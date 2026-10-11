Đánh giá chi tiết KIA Seltos 1.5 Turbo GT-Line: Giá lăn bánh và thông số kỹ thuật tại Việt Nam KIA Seltos sở hữu diện mạo hiện đại, tùy chọn động cơ Smartstream 1.5L và 1.5 Turbo cùng gói ADAS cao cấp, có mức giá niêm yết khởi điểm từ 549 triệu đồng.

Phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam luôn chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tên tuổi lớn. Trong bối cảnh đó, KIA Seltos do THACO Auto lắp ráp tại nhà máy Ninh Bình tiếp tục khẳng định vị thế nhờ thiết kế hiện đại, bổ sung nhiều tiện nghi và cải tiến động cơ. Xe mang đến cho người dùng 6 phiên bản với 8 lựa chọn sơn đơn sắc và 4 tùy chọn phối 2 tông màu cá tính.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính KIA Seltos

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết cùng mức giá lăn bánh tạm tính của các phiên bản KIA Seltos tại các địa phương:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) Chương trình ưu đãi KIA Seltos 1.5L AT 549 631 620 606 Ưu đãi lên đến 14 triệu đồng, tặng 1 năm BHVC KIA Seltos 1.5L Deluxe 569 653 642 628 Ưu đãi lên đến 10 triệu đồng KIA Seltos 1.5 Turbo Deluxe 619 709 697 683 Ưu đãi lên đến 15 triệu đồng KIA Seltos 1.5L Luxury 609 698 686 672 Ưu đãi lên đến 13 triệu đồng, tặng 1 năm BHVC KIA Seltos 1.5 Turbo Luxury 665 760 747 733 Ưu đãi lên đến 10 triệu đồng KIA Seltos 1.5L Premium 689 787 774 760 Ưu đãi lên đến 10 triệu đồng

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại riêng tại hệ thống đại lý phân phối.

Ngôn ngữ thiết kế thể thao và khỏe khoắn

KIA Seltos sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.365 x 1.800 x 1.645 mm, tăng 50 mm chiều dài so với phiên bản tiền nhiệm. Chiều dài cơ sở đạt 2.610 mm cùng khoảng sáng gầm xe 190 mm, mang lại sự linh hoạt tối ưu khi vận hành trên các cung đường gồ ghề hay đô thị đông đúc.

Đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt mũi hổ sơn đen bóng trải rộng, kết nối liền mạch cùng hệ thống đèn pha LED hai tầng. Dải đèn xi-nhan đồ họa dòng chảy 3D tạo điểm nhấn sắc sảo. Thân xe dập nổi các đường gân cơ bắp, kết hợp viền mạ crom kéo dài tới trụ C và bộ mâm hợp kim 17 inch cỡ lốp 215/60R17. Đuôi xe hoàn thiện với dải đèn hậu LED lấy cảm hứng từ chòm sao cùng cặp ống xả dạng hình thang thể thao.

Không gian nội thất hiện đại và giàu tiện nghi

Khoang lái của KIA Seltos ứng dụng phong cách bài trí tinh giản, hướng đến người điều khiển. Điểm nhấn trung tâm trên táp-lô là cụm màn hình nối liền Panoramic, tích hợp màn hình đa thông tin Full LCD 10,25 inch cùng màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp. Ghế lái hỗ trợ chỉnh điện tích hợp tính năng làm mát hàng ghế trước hữu ích cho khí hậu nhiệt đới. Các trang bị tiện ích cao cấp khác có thể kể đến như điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử kèm giữ phanh tự động (Auto Hold), màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), lẫy chuyển số vô-lăng, sạc không dây, chìa khóa thông minh khởi động từ xa và cốp đóng mở điện thông minh. Dung tích khoang hành lý đạt 433 lít, đáp ứng tốt nhu cầu chứa đồ cho các chuyến đi dài.

Khả năng vận hành và hệ truyền động

Mẫu SUV đô thị cung cấp hai tùy chọn cấu hình động cơ:

Động cơ Smartstream 1.5L hút khí tự nhiên: Sản sinh công suất tối đa 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Sản sinh công suất tối đa 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Động cơ 1.5L Turbo (bản GT-Line): Sản sinh công suất tối đa 158 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại đạt 253 Nm trong dải tua 1.500–3.500 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

Bên cạnh hệ thống treo trước MacPherson và treo sau thanh cân bằng, xe được tích hợp 3 chế độ lái (Normal, Eco, Sport) cùng 3 chế độ kiểm soát địa hình (Snow, Mud, Sand), giúp xe phản hồi chính xác và linh hoạt trên nhiều dạng địa hình khác nhau.

Công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái

Các trang bị tiêu chuẩn trên xe bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe và camera lùi. Các phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí an toàn.

Đáng chú ý, phiên bản GT-Line sở hữu gói hỗ trợ lái chủ động ADAS với nhiều công nghệ như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh tránh va chạm phía trước, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống đèn pha thích ứng tự động.

Tổng kết ưu và nhược điểm

Nhìn chung, KIA Seltos ghi điểm nhờ diện mạo trẻ trung, khoang cabin rộng rãi hàng đầu phân khúc, nhiều tiện nghi hiện đại cùng động cơ tăng áp bốc và giá bán dễ tiếp cận. Tuy nhiên, vô-lăng trợ lực điện của xe cho cảm giác lái tương đối nhẹ ở dải tốc độ cao và khả năng cách âm môi trường vẫn còn hạn chế nhất định khi di chuyển trên đường trường.