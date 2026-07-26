Đánh Giá Chi Tiết KIA Sportage 2026: Nâng Cấp Công Nghệ, Thiết Kế Đột Phá Và Giá Bán KIA Sportage 2026 tái lập vị thế phân khúc CUV hạng C với diện mạo Opposites United cá tính, khoang cabin màn hình đôi hiện đại cùng hệ thống trợ lái ADAS nâng cấp.

Trải qua nhiều nâng cấp mang tính cách mạng, KIA Sportage 2026 thuộc thế hệ thứ 5 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc Crossover hạng C tại Việt Nam. Xe sở hữu kích thước vượt trội, thiết kế Opposites United ấn tượng, đi cùng danh sách trang bị công nghệ hiện đại và đa dạng tùy chọn động cơ.

Giá niêm yết và ưu đãi KIA Sportage 2026 mới nhất

Bên cạnh các ưu thế về trang bị, chính sách giá bán linh hoạt cũng giúp mẫu xe gia tăng sức cạnh tranh. Trong tháng 7/2026, KIA áp dụng chương trình ưu đãi hấp dẫn với giá trị lên tới 50 triệu đồng cho khách hàng mua xe Sportage. Mẫu CUV này được lắp ráp trong nước với 5 phiên bản cùng 8 tùy chọn màu sắc ngoại thất phong phú.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh tạm tính Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh tạm tính TP.HCM (triệu đồng) Chương trình ưu đãi KIA Sportage 2.0G Premium 819 933 917 Ưu đãi lên đến 50 triệu đồng KIA Sportage 2.0G Signature 929 1.056 1.038 Ưu đãi lên đến 30 triệu đồng KIA Sportage 1.6T Signature AWD 1.009 1.146 1.126 Ưu đãi lên đến 30 triệu đồng

*Lưu ý: Giá lăn bánh mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực.

Ngôn ngữ thiết kế Opposites United sắc sảo

KIA Sportage 2026 sở hữu kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là 4.660 x 1.865 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm và khoảng sáng gầm 190 mm. Thông số này giúp chiếc xe tạo được bộ khung bề thế và khoang cabin rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Đầu xe ấn tượng với lưới tản nhiệt mũi hổ hai tầng độc đáo, kết hợp cụm đèn pha công nghệ Matrix LED sắc nét được bao quanh bởi dải định vị ban ngày hình boomerang. Thân xe thể hiện nét thể thao nhờ đường gân dập nổi kéo dài, bộ mâm hợp kim kích thước 18–19 inch tạo hình lốc xoáy cùng gương chiếu hậu đặt rời cột A giúp tối ưu tầm quan sát.

Khoang cabin số hóa & Tiện nghi cao cấp

Đặc biệt, không gian nội thất của KIA Sportage 2026 gây ấn tượng mạnh nhờ lối thiết kế giàu tính công nghệ. Điểm nhấn trung tâm trên táp-lô là cụm màn hình đôi cong tràn viền 12,3 inch tích hợp bản đồ dẫn đường, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và hệ thống 8 loa Harman Kardon cao cấp.

Toàn bộ ghế ngồi được bọc da chất lượng cao, trong đó ghế lái hỗ trợ chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí tích hợp tính năng sưởi và làm mát. Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 591 lít và có thể linh hoạt mở rộng lên 1.829 lít khi gập hàng ghế thứ hai.

Động cơ đa dạng và khả năng vận hành

Ngoài ra, KIA Sportage 2026 mang đến 3 tùy chọn cấu hình động cơ Smartstream đáp ứng đa dạng nhu cầu vận hành:

Động cơ Xăng 2,0L: Công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Động cơ Xăng tăng áp 1,6L T-GDi: Công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Động cơ Diesel 2,0L: Công suất 184 mã lực, mô-men xoắn cực đại 416 Nm, đi cùng hộp số tự động 8 cấp.

Công nghệ an toàn chủ động ADAS

Về mặt an toàn, KIA Sportage 2026 được trang bị gói hỗ trợ người lái ADAS tiên tiến. Xe tích hợp hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (FCA), cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, camera 360 độ và hệ thống 6 túi khí an toàn tiêu chuẩn.

Thông số kỹ thuật tổng quan KIA Sportage 2026

Thông số KIA Sportage 2.0G KIA Sportage 2.0D KIA Sportage 1.6T AWD Kích thước (D x R x C) 4.660 x 1.865 x 1.700 mm 4.660 x 1.865 x 1.700 mm 4.660 x 1.865 x 1.700 mm Chiều dài cơ sở 2.755 mm 2.755 mm 2.755 mm Khoảng sáng gầm 190 mm 190 mm 190 mm Động cơ Smartstream 2.0G Smartstream 2.0D Smartstream 1.6 T-GDi Công suất cực đại 154 mã lực 184 mã lực 178 mã lực Mô-men xoắn cực đại 192 Nm 416 Nm 265 Nm Hộp số Tự động 6 cấp Tự động 8 cấp Ly hợp kép 7 cấp Hệ dẫn động Cầu trước FWD Cầu trước FWD 4 bánh AWD Túi khí 6 túi khí 6 túi khí 6 túi khí

Tóm lại, KIA Sportage 2026 là lựa chọn rất đáng cân nhắc trong phân khúc CUV 5 chỗ nhờ sự toàn diện từ phong cách thiết kế, công nghệ tiện nghi đến các trang bị an toàn hiện đại.