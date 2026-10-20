Đánh giá chi tiết mẫu xe MG ZS STD+ và LUX+: SUV đô thị thực dụng nhập Thái Lan giá hấp dẫn MG ZS tạo sức hút trong phân khúc SUV cỡ B nhờ mức giá từ 518 triệu đồng, trang bị tiện nghi phong phú và ưu đãi lệ phí trước bạ cùng lãi suất trong tháng 10.

MG ZS là mẫu SUV đô thị thuộc phân khúc xe gầm cao hạng B, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Honda HR-V, Kia Seltos và Ford EcoSport tại thị trường Việt Nam. Kể từ khi chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu crossover này đã nâng cao sức cạnh tranh nhờ hoàn thiện trang bị và duy trì tầm giá tiếp cận dễ chịu.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tham khảo xe MG ZS

Hiện nay, MG ZS được phân phối với các phiên bản cùng 4 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm Trắng, Đỏ, Đen và Bạc. Trong tháng 10/2026, các chương trình hỗ trợ phí trước bạ và gói lãi suất vay mang lại mức giảm chi phí đáng kể cho người mua xe.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Ưu đãi áp dụng xe sản xuất năm 2025 MG ZS 1.5 STD+ 518 602 591 572 Tặng lệ phí trước bạ trị giá 52 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất vay 0% trong 12 tháng đầu tương đương 33 triệu đồng MG ZS 1.5 2WD LUX+ 588 680 668 649 Tặng lệ phí trước bạ trị giá 58 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất vay 0% trong 12 tháng đầu tương đương 38 triệu đồng

Mức giá lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào địa phương đăng ký cũng như trang bị thực tế của từng xe.

Ngoại hình trẻ trung với nhiều chi tiết hiện đại

MG ZS sở hữu kích thước tổng thể với chiều dài 4.314 mm (phiên bản cập nhật theo bảng thông số đạt 4.323 mm), chiều rộng 1.809 mm, chiều cao 1.648 mm (hoặc 1.653 mm tùy phiên bản) cùng chiều dài cơ sở 2.585 mm và khoảng sáng gầm xe 170 mm. Tỷ lệ này tạo nên một diện mạo gọn gàng, phù hợp cho việc xoay xở trong đô thị.

Khu vực đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt 3D phủ sơn đen bóng, kết hợp cùng đường viền mạ crom khỏe khoắn. Hệ thống đèn chiếu sáng nâng cấp lên công nghệ LED Projector Headlight tự động đi kèm dải đèn định vị ban ngày hình móc câu sắc sảo. Cụm đèn sương mù phía dưới cũng được tinh chỉnh để tạo điểm nhấn hiện đại hơn.

Thân xe nổi bật với bộ mâm hợp kim 17 inch họa tiết cánh hoa trên bản LUX+ (lốp 215/55R17), trong khi các bản thấp hơn sử dụng mâm 16 inch (lốp 215/60R16). Phía sau đuôi xe, cụm đèn hậu LED dạng khói mờ kết hợp cản sau thiết kế khí động học cùng cặp ống xả giả giúp tổng thể chiếc xe trông cân đối và thể thao.

Khoang nội thất rộng rãi và tiện nghi thực dụng

Không gian nội thất của MG ZS hướng tới phong cách tối giản và thực dụng. Vị trí trung tâm bảng táp-lô được bố trí màn hình cảm ứng 10,1 inch đặt cao, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng bọc da vát đáy dạng D-Cut thể thao tích hợp phím điều khiển, kết hợp cụm đồng hồ hiển thị đa thông tin dạng màn hình màu.

Bên cạnh đó, hệ thống điều hòa trên xe được thiết kế liền mạch theo dải ngang tinh tế, tích hợp chức năng lọc bụi mịn PM2.5. Hàng ghế thứ hai có sẵn cửa gió điều hòa riêng biệt, bảo đảm khả năng làm mát đồng đều cho toàn bộ không gian chở khách.

Ghế ngồi bọc da toàn bộ, trong đó ghế lái trên phiên bản cao cấp có tính năng chỉnh điện 6 hướng. Không gian hàng ghế sau mang lại cảm giác ngồi thoải mái cho hành khách nhờ sàn xe phẳng và khoảng để chân hợp lý, khoang hành lý đạt thể tích 359 lít đáp ứng tốt nhu cầu chứa đồ thông dụng.

Động cơ 1.5L và khả năng vận hành

Dưới nắp ca-pô, MG ZS được trang bị khối động cơ xăng DOHC 4 xi-lanh NSE dung tích 1.498 cc, sản sinh công suất tối đa 112 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 150 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT có chế độ thể thao với 8 cấp số giả lập.

Xe hỗ trợ 3 chế độ lái bao gồm Thông thường, Đô thị và Thể thao đi kèm hệ thống trợ lực lái điện. Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố trên đường hỗn hợp dao động từ 6,3 đến 6,59 lít/100 km tùy phiên bản, tiêu thụ trong đô thị từ 7,61 đến 8,2 lít/100 km và ngoài đô thị từ 5,3 đến 6,4 lít/100 km.

Trang bị an toàn và bảng thông số kỹ thuật

Hệ thống an toàn trên MG ZS được trang bị đầy đủ các tính năng cơ bản như chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, phanh tay điện tử kèm tính năng giữ phanh tự động và kiểm soát hành trình (Cruise Control). Tùy phiên bản, xe sẽ có từ 2, 4 đến 6 túi khí cùng cảm biến lùi hoặc camera 360 độ.

Thông số kỹ thuật MG ZS STD+ MG ZS COM+ MG ZS LUX+ Kích thước D x R x C (mm) 4.323 x 1.809 x 1.653 4.323 x 1.809 x 1.653 4.323 x 1.809 x 1.653 Chiều dài cơ sở (mm) 2.585 2.585 2.585 Khoảng sáng gầm (mm) 170 170 170 Dung tích khoang hành lý (L) 359 359 359 Động cơ Xăng 1.5L DOHC Xăng 1.5L DOHC Xăng 1.5L DOHC Công suất cực đại (hp/rpm) 112 / 6.000 112 / 6.000 112 / 6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) 150 / 4.500 150 / 4.500 150 / 4.500 Hộp số CVT (giả lập 8 cấp) CVT (giả lập 8 cấp) CVT (giả lập 8 cấp) Hệ dẫn động Cầu trước (2WD) Cầu trước (2WD) Cầu trước (2WD) Hệ thống treo (Trước / Sau) MacPherson / Thanh xoắn MacPherson / Thanh xoắn MacPherson / Thanh xoắn Cửa sổ trời toàn cảnh Không Không Có Số túi khí 2 túi khí 4 túi khí 6 túi khí

Đánh giá chung

MG ZS là lựa chọn đáng cân nhắc với mức giá bán dễ tiếp cận, thiết kế hiện đại, khoang nội thất rộng rãi và danh sách tiện nghi dồi dào trong tầm tiền. Tuy nhiên, khả năng cách âm của xe chưa thật sự ấn tượng và sức mạnh động cơ 112 mã lực chỉ dừng ở mức vừa đủ dùng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày thay vì mang lại cảm giác lái phấn khích.