Đánh giá chi tiết KIA K5 2026: Bảng giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất Cập nhật bảng giá lăn bánh KIA K5 2026 các phiên bản Luxury và GT-Line, cùng chi tiết thông số kỹ thuật, khả năng vận hành và tiện nghi giải trí cao cấp.

KIA K5 thế hệ thứ 5 là mẫu sedan cỡ D do THACO lắp ráp và phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản cùng 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất, cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như Toyota Camry, Honda Accord hay Mazda6. Với sự thay đổi toàn diện từ tên gọi Optima trước đây sang K5, mẫu xe mang đến phong cách thiết kế fastback thể thao, nhiều trang bị tiện nghi cùng hai tùy chọn động cơ xăng.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh KIA K5 cập nhật tháng 10/2026

Dưới đây là mức giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính của các phiên bản KIA K5 tại thị trường trong nước:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) Ưu đãi KIA K5 2.0 Luxury 769 877 862 848 Ưu đãi lên đến 10 triệu đồng KIA K5 2.5 GT-Line 935 1.063 1.044 1.030 -

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực thực tế.

Ngoại thất fastback thể thao và năng động

Bước sang thế hệ mới, KIA K5 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.905 x 1.860 x 1.465 mm, cùng trục cơ sở đạt 2.850 mm và khoảng sáng gầm xe 150 mm. Bán kính vòng quay tối thiểu đạt 5.490 mm giúp xe vận hành linh hoạt trong đô thị.

Mặt trước của xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mũi hổ mở rộng sang hai bên. Cụm đèn chiếu sáng sử dụng bóng LED hiện đại, kết hợp dải đèn ban ngày LED màu hổ phách uốn cong dạng chữ L bao quanh cụm đèn pha. Riêng phiên bản cao cấp nhất được bổ sung công nghệ đèn pha LED Projector.

Thân xe sở hữu các đường gân dập nổi khí động học vuốt dài về sau. Xe trang bị mâm hợp kim đa chấu kích thước 18 inch hai tông màu cùng bộ lốp 235/45R18. Gương chiếu hậu đồng màu thân xe, hỗ trợ chỉnh điện, gập điện tự động và tích hợp đèn báo rẽ.

Phần đuôi xe nổi bật với dải đèn hậu LED thiết kế nối liền mạch theo xu hướng hiện đại. Hệ thống ống xả kép hình thang mạ crom sáng bóng cùng cản sau thể thao hoàn thiện tổng thể cá tính của mẫu sedan cỡ D này.

Nội thất tiện nghi và trải nghiệm khoang lái

Không gian nội thất KIA K5 được thiết kế hiện đại, tập trung vào người lái. Phiên bản cao nhất 2.5 GT-Line sử dụng ghế bọc da tông màu đỏ thể thao, trong khi các phiên bản còn lại trang bị da màu đen tiêu chuẩn.

Khu vực táp-lô được bố trí màn hình đa thông tin Full Digital 12,3 inch liền khối với màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe có vô-lăng 3 chấu bọc da dạng D-cut thể thao tích hợp lẫy chuyển số, màn hình hiển thị trên kính lái HUD và tính năng khởi động từ xa.

Ghế lái của KIA K5 có thể chỉnh điện 10 hướng và tích hợp nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện 6 hướng. Hàng ghế trước có tính năng sưởi và làm mát. Danh sách trang bị tiện nghi còn có hệ thống âm thanh 12 loa Bose cao cấp trên bản Premium và GT-Line (bản Luxury sử dụng 6 loa), sạc không dây, điều hòa tự động với cửa gió cho hàng ghế sau và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

Khả năng vận hành và trang bị an toàn

KIA K5 cung cấp hai tùy chọn cấu hình động cơ xăng đi cùng hệ dẫn động cầu trước:

Động cơ Nu 2.0L MPI: Dung tích 1.998 cc, sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp trên bản Luxury và Premium.

Dung tích 1.998 cc, sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp trên bản Luxury và Premium. Động cơ Theta-III 2.5L GDi: Dung tích 2.499 cc, sản sinh công suất 191 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp trên bản 2.5 GT-Line.

Hệ thống treo trước kiểu MacPherson và treo sau liên kết đa điểm giúp xe đạt độ ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn và nâng cao bao gồm: 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động Auto Hold, cảm biến áp suất lốp, cảm biến đỗ xe trước sau, cảnh báo điểm mù BCW và camera quan sát toàn cảnh AVM.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết KIA K5 2026

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật cơ bản giữa các phiên bản xe KIA K5 đang được phân phối:

Thông số KIA K5 Luxury KIA K5 Premium KIA K5 GT-Line Dài x Rộng x Cao (mm) 4.905 x 1.860 x 1.465 Chiều dài cơ sở (mm) 2.850 Khoảng sáng gầm xe (mm) 150 Động cơ Nu 2.0 MPI Nu 2.0 MPI Theta-III 2.5 GDi Công suất cực đại (mã lực) 150 150 191 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 192 192 246 Hộp số 6AT 6AT 8AT Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) Hệ thống loa 6 loa 12 loa Bose 12 loa Bose Túi khí 6 túi khí

Nhìn chung, KIA K5 là mẫu sedan sở hữu kiểu dáng hiện đại, nhiều trang bị cao cấp vượt trội so với tầm giá cùng tùy chọn động cơ 2.5L mang lại hiệu suất lái ấn tượng. Điểm hạn chế cần lưu ý là thiết kế mui dốc kiểu coupe có thể làm giảm bớt khoảng trống trần xe tại hàng ghế hành khách phía sau.