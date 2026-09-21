Đánh giá chi tiết KIA Soluto MT và MT Deluxe: Mẫu sedan thực dụng, tối ưu chi phí lăn bánh KIA Soluto tạo ưu thế cạnh tranh nhờ mức giá từ 345 triệu đồng, cốp sau rộng 475 lít cùng khối động cơ Kappa 1.4L vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

KIA Soluto là mẫu sedan cỡ nhỏ được Thaco lắp ráp trong nước, định vị ở khoảng giữa phân khúc A và B. Hướng trực tiếp đến nhóm khách hàng mua xe lần đầu, các gia đình nhỏ và giới kinh doanh dịch vụ vận tải, Soluto tạo sức hút bằng mức giá khởi điểm thấp nhất phân khúc, thậm chí cạnh tranh sòng phẳng với các dòng xe hạng A như VinFast Fadil hay Honda Brio.

Tại thị trường Việt Nam, dòng sedan này cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ sừng sỏ như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City và Mitsubishi Attrage. Mẫu xe mang đến 5 tùy chọn màu sắc ngoại thất gồm: Trắng (Clear White), Đen (Aurora Black Pearl), Đỏ (Marcato Red), Bạc (Titanium Silver) và Xanh lam (Blue Stream).

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tham khảo

Bước sang tháng 9/2026, dòng xe nhận chương trình ưu đãi giá trị lên đến 46 triệu đồng tùy phiên bản. Chi phí lăn bánh tạm tính tại các địa phương được tổng hợp chi tiết dưới đây:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/TP khác (triệu đồng) Ưu đãi KIA Soluto MT 345 402 395 381 Ưu đãi lên đến 46 triệu đồng KIA Soluto MT Deluxe 375 436 428 414 Ưu đãi lên đến 46 triệu đồng

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực cũng như trang bị thực tế của từng xe.

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của KIA Soluto

Dưới đây là các thông số kỹ thuật cơ bản được công bố từ nhà sản xuất:

Hạng mục Thông số kỹ thuật Kiểu dáng Sedan 5 chỗ Kích thước dài x rộng x cao 4.300 x 1.700 x 1.460 mm Chiều dài cơ sở 2.570 mm Khoảng sáng gầm 150 mm Trọng lượng không tải 1.036 kg Dung tích khoang hành lý 475 lít Động cơ Kappa 1.4L Dual – CVVT (1.368 cc) Công suất cực đại 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút Hộp số Sàn 5 cấp (5MT) hoặc Tự động 4 cấp (4AT) Hệ thống treo trước / sau McPherson / Thanh xoắn Hệ thống phanh trước / sau Đĩa / Tang trống hoặc Đĩa / Đĩa Dung tích bình xăng 43 lít Mức tiêu thụ nhiên liệu (đường cao tốc) 4,2–5,3 lít/100 km Mức tiêu thụ nhiên liệu (đô thị) 6,7–8,3 lít/100 km Trang bị an toàn cốt lõi Hệ thống phanh ABS, EBD, 2 túi khí

Ngoại hình thực dụng mang dấu ấn đặc trưng

KIA Soluto sở hữu kích thước tổng thể cân đối với chiều dài, rộng, cao lần lượt 4.300 x 1.700 x 1.460 mm và trục cơ sở 2.570 mm. Thiết kế đầu xe duy trì lưới tản nhiệt mũi hổ quen thuộc, kết hợp cụm đèn chiếu sáng halogen chóa phản xạ bo tròn truyền thống.

Khu vực thân xe tạo điểm nhấn bằng bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 14 inch. Tay nắm cửa mạ crom sáng bóng xuất hiện trên bản cao cấp, trong khi bản tiêu chuẩn sử dụng tay nắm cửa đồng màu. Riêng hai bản Deluxe được bổ sung gương chiếu hậu gập điện và tính năng mở cốp sau bằng nút bấm tiện lợi.

Không gian cabin tối ưu hóa sự thoải mái

Khoang nội thất của xe hướng trọn vẹn đến tính công năng với cách bố trí trực quan. Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng ghế bọc da. Hàng ghế sau được thiết kế công thái học tốt với độ ngả lưng lên tới 99 độ, tích hợp tựa tay trung tâm cùng 3 vị trí tựa đầu có thể điều chỉnh độ cao linh hoạt.

Bảng táp-lô trang bị vô-lăng 3 chấu thể thao tích hợp phím điều khiển, cụm đồng hồ cơ kết hợp màn hình LCD nhỏ hiển thị thông tin vận hành. Khu vực giải trí trung tâm nổi bật với màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto cùng hệ thống âm thanh 6 loa.

Hiệu năng động cơ và công nghệ an toàn

Cung cấp sức mạnh cho KIA Soluto là khối động cơ xăng Kappa 1.4L 4 xi-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút. Tùy chọn hộp số gồm bản số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, kết hợp cùng hệ thống lái trợ lực điện MDPS giúp việc điều khiển trong đô thị trở nên nhẹ nhàng.

Về nền tảng an toàn, bộ khung gầm xe được gia cố bằng thép cường độ cao AHSS. Danh sách trang bị bảo vệ hành khách bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, tính năng tự động khóa cửa khi xe di chuyển và 2 túi khí bảo vệ.

Nhìn chung, KIA Soluto vẫn là phương án đầu tư kinh tế sáng giá nhờ giá bán dễ tiếp cận, khoang hành lý 475 lít rộng rãi và mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ từ 4,2 lít/100 km trên đường trường. Dù công suất động cơ ở mức vừa phải và danh sách trang bị chỉ dừng ở mức cơ bản, mẫu xe này hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển thực tế hàng ngày.