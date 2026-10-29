Đánh giá chi tiết MacBook Pro M5 Pro và M5 Max: Đột phá với màn hình PROLED cùng cảm ứng Touch MacBook Pro thế hệ mới tích hợp chip M5 Pro và M5 Max mạnh mẽ, nâng cấp công nghệ màn hình PROLED XDR tandem OLED, hỗ trợ cảm ứng và thời lượng pin đạt tới 24 giờ.

Apple vừa chính thức ra mắt thế hệ MacBook Pro 14 inch và 16 inch hoàn toàn mới, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng về cả phần cứng lẫn trải nghiệm tương tác. Thiết bị mang đến cấu trúc hiển thị tân tiến, sức mạnh tính toán tối ưu cho trí tuệ nhân tạo và lần đầu tiên hỗ trợ thao tác cảm ứng trực tiếp trên màn hình máy tính xách tay của hãng.

Apple ra mắt các mẫu MacBook Pro đầu tiên dùng màn hình OLED. Nguồn ảnh: Apple.com

Công nghệ hiển thị PROLED XDR tandem OLED

Điểm nâng cấp đáng giá nhất trên dòng MacBook Pro thế hệ mới là màn hình PROLED XDR sử dụng công nghệ tandem OLED. Nhờ ứng dụng hai lớp điểm ảnh tự phát sáng xếp chồng, tấm nền mới khắc phục triệt để các nhược điểm cố hữu của màn hình mini-LED truyền thống, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng quầng sáng (blooming) xung quanh các vùng chi tiết có độ tương phản cao.

Hệ thống hiển thị đạt độ sáng đỉnh 2.000 nits cho cả nội dung SDR lẫn HDR, đi kèm tỷ lệ tương phản ấn tượng 10.000.000:1. Về khả năng tái tạo màu sắc, màn hình đáp ứng trọn vẹn dải màu rộng P3, Adobe RGB và đạt độ bao phủ hơn 80% không gian màu Rec. 2020 phục vụ giới dựng phim và thiết kế chuyên nghiệp. Công nghệ ProMotion hỗ trợ tần số quét thích ứng linh hoạt từ 10Hz đến 120Hz. Ngoài ra, Apple còn cung cấp tùy chọn mặt kính Nano-texture nhằm triệt tiêu độ chói khi làm việc ngoài trời hoặc phòng có cường độ sáng phức tạp.

Tấm nền OLED của các mẫu MacBook Pro mới cho chất lượng hiển thị tuyệt vời. Nguồn ảnh: Apple.com

Trải nghiệm tương tác cảm ứng Touch và Dynamic Island

Lần đầu tiên trên hệ sinh thái máy Mac, tính năng cảm ứng Touch được tích hợp trực tiếp vào màn hình hiển thị. Cảm biến nhận diện cử chỉ được đặt sâu dưới tấm nền giúp giảm độ trễ phản hồi, cho phép các thao tác cuộn trang, phóng to thu nhỏ và kéo thả tệp diễn ra trực quan. Để đảm bảo độ vững chắc khi người dùng thao tác bằng tay, cấu trúc bản lề máy đã được tái thiết kế hoàn toàn.

MacBook Pro mới được tích hợp cảm ứng Touch. Nguồn ảnh: Apple.com

Đồng thời, hệ điều hành macOS 27 Golden Gate đưa khu vực Dynamic Island và tính năng Hoạt động trực tiếp (Live Activities) lên thanh trạng thái. Tiện ích này giúp người dùng dễ dàng theo dõi tiến độ công việc, cuộc gọi đến hoặc tiến trình truyền tệp AirDrop mà không làm gián đoạn không gian làm việc chính. Các bộ công cụ chuyên môn cao như Final Cut Pro, DaVinci Resolve, Adobe Lightroom và Blender đều nhận bản cập nhật tương thích hoàn hảo với thao tác cảm ứng này.

Sức mạnh tính toán từ bộ đôi vi xử lý M5 Pro và M5 Max

Hiệu năng cốt lõi của máy được cung cấp bởi hai con chip xử lý Apple M5 Pro và M5 Max. Điểm cải tiến kỹ thuật nổi bật nằm ở bộ tăng tốc Neural Accelerator tích hợp trực tiếp vào từng lõi GPU, phối hợp cùng kiến trúc Dynamic Caching và công nghệ dò tia (ray tracing) thế hệ thứ ba. Cấu hình này giúp tăng tốc vượt bậc các tiến trình trí tuệ nhân tạo cục bộ, đặc biệt là việc vận hành mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và dựng hình không gian 3D phức tạp.

MacBook Pro mới dùng chip M5 Pro và M5 Max mạnh mẽ. Nguồn ảnh: Apple.com

Dòng máy hỗ trợ cấu hình bộ nhớ thống nhất tối đa lên đến 128GB cùng ổ cứng SSD dung lượng cực đại 16TB. Băng thông bộ nhớ mở rộng giúp các nhà phát triển phần mềm, lập trình viên và nghệ sĩ kỹ xảo xử lý đồng thời các chuỗi tập dữ liệu khổng lồ với độ mượt mà cao.

Thiết kế khung vỏ tối ưu, âm thanh và kết nối chuẩn mới

MacBook Pro thế hệ này được tinh chỉnh mỏng nhẹ hơn đáng kể. Phiên bản 14 inch có trọng lượng 1,38 kg (nhẹ hơn 226 g) và mỏng hơn 0,5 mm. Phiên bản 16 inch có khối lượng 1,82 kg (nhẹ hơn 317 g), mỏng hơn gần 1 mm, đồng thời viền màn hình vát mỏng nâng diện tích hiển thị thực tế lên mức 16.3 inch. Hệ thống tản nhiệt mới được định tuyến luồng khí xả cách xa cụm màn hình, duy trì độ mát mẻ khi máy chịu tải liên tục.

MacBook Pro mới có 2 phiên bản kích thước để người dùng lựa chọn. Nguồn ảnh: Apple.com

Chất lượng âm thanh được nâng cấp với cụm sáu loa ngoài tái thiết kế củ loa trầm, tăng cường dải bass sâu hơn 50% cùng hỗ trợ Dolby Atmos và Spatial Audio. Về mặt ngoại vi, thiết bị sở hữu 3 cổng Thunderbolt 5, cổng sạc MagSafe, cổng HDMI, khe cắm thẻ nhớ SDXC và giắc âm thanh 3.5mm. Kết nối không dây được đảm nhiệm bởi chip N1 tân tiến, hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. Thời lượng sử dụng thực tế đạt tới 24 giờ liên tục, tích hợp công nghệ sạc nhanh nạp 50% pin chỉ trong vòng 30 phút.

Bảng giá niêm yết các phiên bản tại Việt Nam

Các phiên bản tiêu chuẩn của dòng máy tính xách tay mới được công bố mức giá mở bán cụ thể như sau:

Kích thước màn hình Phiên bản vi xử lý Giá niêm yết chính thức 14 inch Apple M5 Pro 79.990.000 đồng 16 inch Apple M5 Pro 92.990.000 đồng 14 inch Apple M5 Max 123.990.000 đồng 16 inch Apple M5 Max 130.990.000 đồng

Dòng máy MacBook Pro mới mang lại bước nhảy vọt toàn diện về công nghệ tấm nền tandem OLED, khả năng xử lý đồ họa chuyên sâu và tiện ích cảm ứng, đáp ứng tối đa nhu cầu của giới chuyên nghiệp sáng tạo kỹ thuật số.