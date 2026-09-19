Đánh giá chi tiết New Mazda CX-8 2026: Bảng giá lăn bánh và trang bị SUV 7 chỗ hạng trung Mazda CX-8 sở hữu trục cơ sở 2.930 mm vượt trội, động cơ SkyActiv-G 2.5L êm ái cùng gói an toàn i-Activsense nâng cấp với giá khởi điểm từ 899 triệu đồng.

New Mazda CX-8 tiếp tục là lựa chọn sáng giá trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung tại Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp cùng Ford Everest, Hyundai Santa Fe và Toyota Fortuner. Được phát triển trên nền tảng khung gầm của đàn anh CX-9, mẫu xe do THACO lắp ráp trong nước nổi bật nhờ không gian khoang cabin rộng rãi hàng đầu phân khúc kết hợp hàm lượng công nghệ hiện đại và phong cách thiết kế sang trọng mang đậm dấu ấn Nhật Bản.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh New Mazda CX-8

Mức giá khởi điểm của Mazda CX-8 hiện ở mức rất cạnh tranh, dễ tiếp cận hơn so với nhiều đối thủ cùng tầm kích thước. Xe được phân phối với các phiên bản sử dụng hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian AWD.

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Lăn bánh Hà Nội (tỷ đồng) Lăn bánh TP.HCM (tỷ đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (tỷ đồng) New Mazda CX-8 2.5 Luxury 0,899 1,023 1,005 0,991 New Mazda CX-8 2.5 Luxury (tùy chọn) 0,949 1,085 1,066 1,047 New Mazda CX-8 2.5 Premium 1,019 1,163 1,143 1,124 New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD 1,149 1,309 1,286 1,267

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại cụ thể tại đại lý và có thể thay đổi tùy trang bị từng xe.

Ngôn ngữ Kodo tinh tế và vóc dáng bề thế

Mazda CX-8 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.900 x 1.840 x 1.730 mm cùng khoảng sáng gầm 200 mm. Điểm vượt trội nhất của mẫu xe này là chiều dài cơ sở đạt mức 2.930 mm, lớn nhất trong phân khúc crossover/SUV 7 chỗ hạng trung, đem lại tỷ lệ thân xe thanh thoát và vững chãi.

Diện mạo ngoại thất thể hiện rõ ngôn ngữ thiết kế Kodo thế hệ mới với lưới tản nhiệt tạo hình dạng nan crom xếp tầng sang trọng, ôm trọn bởi đường viền Signature Wings kéo dài sang cụm đèn trước dạng LED toàn phần. Toàn bộ các vòm bánh xe đã được sơn đồng màu thân xe thay cho nhựa nhám đen, kết hợp bộ mâm hợp kim 19 inch đa chấu hoàn thiện bằng công nghệ sơn Hyper Silver cao cấp.

Đuôi xe gây ấn tượng nhờ triết lý thiết kế đối xứng với cụm đèn hậu LED nối liền qua nẹp mạ crom sáng bóng. Cản sau tích hợp ống xả kép viền kim loại giúp chiếc SUV giữ được vẻ đẹp hiện đại, lịch lãm cả khi nhìn từ phía sau.

Khoang nội thất da Nappa đậm chất sang trọng

Mazda định hình trải nghiệm bên trong CX-8 theo chuẩn xe tiệm cận hạng sang. Tất cả các phiên bản đều được trang bị ghế da cao cấp Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown đi cùng các tấm ốp gỗ thiên nhiên được xử lý tinh xảo trên táp-lô và tappi cửa.

Hàng ghế trước tích hợp chỉnh điện, sưởi ấm, nhớ vị trí ghế lái và tính năng bơm lưng ghế giúp ổn định phần hông khi vào cua. Hàng ghế thứ hai có khoảng để chân rộng rãi, trang bị bệ tỳ tay trung tâm và tính năng gập tỷ lệ 60:40. Hàng ghế thứ ba sở hữu không gian để chân thoải mái cho người lớn nhờ độ nghiêng đệm ghế hợp lý, đồng thời có thể gập phẳng tỷ lệ 50:50 để mở rộng thể tích khoang chứa hành lý từ 209 lít lên mức 742 lít.

Về mặt tiện nghi, CX-8 là mẫu SUV hiếm hoi trong phân khúc trang bị điều hòa tự động 3 vùng độc lập có khả năng làm mát nhanh. Các trang bị đáng chú ý khác bao gồm màn hình thông tin kỹ thuật số 7 inch sau vô-lăng, màn hình hiển thị kính lái HUD sắc nét, màn hình giải trí trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây, dàn âm thanh 10 loa Bose cao cấp và cửa sổ trời chỉnh điện.

Khả năng vận hành mượt mà cùng công nghệ SkyActiv

Cung cấp sức mạnh cho chiếc SUV 7 chỗ là khối động cơ xăng hút khí tự nhiên SkyActiv-G 2.5L, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại 4.000 vòng/phút. Cỗ máy này kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp tối ưu cho việc chuyển số êm ái và tuyến tính.

Hệ thống kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) can thiệp trực tiếp vào mô-men xoắn động cơ và lực phanh để ổn định thân xe khi đánh lái gắt hoặc chuyển làn ở dải tốc độ cao. Trên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, tính năng hỗ trợ lực bám Off-road Traction Assist tự động phân bổ lực kéo tới các bánh có độ bám, giúp phương tiện dễ dàng vượt qua các cung đường gồ ghề hay trơn trượt.

Công nghệ an toàn chủ động i-Activsense

Bên cạnh các trang bị an toàn thụ động gồm 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử DSC và cảm biến va chạm xung quanh xe, Mazda CX-8 từ bản Premium còn được tích hợp gói an toàn cao cấp i-Activsense.

Gói an toàn này trang bị tính năng kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố SBS phía trước và phía sau, cảnh báo chệch làn kết hợp hỗ trợ giữ làn đường LAS, đèn pha thích ứng ALH và hệ thống hỗ trợ lái khi ùn tắc giao thông (Cruising & Traffic Support). Camera 360 độ giúp người điều khiển dễ dàng quan sát điểm mù trong các không gian chật hẹp.

Đánh giá tổng thể ưu và nhược điểm

Mazda CX-8 tiếp tục duy trì vị thế mẫu xe gia đình chuẩn mực nhờ không gian 7 chỗ thực thụ, khoang cabin bọc da Nappa đẳng cấp và hệ thống hỗ trợ lái toàn diện. Dù động cơ hút khí tự nhiên chưa đem lại cú bứt phá bốc ở dải tốc độ cao cũng như thiếu vắng lẫy chuyển số vô-lăng, sự êm dịu, đầm chắc và mức chi phí hợp lý vẫn khiến mẫu SUV này là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những chuyến đi đường dài.