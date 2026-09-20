Đánh Giá Chi Tiết Microphone USB CORSAIR VOXARA: Ghi Âm 32-bit Và Phần Mềm Elgato Wave Link CORSAIR chính thức giới thiệu VOXARA với củ mic condenser 25mm, hỗ trợ định dạng thu 32-bit 192kHz cùng bộ lọc khử ồn AI phục vụ game thủ và streamer chuyên nghiệp.

Thương hiệu phụ kiện máy tính CORSAIR vừa chính thức bước vào phân khúc thiết bị thu âm chuyên nghiệp khi giới thiệu VOXARA. Đây là chiếc microphone USB cao cấp đầu tiên của hãng, được thiết kế đồng bộ với hệ sinh thái phần mềm Elgato Wave Link nhằm đem lại trải nghiệm âm thanh chuẩn phòng thu cho giới streamer, người sáng tạo nội dung và cộng đồng game thủ.

Phần cứng âm thanh vượt trội với củ mic 25mm và định dạng 32-bit

CORSAIR VOXARA là giải pháp microphone USB tích hợp củ mic condenser đường kính lớn lên đến 25mm, mang lại khả năng tái tạo giọng nói chi tiết, ấm áp và giàu sắc thái biểu cảm hơn hẳn các mẫu micro tích hợp thông thường. Củ mic kích thước lớn đóng vai trò hạt nhân trong việc thu nhận tín hiệu âm thanh trung thực từ người nói.

Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ định dạng ghi âm 32-bit kết hợp cùng tần số lấy mẫu lên đến 192kHz. Lợi thế kỹ thuật của định dạng 32-bit nằm ở dải động cực rộng, cho phép micro xử lý mượt mà từ những thanh âm thì thầm nhỏ nhẹ nhất cho đến những tình huống người dùng hô lớn đột ngột mà không gặp tình trạng méo hay vỡ tiếng.

Bên cạnh phần cứng thu âm, VOXARA sử dụng mô hình búp sóng định hướng cardioid giúp tập trung thu âm từ phía trước mặt mic, kết hợp hệ thống giá đỡ chống rung và màng lọc âm tích hợp nhằm triệt tiêu rung chấn vật lý truyền qua mặt bàn.

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình trên CORSAIR VOXARA Loại micro Condenser Kích thước củ mic 25mm Mô hình thu âm Cardioid Định dạng xử lý âm thanh 32-bit Tần số lấy mẫu Tối đa 192kHz Màn hình hiển thị OLED tích hợp trên thân micro Phần mềm điều khiển Elgato Wave Link 3.0 Cổng kết nối USB-C (cáp bọc dù đi kèm)

Kiểm soát âm thanh trực quan qua Elgato Wave Link 3.0 và màn hình OLED

Điểm nâng cấp quan trọng của tân binh này nằm ở khả năng tương thích toàn diện với phần mềm Elgato Wave Link phiên bản 3.0. Thông qua phần mềm, người dùng có thể phân tách tín hiệu âm thanh từ micro, game, nhạc nền và các kênh đàm thoại thành các luồng độc lập, tạo ra hệ thống bàn trộn kỹ thuật số trực quan tương đương thiết bị mixer chuyên nghiệp.

Trên thân micro, CORSAIR trang bị một màn hình hiển thị OLED sắc nét giúp theo dõi trạng thái vận hành tức thì. Màn hình này cung cấp đầy đủ thông số kỹ thuật như mức âm lượng tai nghe giám sát, độ nhạy micro (gain) và cảnh báo tắt tiếng. Ngoài ra, cảm biến chạm tắt tiếng đặt trên đỉnh cho phép người sử dụng ngắt tín hiệu ngay lập tức khi cần bảo mật không gian riêng tư.

Khử ồn thông minh Voice Focus và tính tương thích đa nền tảng

Để đảm bảo tín hiệu âm thanh luôn rõ nét trong môi trường phòng thu hoặc phòng làm việc tại nhà, VOXARA tích hợp tính năng Voice Focus ứng dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo từ ai-coustics. Công nghệ này có khả năng phân tích và loại bỏ tạp âm nền, tiếng vang vọng trong phòng theo thời gian thực nhằm giữ giọng nói luôn tách bạch.

Về mặt kết nối, thiết bị sử dụng chuẩn USB-C đi kèm dây cáp bọc dù gia cố độ bền cao. CORSAIR VOXARA hoạt động theo cơ chế cắm là chạy, tương thích trực tiếp với hệ điều hành Windows, macOS cùng các hệ máy console phổ biến như PS5, PS4 và Nintendo Switch 2 mà không đòi hỏi thiết lập phần cứng phức tạp.