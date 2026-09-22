Đánh giá chi tiết OnePlus N6 Lite: Pin 7000mAh bền bỉ kèm màn hình 120Hz giá 4,6 triệu đồng OnePlus N6 Lite chính thức ra mắt với viên pin 7000mAh, màn hình 120Hz mượt mà cùng chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H trong tầm giá 4,6 triệu đồng tại Ấn Độ.

OnePlus vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại OnePlus N6 Lite tại thị trường Ấn Độ, bổ sung thêm một đại diện mới vào dòng sản phẩm N6 bên cạnh OnePlus N6 và N6x. Hướng thẳng tới người dùng cần một thiết bị liên lạc bền bỉ, máy gây chú ý lớn nhờ viên pin dung lượng lên tới 7000mAh cùng mức giá dễ tiếp cận.

OnePlus N6 Lite ra mắt

Năng lượng vượt trội với viên pin 7000mAh và sạc ngược tiện lợi

Điểm nhấn kỹ thuật đáng giá nhất trên OnePlus N6 Lite nằm ở thỏi pin dung lượng cực lớn 7000mAh. Mức dung lượng này đảm bảo khả năng duy trì hoạt động bền bỉ suốt nhiều ngày với các tác vụ nghe gọi, tra cứu bản đồ và lướt web liên tục.

Để kiểm soát nguồn năng lượng lớn, thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây 15W qua cổng USB Type-C. Bên cạnh đó, máy còn tích hợp tính năng sạc ngược có dây với công suất 5W, cho phép đóng vai trò như một bộ sạc dự phòng để cấp nguồn khẩn cấp cho các phụ kiện hoặc điện thoại khác.

Khả năng hiển thị mượt mà và nền tảng xử lý ổn định

Mặt trước của OnePlus N6 Lite được trang bị màn hình LCD kích thước 6.75 inch. Dù nằm ở phân khúc giá rẻ, tấm nền này vẫn sở hữu tần số quét 120Hz giúp các thao tác vuốt chạm và cuộn trang diễn ra trơn tru. Độ sáng màn hình đạt mức tối đa 900 nits ở chế độ sáng cao, hỗ trợ việc quan sát nội dung rõ nét hơn trong môi trường ánh sáng ngoài trời.

Các tính năng chính của điện thoại

Về sức mạnh xử lý, OnePlus N6 Lite sử dụng vi xử lý Unisoc T7250, kết hợp cùng bộ nhớ RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB. Nền tảng này đáp ứng tốt các tác vụ cơ bản hàng ngày. Khi cần lưu trữ thêm dữ liệu, người dùng có thể dễ dàng mở rộng thông qua khe cắm thẻ nhớ ngoài microSD tích hợp sẵn.

Hệ thống camera, kết nối và độ bền chuẩn quân đội

Về khả năng nhiếp ảnh, thiết bị sở hữu camera chính phía sau có độ phân giải 13MP, sử dụng cảm biến OmniVision OV13B10 phục vụ nhu cầu ghi lại tài liệu và chụp ảnh thông thường. Ở mặt trước, camera selfie 5MP hỗ trợ gọi video và nhận diện khuôn mặt cơ bản.

Đáng chú ý, độ bền của máy được củng cố với khả năng kháng bụi nước đạt chuẩn IP64 cùng chứng nhận độ bền tiêu chuẩn quân đội MIL-STD-810H. Thiết bị vẫn duy trì các cổng kết nối tiện ích bao gồm cổng cắm tai nghe 3.5mm truyền thống, cảm biến vân tay tích hợp ở nút nguồn cạnh bên, kết nối mạng 4G hai SIM, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.2 và định vị GPS.

Bảng thông số kỹ thuật và giá bán chính thức

Dù mang thỏi pin dung lượng lớn, kích thước tổng thể của OnePlus N6 Lite vẫn giữ ở mức hợp lý với độ dày thân máy 8.95mm và trọng lượng 215 gram.

Hạng mục Thông số kỹ thuật Vi xử lý Unisoc T7250 Màn hình LCD 6.75 inch, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 900 nits Bộ nhớ & Lưu trữ 4GB RAM + 64GB ROM (hỗ trợ thẻ nhớ microSD) Dung lượng pin 7000mAh, sạc nhanh 15W, sạc ngược có dây 5W Camera Sau 13MP (OmniVision OV13B10), Trước 5MP Tiêu chuẩn bảo vệ Kháng bụi nước IP64, độ bền MIL-STD-810H Kết nối 4G Dual SIM, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.2, GPS, USB-C, jack 3.5mm Trọng lượng & Độ dày 215 gram, dày 8.95mm

Tại Ấn Độ, OnePlus N6 Lite được mở bán với mức giá niêm yết 16,999 INR (tương đương khoảng 4.6 triệu đồng) cho phiên bản 4GB RAM kết hợp 64GB bộ nhớ trong. Sản phẩm cung cấp hai tùy chọn màu sắc gồm Đen Midnight và Xanh Neo Green.