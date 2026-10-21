Đánh giá chi tiết mẫu xe Toyota Fortuner 2026: Giá lăn bánh cùng các nâng cấp công nghệ mới Toyota Fortuner 2026 mang đến nhiều cải tiến về tiện nghi, chuẩn khí thải Euro 5 cùng gói an toàn TSS hiện đại, sở hữu giá bán niêm yết từ 1,055 đến 1,395 tỷ đồng.

Toyota Fortuner 2026 là mẫu SUV cỡ trung 7 chỗ được xây dựng trên nền tảng khung gầm chung với bán tải Toyota Hilux, cung cấp các tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc hai cầu bán thời gian. Bước sang phiên bản mới, mẫu xe này tiếp tục khẳng định vị thế nhờ lược bỏ bản số sàn, điều chỉnh mức giá niêm yết giảm từ 63 đến 120 triệu đồng so với trước đây, đồng thời trang bị thêm các tiện ích hiện đại và nâng cấp tiêu chuẩn khí thải.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Toyota Fortuner 2026

Mức giá lăn bánh của Toyota Fortuner có sự chênh lệch tùy theo từng địa phương do mức áp dụng lệ phí trước bạ và phí đăng ký biển số. Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính tham khảo:

Phiên bản Loại nhiên liệu Giá niêm yết (tỷ đồng) Lăn bánh Hà Nội (tỷ đồng) Lăn bánh TP.HCM (tỷ đồng) Lăn bánh tỉnh/TP khác (tỷ đồng) Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 Dầu 1,055 1,198 1,176 1,163 Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 Legender Dầu 1,185 1,343 1,319 1,306 Toyota Fortuner 2.8 AT 4x4 Legender Dầu 1,350 1,528 1,501 1,487 Toyota Fortuner 2.7 AT 4x2 Xăng 1,155 1,310 1,286 1,273 Toyota Fortuner 2.7 AT 4x2 Legender Xăng 1,290 1,461 1,435 1,421 Toyota Fortuner 2.7 AT 4x4 Xăng 1,395 1,578 1,550 1,537

Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi thực tế tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị của từng xe. Tùy chọn sơn ngoại thất trắng ngọc trai có giá cao hơn 8 triệu đồng.

Thiết kế ngoại thất khỏe khoắn đậm chất SUV

Về diện mạo, Toyota Fortuner 2026 duy trì ngôn ngữ thiết kế cơ bắp với những đường gân dập nổi sắc nét. Mặt ca-lăng nổi bật với lưới tản nhiệt họa tiết lượn sóng, kết hợp cụm đèn chiếu sáng full-LED gồm đèn pha, đèn định vị ban ngày và đèn sương mù trước. Tất cả các phiên bản đều sở hữu hệ thống đèn pha tự động bật/tắt, cân bằng góc chiếu tự động cùng tính năng đèn chờ dẫn đường tiện lợi.

Thân xe tạo điểm nhấn với bộ mâm đúc hợp kim kích thước 17 inch hoặc 18 inch phối hai tông màu đen và bạc thể thao. Gương chiếu hậu đồng màu thân xe, hỗ trợ chỉnh điện, gập điện và tích hợp dải xi-nhan LED. Đặc biệt, phiên bản Legender mang phong cách cá tính hơn nhờ bổ sung thêm tùy chọn phối nóc đen tương phản cùng hệ thống đèn sương mù phía sau.

Không gian cabin rộng rãi cùng tiện nghi nâng cấp

Nội thất của Fortuner 2026 tiếp tục tối ưu hóa sự thoải mái cho 7 vị trí ngồi. Toàn bộ ghế ngồi bọc da cao cấp, trong đó ghế lái và ghế hành khách phía trước đều tích hợp chỉnh điện 8 hướng. Vô lăng thiết kế 3 chấu bọc da, ốp gỗ mạ bạc, chỉnh tay 4 hướng và tích hợp đầy đủ các phím chức năng cùng lẫy chuyển số thể thao.

Điểm nâng cấp đáng giá trên hai phiên bản Legender là màn hình cảm ứng trung tâm được nâng lên kích thước 9 inch (thay vì 8 inch như bản tiêu chuẩn), hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Xe trang bị điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió điều hòa phủ đến từng vị trí ngồi và đi kèm ngăn làm mát đồ uống tiện dụng.

Hiệu năng vận hành và thông số kỹ thuật chi tiết

Toyota Fortuner 2026 mang đến 3 tùy chọn động cơ đáp ứng đa dạng nhu cầu vận hành của người dùng:

Động cơ dầu 2.4L (2GD-FTV): Cho công suất tối đa 147 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại dải tua 1.600 vòng/phút.

Cho công suất tối đa 147 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại dải tua 1.600 vòng/phút. Động cơ xăng 2.7L (2TR-FE): Cho công suất 164 mã lực tại 5.200 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 245 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Cho công suất 164 mã lực tại 5.200 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 245 Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ dầu 2.8L (1GD-FTV): Sản sinh công suất 201 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 500 Nm tại 1.600 vòng/phút.

Đáng chú ý, toàn bộ các phiên bản máy dầu đều đã được tinh chỉnh để đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 khắt khe hơn, giúp tối ưu hiệu quả đốt cháy nhiên liệu và giảm phát thải ra môi trường.

Thông số kỹ thuật Fortuner 2.4 4x2 AT Fortuner 2.4 4x2 AT Legender Fortuner 2.7 4x2 AT Fortuner 2.7 4x4 AT Fortuner 2.8 4x4 AT Legender Kích thước D x R x C (mm) 4.795 x 1.855 x 1.835 4.795 x 1.855 x 1.835 4.795 x 1.855 x 1.835 4.795 x 1.855 x 1.835 4.795 x 1.855 x 1.835 Chiều dài cơ sở (mm) 2.745 2.745 2.745 2.745 2.745 Khoảng sáng gầm xe (mm) 279 279 279 279 279 Hộp số Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động Hệ dẫn động Cầu sau Cầu sau Cầu sau Hai cầu bán thời gian Hai cầu bán thời gian Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Mức tiêu hao kết hợp (lít/100 km) 7,63 8,28 11,2 11,1 8,63

Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense

Bên cạnh các trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), cân bằng điện tử (VSC) và kiểm soát lực kéo (TRC), Toyota trang bị thêm gói công nghệ hỗ trợ lái Toyota Safety Sense trên phiên bản Fortuner 2.8L. Gói an toàn này tích hợp cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường và hệ thống điều khiển hành trình chủ động, tăng cường sự an tâm khi di chuyển trên đường trường.

Đánh giá chung

Toyota Fortuner 2026 tiếp tục là sự lựa chọn an tâm trong phân khúc SUV cỡ trung nhờ thiết kế bền dáng, động cơ bền bỉ cùng hệ thống phụ tùng dễ tiếp cận với chi phí dịch vụ hợp lý. Mặc dù trọng tâm cao của khung gầm rời đòi hỏi người lái phải làm quen ở dải tốc độ lớn, việc bổ sung trang bị an toàn chủ động và chuẩn khí thải mới giúp mẫu SUV Nhật Bản duy trì năng lực cạnh tranh mạnh mẽ trước các đối thủ cùng tầm giá.