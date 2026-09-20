Đánh giá chi tiết Mazda CX-30 2026 bản Luxury và Premium: Giá lăn bánh cùng thông số kỹ thuật Mazda CX-30 2026 định vị tại phân khúc SUV đô thị B+ với động cơ 2.0L mạnh mẽ, gói an toàn i-Activsense cao cấp và giá bán khởi điểm từ 699 triệu đồng.

Mazda CX-30 là mẫu SUV đô thị sở hữu nhiều đường nét tương đồng với đàn anh CX-5 nhưng mang kiểu dáng nhỏ gọn và phong cách thể thao đậm nét hơn. Mẫu xe này hướng trực tiếp đến nhóm khách hàng tìm kiếm một phương tiện gầm cao linh hoạt, thiết kế thời thượng cùng mức chi phí dễ tiếp cận hơn so với phân khúc C-SUV.

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Mazda CX-30 phân phối tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản gồm 2.0L Luxury và 2.0L Premium, đi cùng 3 lựa chọn màu sơn ngoại thất: đỏ, xanh và trắng. Mẫu xe được xếp vào phân khúc SUV cỡ B+, cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như Toyota Corolla Cross, KIA Seltos, Hyundai Kona và Honda HR-V.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Mazda CX-30 tháng 9/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết cùng mức giá lăn bánh tạm tính của các phiên bản Mazda CX-30 được cập nhật trong tháng 9/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Mazda CX-30 2.0L Luxury 699 799 785 771 Mazda CX-30 2.0L Premium 749 855 840 826

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi giảm giá tại hệ thống đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Bảng thông số kỹ thuật Mazda CX-30 2026

Cả hai phiên bản Luxury và Premium chia sẻ chung nền tảng khung gầm, hệ truyền động nhưng có sự khác biệt về trọng lượng cùng danh sách trang bị hỗ trợ người lái:

Thông số kỹ thuật Mazda CX-30 2.0L Luxury Mazda CX-30 2.0L Premium Kích thước tổng thể DxRxC (mm) 4.395 x 1.795 x 1.540 4.395 x 1.795 x 1.540 Chiều dài cơ sở (mm) 2.655 2.655 Khoảng sáng gầm xe (mm) 175 175 Bán kính quay vòng tối thiểu (m) 5,3 5,3 Trọng lượng không tải (kg) 1.441 1.452 Trọng lượng toàn tải (kg) 1.936 1.936 Thể tích khoang hành lý (lít) 430 - 1.406 430 - 1.406 Dung tích bình nhiên liệu (lít) 51 51 Động cơ Skyactiv-G 2.0L Skyactiv-G 2.0L Dung tích xy-lanh (cc) 1.988 1.988 Công suất tối đa (mã lực / vòng/phút) 153 / 6.000 153 / 6.000 Mô-men xoắn tối đa (Nm / vòng/phút) 200 / 4.000 200 / 4.000 Hộp số & Hệ dẫn động Tự động 6 cấp (6AT) / Cầu trước (FWD) Tự động 6 cấp (6AT) / Cầu trước (FWD) Hệ thống treo trước / sau Độc lập McPherson / Thanh xoắn Độc lập McPherson / Thanh xoắn Thông số lốp & Kích thước mâm 215/55 R18, mâm 18 inch 215/55 R18, mâm 18 inch Gói an toàn cao cấp i-Activsense Không trang bị Trang bị tiêu chuẩn

Ngôn ngữ thiết kế KODO tinh giản và phong cách thể thao

Mazda CX-30 2026 ứng dụng triết lý thiết kế KODO thế hệ mới theo quan điểm mỹ thuật “Less is more”. Ngoại thất xe lược bỏ tối đa các chi tiết rườm rà, tập trung vào những bề mặt uốn lượn mượt mà để tạo hiệu ứng ánh sáng bắt mắt khi di chuyển.

Khu vực đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt dạng tổ ong phủ sơn đen bóng, viền crôm cánh chim đặc trưng vuốt dài nâng đỡ cụm đèn pha LED mỏng nét. Logo thương hiệu dạng 3D nằm ở trung tâm tạo điểm nhấn hiện đại cho mặt ca-lăng.

Thân xe sở hữu các đường gân dập nổi cơ bắp kết hợp bộ mâm đúc hợp kim nhôm 18 inch tạo hình cánh hoa 5 chấu kép. Khu vực cột D được vuốt xuôi về phía đuôi theo phong cách coupe, vừa tạo diện mạo thể thao vừa tối ưu tính khí động học cho xe.

Đuôi xe được hoàn thiện theo cấu trúc đối xứng vững chãi, nhấn mạnh trọng tâm đầm chắc của một dòng xe gầm cao. Cụm đèn hậu LED dạng elip kéo dài mang lại nhận diện thị giác sắc sảo vào ban đêm.

Không gian nội thất chỉn chu và giàu tiện nghi

Khoang lái của Mazda CX-30 2026 thể hiện rõ định hướng tiệm cận phân khúc xe sang. Bề mặt táp-lô được thiết kế tối giản, bọc da mềm kết hợp những đường chỉ may tương phản tỉ mỉ. Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí kích thước 8,8 inch hỗ trợ đầy đủ các kết nối Apple CarPlay, Android Auto, USB và Bluetooth.

Vô-lăng 3 chấu thể thao bọc da tích hợp lẫy chuyển số và các phím bấm điều khiển tiện ích. Phía sau kính lái là màn hình hiển thị thông tin vận hành HUD màu sắc nét, giúp người lái dễ dàng nắm bắt tốc độ mà không bị phân tâm.

Hệ thống tiện nghi trên xe bao gồm điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh tự động Auto Hold, cốp đóng/mở điện thông minh, cửa sổ trời và gương chiếu hậu chống chói tự động có nhớ vị trí theo ghế lái.

Khả năng vận hành và hiệu suất động cơ Skyactiv-G

Cung cấp sức mạnh cho cả hai phiên bản Mazda CX-30 2026 là cỗ máy xăng 4 xy-lanh Skyactiv-G 2.0L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 153 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút. Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống trục bánh trước qua hộp số tự động 6 cấp.

Khối động cơ này kết hợp hài hòa với hệ thống kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control (GVC) giúp tối ưu độ ổn định thân xe khi vào cua, đồng thời tính năng ngắt động cơ tạm thời i-stop hỗ trợ cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu khi di chuyển trong đô thị. Chế độ lái thể thao Sport Mode đem đến phản hồi chân ga nhạy bén hơn cho những hành trình trên cao tốc.

Công nghệ an toàn chủ động i-Activsense vượt trội

Hệ thống an toàn là một trong những điểm sáng lớn nhất trên Mazda CX-30 bản 2.0L Premium với gói công nghệ i-Activsense. Gói an toàn này mang đến hàng loạt giải pháp trợ lái chủ động:

Kiểm soát hành trình thích ứng tích hợp radar (MRCC) hỗ trợ giữ khoảng cách an toàn.

Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) và hỗ trợ giữ làn đường (LAS).

Cảnh báo điểm mù (BSM) và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA).

Hỗ trợ phanh thông minh phía trước (SBS).

Đèn pha thích ứng tự động điều chỉnh chế độ chiếu xa/gần (HBC) và mở rộng góc chiếu theo tay lái (AFS).

Bên cạnh gói công nghệ cao cấp, các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản đều rất phong phú với 7 túi khí, camera lùi, cảm biến đỗ xe trước/sau, hệ thống cân bằng điện tử DSC cùng phanh ABS và EBD.

Tổng kết ưu và nhược điểm

Nhìn chung, Mazda CX-30 2026 là lựa chọn đáng giá cho nhóm khách hàng trẻ tuổi hoặc gia đình nhỏ yêu thích phong cách thẩm mỹ, cảm giác lái chính xác và danh sách tiện nghi cao cấp. Xe ghi điểm nhờ chất lượng hoàn thiện cabin tinh tế, công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc B+.

Dẫu vậy, mẫu xe vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định cần cân nhắc. Giá bán niêm yết của CX-30 còn tương đối cao so với mặt bằng chung phân khúc. Phần ốp nhựa đen bao quanh thân xe có diện tích lớn đôi khi làm giảm bớt độ sang trọng, cùng với đó là không gian để chân ở hàng ghế thứ hai khoảng 100 cm sẽ gây cảm giác gò bó đối với hành khách cao trên 1,7 m trên các chuyến đi dài.