên các bản cao cấp, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, trong khi các bản thấp hơn sử dụng màn hình 8 inch.

Kia K3 sở hữu nhiều tiện nghi vượt trội trong phân khúc sedan cỡ C, tiêu biểu là tính năng mở cốp sau rảnh tay thông minh khi người lái cầm chìa khóa đứng gần đuôi xe quá 3 giây. Bên cạnh đó, phiên bản 2.0 Premium và 1.6 Turbo GT còn có ghế lái chỉnh điện nhớ 2 vị trí, tích hợp tính năng sưởi và làm mát hàng ghế trước, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập có cửa gió hàng ghế sau và bàn sạc điện thoại không dây.

Đặc biệt, phiên bản Kia K3 1.6 Turbo GT tạo dấu ấn đậm nét bằng vô-lăng dạng D-cut thể thao, ốp bàn đạp kim loại sáng bóng, ghế bọc da thêu chỉ đỏ tương phản kèm logo GT sắc sảo, mang lại cảm xúc phấn khích ngay khi bước vào vị trí lái.

Hiệu suất vận hành với 3 tùy chọn động cơ

Kia cung cấp cho người dùng 3 cấu hình động cơ khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng:

Động cơ xăng Gamma 1.6 MPI: Trang bị trên các bản Deluxe, Luxury và 1.6 Premium, sản sinh công suất tối đa 126 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 155 Nm tại 4.850 vòng/phút, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp.

Trang bị trên các bản Deluxe, Luxury và 1.6 Premium, sản sinh công suất tối đa 126 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 155 Nm tại 4.850 vòng/phút, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp. Động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên: Lắp đặt trên bản 2.0 Premium, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Lắp đặt trên bản 2.0 Premium, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Động cơ 1.6 Turbo-GDi: Độc quyền trên bản 1.6 Turbo GT, mang lại công suất cực đại 201 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm. Phiên bản này đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp (7-DCT) và hệ thống treo sau dạng liên kết đa điểm thay cho thanh xoắn, tối ưu khả năng ổn định thân xe ở tốc độ cao.

Công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái

Về mặt an toàn, Kia K3 đáp ứng tốt tiêu chuẩn bảo vệ hành khách với các tính năng cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và camera lùi. Các phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau và cảnh báo điểm mù (BCW) trên bản 1.6 Turbo GT.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính

Dưới đây là mức giá niêm yết và chi phí lăn bánh tham khảo cho các phiên bản xe Kia K3 tại một số khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/thành khác (triệu đồng) Kia K3 1.6 Luxury 584 670 658 644 Kia K3 1.6 Turbo GT 649 743 730 716

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi, giảm giá tại hệ thống đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật cốt lõi giữa các phiên bản Kia K3:

Thông số kỹ thuật Kia K3 Deluxe Kia K3 Luxury Kia K3 Premium Kia K3 1.6 Turbo GT Kích thước D x R x C (mm) 4.640 x 1.800 x 1.450 4.640 x 1.800 x 1.450 4.640 x 1.800 x 1.450 4.640 x 1.800 x 1.450 Chiều dài cơ sở (mm) 2.700 2.700 2.700 2.700 Khoảng sáng gầm (mm) 150 150 150 150 Động cơ Gamma 1.6 MPI Gamma 1.6 MPI 1.6 MPI / 2.0 MPI 1.6 Turbo-GDi Công suất cực đại (mã lực) 126 126 126 / 150 201 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 155 155 155 / 192 265 Hộp số 6MT 6AT 6AT Ly hợp kép 7 cấp (7-DCT) Treo sau Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn Đa liên kết Kích thước mâm lốp 225/45R17 225/45R17 225/45R17 225/45R17 Màn hình giải trí 8 inch 8 inch 10,25 inch 10,25 inch Số túi khí 2 2 6 6

Nhìn chung, Kia K3 tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc sedan cỡ C nhờ phong cách thiết kế hiện đại, khoang cabin rộng rãi cùng danh sách tiện nghi thực dụng. Dù động cơ vẫn phát ra tiếng ồn khi tăng tốc gấp, sự kết hợp giữa mức giá cạnh tranh và trải nghiệm vận hành linh hoạt giúp K3 giữ vững vị thế vững chắc trên thị trường ô tô Việt Nam.