Đánh giá chi tiết trợ lý AI Lovart: Tự động hóa quy trình thiết kế đồ họa liệu có khả thi? Nền tảng Lovart kết hợp hơn 30 mô hình AI giúp tạo chuỗi sản phẩm thiết kế đồng bộ từ một câu lệnh, nhưng chi phí credit và độ chuẩn xác vẫn là rào cản lớn.

Lovart là nền tảng trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI agent) được phát triển nhằm tự động hóa quy trình sáng tạo đồ họa đa bước, thay thế phương thức tạo ảnh đơn lẻ truyền thống. Thay vì người dùng phải nhập lệnh riêng cho từng ảnh rồi chuyển qua các phần mềm khác để tinh chỉnh, hệ thống này tiếp nhận yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, phân tích tác vụ và tự động phối hợp nhiều mô hình chuyên biệt để tạo ra chuỗi sản phẩm mang tính đồng bộ cao.

Cơ chế phối hợp đa mô hình trên không gian làm việc canvas

Điểm cốt lõi tạo nên sức mạnh kỹ thuật của Lovart là khả năng tích hợp hơn 30 mô hình xử lý hình ảnh và video hàng đầu, bao gồm GPT Image, Nano Banana, Seedream và Veo. Mỗi mô hình đảm nhận một thế mạnh kỹ thuật riêng biệt, từ tạo dựng bố cục, xử lý bề mặt chất liệu, tính toán không gian cho đến mô phỏng chuyển động vật lý.

Trang chủ Lovart với ô chat ở giữa, các nhóm gợi ý (thương mại điện tử, mạng xã hội, thương hiệu, website) và cột điều hướng bên trái.

Không gian làm việc của Lovart được xây dựng dưới dạng canvas tương tác trực quan. Tại đây, người dùng có thể can thiệp sâu vào từng giai đoạn thiết kế mà không cần chuyển đổi qua lại giữa các công cụ độc lập. Hệ thống quản lý tính nhất quán của sản phẩm thông qua hai thành phần cốt lõi: kho tài nguyên (Assets) dùng để lưu trữ logo, bảng màu, đường nét và hồ sơ nhân vật; cùng thư viện quy trình (Skills) đóng gói các mẫu công việc định sẵn.

Kho Skills với ba tab Explore, Favorites và Personal; mỗi thẻ ghi tác giả, số người dùng và số người lưu.

Thử nghiệm thực tế: Tạo bộ nhận diện thương hiệu từ câu lệnh đơn

Trong đợt thử nghiệm trên tài khoản Lovart Pro, một thương hiệu giả lập mang tên “Sen Ho” (sản phẩm trà sen đóng lon) đã được đưa vào hệ thống với yêu cầu ban đầu về phong cách màu nước nhẹ nhàng cùng tông xanh nhạt. Từ dữ liệu này, hệ thống tự động phát triển hàng loạt ấn phẩm ứng dụng: lốc đóng gói, hộp quà tặng, túi vải và hình ảnh mô phỏng không gian trưng bày.

Bộ ảnh thương hiệu giả định Sen Ho do công cụ tạo từ một câu lệnh.

Kết quả ghi nhận mức độ nhất quán tương đối cao về dải màu, chi tiết họa tiết hoa sen và kiểu chữ trên các ứng dụng khác nhau. Lovart cũng xuất bản bộ poster hướng dẫn thương hiệu hiển thị rõ mã màu, font chữ cùng các biến thể ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật. Khả năng chỉnh sửa trực tiếp trên canvas cho phép thay đổi câu chữ mà không phá vỡ cấu trúc đồ họa xung quanh.

Hai bản poster trước và sau khi sửa dòng chữ.

Mặc dù vậy, hạn chế kỹ thuật xuất hiện khi thử nghiệm xoay sản phẩm 45 độ: các dòng chữ nhỏ ở mặt sau vỏ lon bị biến dạng nghiêm trọng. Điều này cho thấy hình ảnh AI dù nhìn bắt mắt trên màn hình vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn khâu chế bản bao bì chuẩn xác trong in ấn thực tế.

Bài toán chi phí credit và hiệu suất vận hành

Khác với phần mềm đồ họa truyền thống áp dụng mức thuê bao cố định, Lovart sử dụng cơ chế trừ credit theo từng thao tác, mức độ phức tạp và mô hình được huy động. Bảng dưới đây thể hiện cơ cấu gói dịch vụ theo ghi nhận thử nghiệm:

Gói dịch vụ Giá mỗi tháng (thanh toán theo năm) Credit mỗi tháng Free 0 USD 100 credit mỗi ngày đăng nhập Starter 16 USD 2.000 Basic 27 USD 3.500 Pro 45 USD 11.000 Ultimate 99 USD 27.000

Mức tiêu hao tài nguyên kỹ thuật có sự chênh lệch rất lớn giữa các tác vụ chỉnh sửa ảnh và dựng chuyển động video:

Tác vụ thực hiện Credit tiêu hao Thời gian chờ ghi nhận Tạo ảnh đầu tiên (Nano Banana 2) 8 Khoảng 1 phút Tạo 8 ảnh cùng thương hiệu 136 Khoảng 4,5 phút Tạo poster hướng dẫn thương hiệu 21 Hơn 1 phút Tạo 3 poster bằng 3 ngôn ngữ 57 Gần 2 phút Sửa chữ trong ảnh 7 Khoảng 30 giây Đổi góc nhìn sản phẩm 2 Khoảng 20 giây Mở rộng ảnh sang tỷ lệ 16:9 8 Vài chục giây Vector hóa hình ảnh 9 Xử lý gần như ngay lập tức Tạo bảng 1 ảnh lớn và 6 ảnh nhỏ Từ 21 Khoảng 3 phút Tạo video 5 giây 720p (Seedance 2.0) 105 Khoảng 3 phút Tạo video quảng cáo 15 giây 315 Khoảng 4,5 phút Thực hiện 4 quy trình Skills Khoảng 335 Riêng banner mất 12 phút

Khả năng mở rộng video và các rào cản triển khai

Lovart hỗ trợ dựng video quảng cáo 15 giây từ hình ảnh tĩnh với các cảnh rót nước, bọt khí và giọt sương bám trên vỏ lon đi kèm âm thanh khá mượt mà. Tuy nhiên, tính ổn định hạ tầng vẫn là rào cản khi hệ thống đôi lúc gặp gián đoạn kết nối với các nhà cung cấp mô hình video bên thứ ba.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, hai vấn đề trọng yếu khác khi đưa AI agent vào môi trường doanh nghiệp là bảo mật dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ. Tài sản thương hiệu chưa công bố khi tải lên nền tảng đám mây cần được kiểm soát chặt chẽ theo chính sách bảo mật nội bộ. Đồng thời, sản phẩm thương mại tạo bởi AI vẫn cần sự thẩm định của con người để tránh các rủi ro pháp lý về trùng lặp bản quyền trước khi phát hành chính thức.