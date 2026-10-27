Đánh giá chi tiết Mazda CX-5 2026: Bảng giá lăn bánh mới cùng trang bị an toàn vượt trội Mazda CX-5 2026 duy trì sức hút tại Việt Nam nhờ giá bán từ 699 triệu đồng, thiết kế KODO tinh chỉnh, động cơ SkyActiv-G cùng gói công nghệ an toàn i-Activsense.

Kể từ khi xuất hiện lần đầu vào năm 2012 để thay thế CX-7 và Tribute, Mazda CX-5 đã trở thành trụ cột doanh số toàn cầu của thương hiệu xe Nhật Bản. Tại thị trường Việt Nam, THACO phân phối CX-5 dưới dạng lắp ráp trong nước tại Chu Lai, Quảng Nam. Mẫu crossover cỡ C này liên tục giữ vị trí dẫn đầu phân khúc và là đại diện quen thuộc trong nhóm xe bán chạy nhất toàn thị trường, cạnh tranh trực tiếp cùng Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Toyota Corolla Cross.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính Mazda CX-5

Mazda CX-5 hiện được phân phối với nhiều phiên bản đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng, mang mức giá khởi điểm dễ tiếp cận từ 699 triệu đồng. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cập nhật:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/TP khác (triệu đồng) Mazda CX-5 2.0L Deluxe 699 799 785 771 Mazda CX-5 2.0L Deluxe (tùy chọn) 749 855 840 826 Mazda CX-5 2.0L Luxury 789 900 884 870 Mazda CX-5 2.0L Premium 829 944 928 914 Mazda CX-5 2.0 Premium Sport 849 967 950 936 Mazda CX-5 2.0 Premium Exclusive 869 989 972 958

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi thực tế tại đại lý và có thể thay đổi theo từng trang bị cụ thể.

Ngôn ngữ KODO tinh chỉnh: Thể thao và liền mạch

Mazda CX-5 tiếp tục phát triển dựa trên triết lý thiết kế KODO đặc trưng nhưng được bổ sung các đường nét hiện đại hơn. Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong mới được mở rộng thêm 10 mm so với bản tiền nhiệm, thay thế cho các nan ngang trước đây.

Hệ thống đèn pha LED đồ họa mới kết nối liền mạch với lưới tản nhiệt qua viền mạ crom sáng bóng. Cản trước và dải đèn định vị ban ngày được tạo hình sắc sảo, củng cố diện mạo khỏe khoắn. Thân xe nổi bật với các đường dập nổi mềm mại cùng bộ mâm đúc 19 inch 5 chấu kép phủ màu khói xám. Phần đuôi xe hoàn thiện cân đối với cụm đèn hậu LED thu gọn, cản sau tinh chỉnh và ống xả kép thể thao.

Khoang lái hoàn thiện cao cấp, chú trọng người lái

Không gian nội thất của Mazda CX-5 tạo cảm giác sang trọng nhờ các chi tiết ốp gỗ kết hợp viền mạ crom tinh tế trên táp-lô và tappi cửa. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím bấm điều khiển, phía sau là cụm đồng hồ hiển thị dạng màn hình màu sắc nét.

Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, trong đó ghế lái trang bị tính năng chỉnh điện (bản cao cấp có nhớ vị trí và chỉnh điện ghế phụ). Hàng ghế thứ hai cho phép gập phẳng linh hoạt theo tỷ lệ 4:2:4 để tối ưu không gian chứa đồ khi dung tích cốp tiêu chuẩn là 442 lít. Tiện nghi nổi bật bao gồm điều hòa tự động 2 vùng độc lập có cửa gió sau, màn hình giải trí trung tâm 8 inch hỗ trợ đầy đủ kết nối, hệ thống âm thanh lên đến 10 loa Bose trên các bản cao cấp, phanh tay điện tử kèm tính năng giữ phanh tự động và cửa sổ trời chỉnh điện.

Vận hành linh hoạt với SkyActiv-G và GVC Plus

Xe mang đến 2 tùy chọn động cơ xăng hút khí tự nhiên SkyActiv-G được tinh chỉnh nhằm cải thiện khoảng 15% hiệu suất nhiệt cùng 15% mô-men xoắn ở dải vòng tua thấp:

Động cơ 2,0L: Đạt công suất tối đa 154 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hệ dẫn động cầu trước FWD.

Đạt công suất tối đa 154 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hệ dẫn động cầu trước FWD. Động cơ 2,5L: Sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại 4.000 vòng/phút, sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Toàn bộ các phiên bản đều kết hợp hộp số tự động 6 cấp 6AT. Bên cạnh chế độ lái thể thao (Sport Mode), mẫu crossover này được trang bị công nghệ kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control Plus (GVC Plus). Hệ thống can thiệp đồng thời vào lực kéo động cơ và hệ thống phanh nhẹ ở bánh ngoài khi thoát cua, giúp thân xe ổn định và giảm bớt dao động cho hành khách.

Công nghệ an toàn chủ động i-Activsense toàn diện

Về an toàn bị động, Mazda CX-5 trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí cùng khung gầm kết cấu thép cường độ cao. Điểm sáng lớn nhất là gói công nghệ hỗ trợ lái an toàn i-Activsense hiện đại xuất hiện từ các phiên bản tầm trung.

Gói i-Activsense mang lại nhiều tính năng giá trị như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước/sau, cảnh báo chệch làn đường (LDW), hỗ trợ giữ làn đường (LAS), cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), đèn pha thích ứng thông minh (ALH) và hệ thống nhắc nhở người lái tập trung (DAA).

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản Mazda CX-5

Thông số Bản 2.0L Deluxe / Luxury Bản 2.0L Premium Bản 2.5L Signature Kích thước D x R x C (mm) 4.590 x 1.845 x 1.680 4.590 x 1.845 x 1.680 4.590 x 1.845 x 1.680 Chiều dài cơ sở (mm) 2.700 2.700 2.700 Khoảng sáng gầm (mm) 200 200 200 Trọng lượng không tải (kg) 1.550 1.550 1.630 Dung tích bình nhiên liệu (lít) 56 56 58 Động cơ SkyActiv-G 2.0L SkyActiv-G 2.0L SkyActiv-G 2.5L Công suất (mã lực / vòng/phút) 154 / 6.000 154 / 6.000 188 / 6.000 Mô-men xoắn (Nm / vòng/phút) 200 / 4.000 200 / 4.000 252 / 4.000 Hộp số & Dẫn động 6AT, FWD 6AT, FWD 6AT, AWD Hệ thống treo (trước / sau) MacPherson / Đa liên kết MacPherson / Đa liên kết MacPherson / Đa liên kết Mâm & Lốp Mâm hợp kim 19 inch (225/55 R19) Mâm hợp kim 19 inch (225/55 R19) Mâm hợp kim 19 inch (225/55 R19)

Nhìn chung, Mazda CX-5 giữ vững vị thế trong phân khúc xe gầm cao đô thị nhờ sự cân bằng giữa giá bán hợp lý, kiểu dáng bắt mắt, chất lượng cách âm ổn định và danh sách tiện nghi dồi dào. Dù thể tích khoang hành lý chưa thực sự vượt trội so với một vài đối thủ, nhưng hàm lượng công nghệ an toàn cao cùng cảm giác lái linh hoạt vẫn đưa CX-5 trở thành lựa chọn hàng đầu cho gia đình.